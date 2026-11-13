Megapuente en la CDMX: qué hacer gratis, a dónde ir con niños y los eventos imperdibles de este fin de semana

Cuatro paneles reúnen diversas actividades culturales que abarcan presentaciones musicales, el Congreso Mundial del Mariachi, la Noche de las Estrellas y arquitectura contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El megapuente de noviembre va del viernes 13 al lunes 16, con descanso oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana. La fecha coincide con El Buen Fin, que se extiende del 13 al 17 de noviembre en comercios participantes de todo el país.

Durante estos cuatro días, la Ciudad de México concentra ferias gastronómicas, conciertos gratuitos y un festival de arte callejero en el Centro Histórico. Esta guía reúne, evento por evento, la oferta de acceso libre disponible durante el puente.

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El Buen Fin arranca el viernes 13

El Buen Fin 2026 comienza el viernes 13 de noviembre y se extiende hasta el martes 17, en comercios participantes de todo el país.

La temporada de descuentos coincide con el fin de semana largo, lo que permite combinar compras con la agenda cultural y gastronómica de la ciudad.

La temporada de descuentos coincide con el fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en el Cenart

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 44 (FILIJ) inaugura actividades el viernes 13 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), con un horario de 9:00 a 19:00 horas.

La feria ofrece espacios editoriales, presentaciones de libros y actividades de lectura dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes, aunque también incluye propuestas para público adulto interesado en descubrir autores e ilustradores.

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El encuentro no se limita al fin de semana largo: continuará activo hasta el 22 de noviembre, por lo que quienes no alcancen a visitarlo durante el puente tendrán oportunidad de hacerlo en los días siguientes.

La entrada es completamente gratuita y no requiere registro previo para recorrer los pabellones.

Yucatán A Go-Go : concierto “Más historias que anécdotas”.

Viaje a la Luna , de Georges Méliès: proyección de cine silente con música en vivo interpretada por Veco Beatz y Ricardo Vecordia.

Club Calacas : propuesta musical que combina cumbia, rap, trap y reggae, dentro del programa Alas y Raíces.

Par de Dos : recorrido por cantos, juegos y ritmos de Latinoamérica, también en Alas y Raíces.

¡Qué payasos!: espectáculo de rock, humor y energía, dentro de la misma programación infantil.

Todas estas actividades son de entrada libre y gratuita, dentro de la programación general de la feria, que corre del 13 al 22 de noviembre en el Cenart.

El encuentro no se limita al fin de semana largo: continuará activo hasta el 22 de noviembre, por lo que quienes no alcancen a visitarlo durante el puente tendrán oportunidad de hacerlo en los días siguientes (Secretaría de Cultura)

ORIGINAL, encuentro de arte textil en Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos recibe la décima edición de ORIGINAL, el Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, del jueves 12 al domingo 15 de noviembre, en un horario continuo de 10:30 a 20:30 horas.

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El evento reúne a 580 artesanas y artesanos de distintas regiones del país, con venta directa y sin intermediarios de piezas textiles, objetos decorativos y trabajos utilitarios. La oferta incluye pasarelas de arte textil diarias a las 19:00 horas, presentaciones de cocineras tradicionales y música en lenguas indígenas.

El domingo 15 será la última oportunidad de recorrer el encuentro en esta edición de noviembre.

El acceso al recinto es gratuito, aunque las compras realizadas con los expositores sí tienen costo.

El letrero del Complejo Cultural de Los Pinos identifica el recinto junto a un jardín arbolado. (Gobierno de México)

Concierto gratuito de La Tremenda Korte en la GAM

Un cartel anuncia la presentación musical de La Tremenda Korte en el espacio EDEN Juventino Rosas de la alcaldía Gustavo A. Madero. (Alcaldía GAM (Redes Sociales))

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) ofrece un concierto gratuito de La Tremenda Korte el viernes 13 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Edén Juventino Rosas, ubicado en Cerrada Venustiano Carranza número 46, colonia Palmatitla, Cuautepec.

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La presentación forma parte del programa “Conciertos por la Paz” de la demarcación y tiene un aforo estimado de 500 personas.

Para quienes se trasladen desde otros puntos de la ciudad, una alternativa de transporte público es la Línea 1 del Cablebús, que conecta la estación Indios Verdes con Cuautepec.

La alcaldía Gustavo A. Madero presenta La Tremenda Korte (Facebook)

Festival Ozomatli: cuatro noches de arte callejero en el Centro Histórico

El Festival Ozomatli celebra su XII edición y su XV aniversario bajo el lema “Las calles son nuestras”, con una programación de cuatro días que se desarrolla en la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, en un horario general de 21:00 a 00:00 horas.

El festival es, en realidad, el Festival Internacional de Arte Callejero y Circense, que se celebra cada noviembre desde 2011 en distintas plazas del Centro Histórico. Su programación incluye espectáculos de arte callejero en al menos seis plazas: la Plaza de la Constitución, la propia Santo Domingo, la Plaza Tolsá, las peatonales Gante y Regina, y la Alameda Central, además de talleres de disciplinas circenses para distintos niveles, encuentros de graffiti y madonari, y sesiones de body paint.

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El viernes 13 de noviembre se presentan Murga Ozomatli, Araña Camello, Eddie y los Grasosos, Deskarreados y Percusión Yaman. El domingo 15, en la jornada de cierre, suben al escenario Koctel Margarita, Yei Ollin, Los Lunes y Sonido Mayahuel.

Todos los conciertos del festival tienen acceso libre y gratuito, sin necesidad de boleto.

La noche gótica de Calaverx, el sábado 14

Dentro del Festival Ozomatli, el sábado 14 de noviembre destaca por reunir exclusivamente propuestas de rock gótico, dark wave y post-punk en la Plaza de Santo Domingo, a diferencia del resto de la programación, que combina murgas, percusión y otros géneros urbanos.

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El cartel de esa noche queda ordenado así: a las 21:00 horas abre El Culto de lo Oculto; a las 21:40, Kompadres Muertos; a las 22:20, I Can Fly, presentada como invitada especial; y a las 23:00 horas cierra Calaverx, banda que encabeza la velada.

El concierto no requiere boleto ni registro previo. La sede se ubica a pocas cuadras del Zócalo capitalino, y la zona es accesible desde las estaciones de metro que sirven al primer cuadro del Centro Histórico.

Un cartel anuncia la programación musical del Festival Ozomatli en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Festival Ozomantli)

Feria Regional del Pulque y la Barbacoa, en La Magdalena Contreras

La edición 22 de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa se instala del viernes 13 al domingo 15 de noviembre en la explanada de la alcaldía La Magdalena Contreras, en avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca.

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El horario de actividades es de 8:00 a 19:00 horas durante los tres días.

El acceso a la feria es gratuito, aunque los alimentos, bebidas y artesanías que se ofrecen en los puestos sí tienen costo.

Concierto gratuito de Garbage en el Zócalo

La banda Garbage ofrece un concierto gratuito en el Zócalo capitalino el sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas, en lo que el Gobierno de la Ciudad de México presentó como el cierre de 30 años de giras mundiales de la agrupación.

Se confirmó la participación de Paulina Villarreal, baterista y vocalista de The Warning, quien tendrá intervención en una canción durante el show.

El acceso es completamente gratuito, sin necesidad de boleto, por lo que se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar frente al escenario.

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Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México anuncia un concierto gratuito de la banda Garbage en el Zócalo el 14 de noviembre de 2026. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

Feria de la Petrolera y el Pulque, en Azcapotzalco

La segunda edición de la Feria de la Petrolera y el Pulque se realiza del viernes 13 al domingo 15 de noviembre en el Parque Tezozómoc, ubicado en Hacienda del Rosario sin número, entre Hacienda Sotelo y Calzada de las Armas, alcaldía Azcapotzalco. El horario de actividades es de 10:00 a 18:00 horas.

Cobertura del Festival de la Petrolera y el Pulque 2025 en la alcaldía Azcapotzalco. (Redes sociales)

El festival gira en torno a la petrolera, antojito de maíz de tamaño colosal con una tradición que se remonta a la época de la Refinería 18 de Marzo. Participan ocho restaurantes de la demarcación, que ofrecen versiones clásicas y otras más atrevidas, como petroleras de jabalí y camarón, además de sopes y huaraches para quienes prefieran raciones más pequeñas.

En bebidas, habrá pulque natural y curados de avena, mazapán, fresa, guayaba, piñón y chocolate; se recomienda llevar vaso o taza reutilizable para consumirlos.

El cartel musical reúne alrededor de 20 agrupaciones de ska, rock y surf, con Maskatesta como nombre más destacado, además de RU2, Internacionales Santaneros, Vainilla Industrial, Mortum Surfers, Toromata, The Workerts y Raíz Cencalli, entre otras bandas.

La alcaldesa Nancy Núñez señaló que la celebración busca reconocer la identidad gastronómica de la demarcación, al reunir “dos grandes símbolos” locales: la petrolera y el pulque.

La entrada al festival es gratuita; la estación de metro más cercana es El Rosario, líneas 6 y 7.

Un hombre degusta un plato típico mexicano en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco durante una muestra gastronómica de pulque con música en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noche de las Estrellas

Asistentes participan en talleres y observaciones con telescopios durante la Noche de las Estrellas en la explanada del Planetario Luis Enrique Erro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de las Estrellas 2026 es el festival científico anual que acerca la física, la química y la astronomía al público general, con sedes en distintos puntos del país. En la Ciudad de México, la actividad se realiza el sábado 14 de noviembre en tres ubicaciones: Las Islas de Ciudad Universitaria, de 15:00 a 22:00 horas; el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional (IPN); y el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

La programación incluye observación con telescopios de la Luna, Saturno y distintas estrellas, experimentos, proyecciones de planetario y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

En el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, la jornada combina observación astronómica con telescopios, talleres, charlas con especialistas, demostraciones científicas, música y danza, de 18:00 a 21:30 horas. La sede se ubica en avenida de los Compositores sin número, alcaldía Miguel Hidalgo.

El INAH, a través de la ENAH, se suma, por segunda ocasión, a la vigesimoctava edición de la Noche de Estrellas. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

Esta edición coincide con varias efemérides relacionadas con la astronomía: 75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, 115 años del nacimiento de la astrónoma Paris Pismis, 20 años de la definición de planeta establecida por la Unión Astronómica Internacional (IAU) y 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

La organización en esta sede involucra a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de su Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, la firma Celestron, la Alianza Francesa de México y el espacio cultural Obsidiana, entre otras organizaciones del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas.

Para llegar al museo, una opción es bajar en la estación Metro Chapultepec, Línea 1, y tomar la Ruta 24 con dirección a Panteón Dolores, que pasa frente al recinto. También puede usarse el Cablebús hasta la estación Panteón Dolores y continuar a pie unos minutos.

Un cartel del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas anuncia actividades de divulgación científica en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de Ciudad de México. (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Feria del Atole, en Tláhuac

La Feria del Atole se instala el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, en San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac, con un horario de 8:00 a 21:00 horas ambos días.

La feria ofrece más de 30 sabores de esta bebida tradicional, entre preparaciones clásicas y exóticas, además de antojitos mexicanos y artesanías.

El ingreso a la feria no tiene costo, aunque el consumo de alimentos y bebidas sí se paga por separado.

Asistentes degustan bebidas tradicionales en la Feria del Atole en San Nicolás Tetelco, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aniversario de Deskarada Sintonía, en el FARO Tláhuac

El FARO Tláhuac (Fábrica de Artes y Oficios), ubicado en avenida La Turba sin número, colonia Miguel Hidalgo, celebra el sábado 14 de noviembre, a las 11:00 horas, el aniversario de Deskarada Sintonía.

La jornada está dedicada a las juventudes de la alcaldía, con cultura urbana, música independiente y talleres, en un ambiente comunitario y de participación local. El acceso es gratuito.

Tercer Congreso Mundial del Mariachi, en el Zócalo

El cantante Leonardo Aguilar encabeza el cartel oficial de la clausura del Tercer Congreso Mundial del Mariachi en el Zócalo de la Ciudad de México. (Congreso Mundial del Mariachi)

Como parte del Tercer Congreso Mundial del Mariachi, cinco agrupaciones se presentan en concierto gratuito el domingo 15 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en la explanada de la Plancha de la Constitución, Zócalo capitalino.

Leonardo Aguilar fungirá como padrino e invitado especial de la presentación.

El acceso al concierto es completamente libre.

Fyahbinghi Fest, en el FARO Tláhuac

El Fyahbinghi Fest 2026 llega al FARO Tláhuac el domingo 15 de noviembre, a las 12:00 horas, como propuesta musical y cultural dentro de la programación de acceso libre de la red de Fábricas de Artes y Oficios de la Ciudad de México.

Freak Show: Halloween continúa, en el FARO Cosmos

El FARO Cosmos, ubicado en Calzada México-Tacuba sin número, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, presenta el domingo 15 de noviembre, a las 17:00 horas, la actividad musical Freak Show: Halloween continúa.

La velada reúne a dos generaciones de músicos ligados al rock, con propuestas que abarcan desde el rock funk hasta el metal industrial más extremo, en una fiesta que celebra más de 20 años de historia del género en espacios culturales comunitarios de la ciudad. Además de los artistas invitados, el evento contempla espacio para talento local.

El acceso es gratuito; se recomienda llegar temprano porque las actividades de entrada libre suelen concentrar público.

Exposición de piñatas, en el Museo de Arte Popular

El Museo de Arte Popular, en el Centro Histórico, abre gratuitamente el domingo 15 de noviembre su exposición de piñatas, con un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Feria Regional del Pulque y la Barbacoa, en La Magdalena Contreras

Un plato de barro reúne cuatro tacos de barbacoa con cilantro y cebolla junto a jarros con pulque en un entorno tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 22 de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa se instala del viernes 13 al domingo 15 de noviembre en la Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras, ubicada en José Moreno Salido sin número, colonia Barranca Seca. El horario de actividades es de 8:00 a 19:00 horas durante los tres días.

El evento reúne a tlachiqueros y maestros barbacoyeros para ofrecer carne de borrego cocida al estilo tradicional en pencas de maguey. Los visitantes pueden pedir tacos por pieza o por kilo, eligiendo entre cortes como maciza, espaldilla, costilla o pancita, servidos en tortillas de maíz hechas a mano con salsas verdes y rojas de molcajete, cilantro, cebolla y limón.

Para acompañar, se ofrece consomé caliente preparado con garbanzos, arroz, chile chipotle y hierbas aromáticas. La oferta de antojitos incluye quesadillas fritas y al comal de chicharrón prensado, tinga, huitlacoche, flor de calabaza y champiñones; tlacoyos de haba, frijol y requesón; además de gorditas rellenas, sopes y pambazos bañados en adobo de guajillo.

En bebidas, el protagonista es el pulque artesanal traído por productores locales: pulque blanco o natural, y curados preparados con fruta fresca de temporada como piñón, fresa, avena, apio, guayaba, mazapán, café y chocolate.

La feria también incluye un programa de música en vivo durante las tres jornadas, aunque la alcaldía no había difundido la cartelera de agrupaciones al momento de la convocatoria.

El acceso a la explanada es gratuito; únicamente se paga el consumo directo de alimentos, bebidas y artesanías. Para llegar en transporte público, una opción es la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Metro, desde donde parten camiones con ruta directa a la demarcación. También puede accederse desde las estaciones Copilco o Viveros, de la misma línea.