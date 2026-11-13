TXT en México: este sería el setlist que el grupo de K-pop interpretaría en su concierto

TXT en su gira Steal the Wind. (X - @TXT_bighit)

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A meses de la llegada de TXT a tierras mexicanas se reveló un posible setlist que el grupo de K-pop podría cantar durante su concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira internacional ‘Steal the Wind’.

La agrupación surcoreana, integrada por Yeonjun, Beomgyu, Soobin, Taehyun y Huening Kai, comenzó su quinto tour mundial este 13 de noviembre en el KSPO DOME, ubicado en Seúl, Corea del Sur. Esta serie de espectáculos promete brindarles a sus fanáticas mexicanas y extranjeras un momento para disfrutar de sus principales éxitos y nuevos temas, además de algunas sorpresas preparadas para cada fecha.

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TXT en México. (Captura de pantalla)

Setlist de TXT para el concierto en la CDMX

El anuncio del show marca la primera vez en que la banda incluirá a México en una de sus giras, después de su participación en un festival de música celebrado durante 2025 en la la capital del país.

De acuerdo a las melodías interpretadas en el primer concierto, esta es la lista de canciones que TXT podría presentar en su espectáculo de la CDMX, programado para el próximo 12 de mayo de 2027:

Intro

Storm Is...

Take Me to Nirvana

Setsuna Hanabi

Bed of Thorns

Dream of Mine

Stick With You

VCR 1

Hate It or Love It

Tinnitus

The Killa (shorter ver.)

Quarter Life (shorter ver.)

Thursday’s Child Has Far to Go

Sweetest Escape

Touch The Sky

So What

Higher Love

VCR 2

Ice Cream

Fxxking Star

VCR 3

Beautiful Strangers (shorter ver.)

Deja Vu (shorter ver.)

Ment 1

Sugar Rush Ride

Good Boy Gone Bad

0X1=LOVESONG

Ment 2

Run Away

VCR 4

Angel Bite

VCR 5

CROWN

Encore

Cat & Dog

No Rules

GGUM

LO$ER=LO♡ER

Las actuaciones del encore serán una sorpresa para las MOA (nombre del fandom), ya que el grupo cantará distintos temas en cada presentación. De esta manera, las asistentes podrán esperar un cierre diferente en cada una de las fechas.

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TXT en México. (captura de pantalla)

Lugares que visitará el grupo de K-pop durante su gira

Corea del Sur

Seoul: 13, 14 y 15 de noviembre de 2026

Asia

Macau: 21 y 22 de noviembre de 2026

Kaohsiung: 6 y 7 de marzo de 2027

Kuala Lumpur: 13 de marzo de 2027

Yakarta: 20 de marzo de 2027

Hong Kong: 19 y 20 de junio de 2027

Japón

Fukuoka: 19 y 20 de diciembre de 2026

Tokyo: 7 y 8 de enero de 2027

Osaka: 30 y 31 de enero de 2027

Aichi: 20 y 21 de febrero de 2027

América del Norte

Tacoma: 4 de mayo de 2027

Inglewood: 7 de mayo de 2027

Ciudad de México: 12 de mayo de 2027

Fort Worth: 15 de mayo de 2027

Atlanta: 18 de mayo de 2027

Belmont Park: 22 de mayo de 2027

Chicago: 25 de mayo de 2027

Europa

Manchester: 2 de junio de 2027

Milán: 5 de junio de 2027

París: 7 junio de 2027

Ámsterdam: 10 de junio de 2027

Amberes: 12 de junio de 2027

Colonia: 14 de junio de 2027

Hasta el momento no hay información sobre el rango de precios o el recinto donde se llevará a cabo del show en la Ciudad de México, pero se espera que en los próximos días se publiquen más detalles acerca del primer concierto individual de TXT en México.