México

Buen Fin 2026: C5 vigilará plazas y centros comerciales de CDMX con mil 296 cámaras

La 16ª edición de la campaña comercial se realiza del viernes 13 al martes 17 de noviembre

Cámara domo, letrero del C5, botón rojo de auxilio y altavoz en un poste metálico frente a tiendas y peatones con bolsas de compras.
Un poste de videovigilancia del C5 con botón de auxilio y altavoz opera en el pasillo exterior de un centro comercial concurrido por compradores durante El Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con el inicio de El Buen Fin 2026, la Ciudad de México reforzó la vigilancia en las inmediaciones de plazas comerciales y tiendas departamentales, con el objetivo de revenir incidentes y facilitar la atención de emergencias durante los cinco días de promociones. El operativo contempla una red de videovigilancia, botones de auxilio y altavoces conectados con las autoridades capitalinas.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que dispone de mil 296 cámaras distribuidas en 455 sitios para supervisar los alrededores de estos establecimientos, alcanzado al 91% de las plazas de la capital, lo cual representa un incremento de 35.8% respecto a 2024.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada implementó estas medidas con el objetivo de brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante la 16ª edición de la campaña comercial, que se realiza del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

¿Cómo funciona el operativo de vigilancia del C5 durante El Buen Fin?

Además de las cámaras instaladas en distintos puntos de la capital, el organismo cuenta con otros mecanismos para facilitar la comunicación con los cuerpos de emergencia y atender posibles situaciones de riesgo.

Como parte de la estrategia de seguridad, las inmediaciones de los centros comerciales tienen:

  • 428 botones de auxilio, que permiten establecer contacto con las autoridades.
  • 294 altavoces, disponibles para facilitar la comunicación durante una emergencia.
  • Mil 296 cámaras de videovigilancia, distribuidas en 455 ubicaciones.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, recordó que el número 9-1-1 permanece disponible las 24 horas del día durante todo el año para solicitar apoyo ante una emergencia. En caso de sospecha de fraude o extorsión, también se puede recurrir al 089, para presentar denuncias anónimas, y al 55 5036 3301, línea Antiextorsión, donde se brinda orientación.

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Infografía con ilustraciones de compradores, un poste con cámaras de vigilancia, un teléfono móvil e iconos informativos sobre compras.
El C5 y la Profeco presentan medidas de videovigilancia y herramientas de verificación de precios para las compras de El Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco ofrece herramientas para verificar descuentos y comparar precios

Durante esta temporada de ofertas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también cuenta con recursos para ayudar a los compradores a identificar promociones auténticas y evitar posibles abusos en establecimientos físicos y plataformas digitales.

Una de las alternativas es el portal elbuenfin.profeco.gob.mx, que permite consultar y comparar los costos de distintos artículos antes de realizar una compra.

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz explicó que, en coordinación con la Secretaría de Economía, se monitorean precios en 30 ciudades del país, incluyendo más de 490 productos, entre electrodomésticos, línea blanca y artículos de consumo frecuente.

La plataforma también incorpora un simulador de pagos a meses con financiamiento, mediante el cual se puede calcular el importe total de una adquisición considerando el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas bancarias o comerciales.

Antes de aprovechar una promoción, la institución recomienda:

  • Comparar el precio en diferentes establecimientos.
  • Revisar el costo que tenía el producto antes del descuento.
  • Consultar las restricciones de cada oferta.
  • Calcular el monto final de los pagos a meses.
  • Identificar posibles cargos adicionales por envío o servicios.

Buró Comercial permite consultar quejas contra establecimientos

Otra herramienta disponible es el Buró Comercial de Profeco, que concentra información sobre las reclamaciones presentadas contra proveedores y prestadores de servicios. A través de este sistema, los consumidores pueden conocer los antecedentes de una tienda, el estado procesal de las quejas y los principales motivos de inconformidad.

Para utilizarlo es necesario ingresar al portal correspondiente, escribir el nombre o razón social del establecimiento sin comas, tildes ni abreviaturas, seleccionar el giro comercial y presionar el botón de búsqueda.

El registro incluye proveedores de más de 270 actividades económicas, entre ellas tiendas departamentales, farmacias, mueblerías, restaurantes, plataformas de streaming y comercios por internet.

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