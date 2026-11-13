México

Taiwán quiere ser aliado climático y tecnológico de México

La representante de Taiwán en México, Violeta Hsu, plantea convertir la relación bilateral en una plataforma de cooperación ambiental, industrial y tecnológica de cara a la conferencia climática de 2026

Paisaje de montañas verdes con nubes y una carretera, sobre el cual se superpone el contorno del mapa de Taiwán y el emblema de 2050 Net Zero
El mapa de Taiwán con el logotipo de la meta de cero emisiones netas para 2050 ilustra la propuesta de cooperación ambiental presentada ante México para la COP31. (Cortesía representación de Taiwán en México)
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Taiwán plantea a México una agenda climática y tecnológica compartida en el marco de la COP31, con más de 300 empresas taiwanesas operando ya en el país y un comercio bilateral que alcanzó un récord de 48 mil 200 millones de dólares en 2025.

Violeta Shao-Hui Hsu, representante de Taiwán en México, publicó un texto en el que llama a transformar la cooperación entre ambos países en resultados concretos en materia ambiental, industrial y tecnológica. El documento fue difundido en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026. “La responsabilidad de proteger nuestro planeta es compartida y no debe depender exclusivamente de las fronteras”, escribió la representante.

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Taiwán pasó del séptimo al tercer lugar como socio comercial de México en un año

Desde 2025, Taiwán se posicionó como el tercer socio comercial de México a nivel mundial, superando a Reino Unido, Corea del Sur, Alemania y Japón. Al primer trimestre de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 48.2 mil millones de dólares. Las más de 300 empresas taiwanesas instaladas en México generan alrededor de 70 mil empleos directos y han invertido más de cuatro mil millones de dólares en el país.

El crecimiento del intercambio es impulsado principalmente por la alta demanda de servidores, circuitos integrados y equipo de cómputo para los centros de datos de inteligencia artificial construidos en Estados Unidos.

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Cambio climático y desarrollo industrial

En su texto, Hsu sostiene: “La acción climática no debe entenderse como un obstáculo para el crecimiento económico. Por el contrario, puede convertirse en uno de sus principales motores.” Menciona el Plan México como señal de que ambos países comparten prioridades en materia de energías limpias, uso eficiente del agua y manejo de residuos.

Una mujer con gafas y blusa lila posa frente a un cartel con la inscripción Welcome to Taiwan y la imagen de un templo tradicional
Violeta Shao-Hui Hsu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, impulsa la agenda de cooperación ambiental y tecnológica entre ambos países. (Cortesía representación de Taiwán en México)

Taiwán ofrece tecnologías de monitoreo urbano como LiDAR y gemelos digitales tridimensionales para ayudar a identificar zonas vulnerables ante fenómenos meteorológicos extremos. La representante apunta que estas herramientas pueden transferirse a instituciones mexicanas y gobiernos locales, en línea con la estrategia ADAPTAMX presentada por México en octubre de 2026.

Los semiconductores abren una vía para la economía circular bilateral

Hsu también destacó la economía circular como área de convergencia. Taiwán modificó este año su Ley de Promoción de la Circulación de Recursos y su Ley de Gestión de Residuos para extender la gobernanza ambiental a todo el ciclo de vida del producto, no solo al tratamiento de residuos al final de la cadena.

La representante señala que la industria electrónica y de semiconductores, presente en ambas economías, ofrece oportunidades específicas: recuperación de materiales, trazabilidad de componentes y reciclaje especializado. Empresas como TSMC, Foxconn, Delta Electronics, Quanta Computer y Yageo operan ya en México dentro de este esquema.

Sobre la relación bilateral, Hsu fue directa: “Taiwán ve en México mucho más que un destino de inversión o un socio comercial. Vemos a un país con talento, creatividad, capacidad industrial y una posición fundamental para el futuro de América del Norte.”

Becas y formación de talento, el otro eje de la relación

Taiwán amplía cada año su programa de becas dirigido a estudiantes mexicanos en áreas de innovación, ciencias, ingeniería y sostenibilidad. Hsu lo presenta como una inversión de largo plazo: los profesionistas formados en Taiwán regresan a México con herramientas para contribuir al desarrollo tecnológico y ambiental del país.

Esfera con trazos de circuito integrado en verde y azul que delimitan la silueta de Taiwán, con texto en inglés debajo sobre fondo blanco
El logotipo de la campaña institucional de Taiwán promueve la integración entre la industria de semiconductores y los compromisos ambientales globales. (Cortesía representación de Taiwán en México)

La representante sintetizó el llamado de Taiwán ante la COP31: “Debemos convertir la cooperación en resultados, la tecnología en bienestar y el crecimiento económico en prosperidad sostenible.” Y añadió: “Un futuro más limpio, innovador y resiliente no se construye en solitario: se construye mediante la confianza, la voluntad y el trabajo conjunto.”

Según un estudio del Chung-Hua Institution for Economic Research, si Taiwán se incorpora al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico en 2028, México podría obtener un incremento aproximado de 261 millones de dólares en su PIB y 725 millones de dólares en exportaciones derivados de la reducción arancelaria gradual entre ambas partes.

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