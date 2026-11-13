TXT en México: este sería el setlist que el grupo de K-pop interpretaría en su concierto

A meses de la llegada de TXT a tierras mexicanas se reveló un posible setlist que el grupo de K-pop podría cantar durante su concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira internacional ‘Steal the Wind’.
La agrupación surcoreana, integrada por Yeonjun, Beomgyu, Soobin, Taehyun y Huening Kai, comenzó su quinto tour mundial este 13 de noviembre en el KSPO DOME, ubicado en Seúl, Corea del Sur. Esta serie de espectáculos promete brindarles a sus fanáticas mexicanas y extranjeras un momento para disfrutar de sus principales éxitos y nuevos temas, además de algunas sorpresas preparadas para cada fecha.
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Setlist de TXT para el concierto en la CDMX
El anuncio del show marca la primera vez en que la banda incluirá a México en una de sus giras, después de su participación en un festival de música celebrado durante 2025 en la la capital del país.
De acuerdo a las melodías interpretadas en el primer concierto, esta es la lista de canciones que TXT podría presentar en su espectáculo de la CDMX, programado para el próximo 12 de mayo de 2027:
- Intro
- Storm Is...
- Take Me to Nirvana
- Setsuna Hanabi
- Bed of Thorns
- Dream of Mine
- Stick With You
VCR 1
- Hate It or Love It
- Tinnitus
- The Killa (shorter ver.)
- Quarter Life (shorter ver.)
- Thursday’s Child Has Far to Go
- Sweetest Escape
- Touch The Sky
- So What
- Higher Love
VCR 2
- Ice Cream
- Fxxking Star
- VCR 3
- Beautiful Strangers (shorter ver.)
- Deja Vu (shorter ver.)
Ment 1
- Sugar Rush Ride
- Good Boy Gone Bad
- 0X1=LOVESONG
Ment 2
- Run Away
VCR 4
- Angel Bite
VCR 5
- CROWN
Encore
- Cat & Dog
- No Rules
- GGUM
- LO$ER=LO♡ER
Las actuaciones del encore serán una sorpresa para las MOA (nombre del fandom), ya que el grupo cantará distintos temas en cada presentación. De esta manera, las asistentes podrán esperar un cierre diferente en cada una de las fechas.
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Lugares que visitará el grupo de K-pop durante su gira
Corea del Sur
- Seoul: 13, 14 y 15 de noviembre de 2026
Asia
- Macau: 21 y 22 de noviembre de 2026
- Kaohsiung: 6 y 7 de marzo de 2027
- Kuala Lumpur: 13 de marzo de 2027
- Yakarta: 20 de marzo de 2027
- Hong Kong: 19 y 20 de junio de 2027
Japón
- Fukuoka: 19 y 20 de diciembre de 2026
- Tokyo: 7 y 8 de enero de 2027
- Osaka: 30 y 31 de enero de 2027
- Aichi: 20 y 21 de febrero de 2027
América del Norte
- Tacoma: 4 de mayo de 2027
- Inglewood: 7 de mayo de 2027
- Ciudad de México: 12 de mayo de 2027
- Fort Worth: 15 de mayo de 2027
- Atlanta: 18 de mayo de 2027
- Belmont Park: 22 de mayo de 2027
- Chicago: 25 de mayo de 2027
Europa
- Manchester: 2 de junio de 2027
- Milán: 5 de junio de 2027
- París: 7 junio de 2027
- Ámsterdam: 10 de junio de 2027
- Amberes: 12 de junio de 2027
- Colonia: 14 de junio de 2027
Hasta el momento no hay información sobre el rango de precios o el recinto donde se llevará a cabo del show en la Ciudad de México, pero se espera que en los próximos días se publiquen más detalles acerca del primer concierto individual de TXT en México.
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