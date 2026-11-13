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Claudia Sheinbaum entrega Becas Benito Juárez en Puebla y desmiente que aumente la deserción escolar: “Es completamente falso”

La mandataria destacó que, por el contrario, los programas sociales ha ayudado a que los jóvenes puedan seguir estudiando

Crédito: Gobierno de México
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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de Becas Benito Juárez en San Martín Texmelucan, Puebla, a estudiantes de educación media superior en la entidad, quienes estuvieron presentes durante el evento y pudieron intercambiar algunas palabras con la mandataria.

Durante su participación, la mandataria señaló que la política de becas busca eliminar las diferencias entre estudiantes según su desempeño académico o la capacidad económica de sus familias y negó que los apoyos económicos —uno de los ejes fundamentales de su gobierno— aumenten la deserción escolar de jóvenes estudiantes.

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Dichos comentarios los dijo en referencia a una reciente nota periodística publicada en donde se daba a conocer que, de acuerdo al informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las Becas Benito Juárez redujeron 12 puntos la matrícula de hombres que cursan el bachillerato.

“Es completamente falso”, afirmó la mandataria al comentar dicha información y sostuvo que los recursos contribuyen a que adolescentes y jóvenes permanezcan en las aulas. Subrayó que la beca Benito Juárez ayudó a que cerca del 10% de los alumnos de entre 15 y 18 años que podrían haber abandonado sus estudios continuaran su formación académica.

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Puebla tendrá nuevos bachilleratos y ampliaciones en planteles tecnológicos

La presidenta rechazó la afirmación de que las becas sean motivo de abandono escolar y, por el contrario, vinculó el incremento de la matrícula en educación media superior con la entrega de la beca Rita Cetina en secundaria y de la beca Benito Juárez en preparatoria. Según expuso, este año hay 400 mil estudiantes más inscritos en los tres grados de ese nivel educativo.

La mandataria señaló que la política de becas busca eliminar las diferencias entre estudiantes según su desempeño académico o la capacidad económica de sus familias
La mandataria señaló que la política de becas busca eliminar las diferencias entre estudiantes según su desempeño académico o la capacidad económica de sus familias

“Los estudiantes regresaron a la escuela”, dijo Sheinbaum. Explicó que los alumnos que dejan la escuela dejan de recibir la beca, por lo que consideró que no existe lógica en atribuir el abandono escolar a esa política. Afirmó que los apoyos permiten a las familias contar con recursos para sostener la continuidad educativa de sus hijos.

Sheinbaum sostuvo que la escuela ofrece conocimientos, convivencia y acompañamiento para adolescentes que, de otra manera, podrían quedar alejados de espacios formativos. “Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos violencia”, expresó.

También señaló que la asistencia escolar reduce la exposición de los jóvenes a drogas, actividades antisociales y grupos delictivos. “Cuando hay becas, cuando hay más escuelas, hay más oportunidades, más derechos para todas las jóvenes y todos los jóvenes de nuestro país”, agregó.

El Gobierno federal prevé destinar cerca de 190 mil millones de pesos el próximo año a los programas que apoyan a las familias con estudiantes en edad escolar, según informó la presidenta durante el acto.

Gobierno federal prevé ampliar la oferta educativa en Puebla

En Puebla, Sheinbaum anunció la apertura y ampliación de planteles de educación media superior. Mencionó la inauguración de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) en Cuautlancingo, con capacidad para 300 estudiantes, así como una ampliación en Tehuacán para 250 alumnos.

Durante 2026, el Gobierno construirá tres bachilleratos tecnológicos en San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc. También ampliará dos CBTis, uno de ellos en Cuautlancingo y otro en Temixco.

La administración federal proyecta además la creación de 12 bachilleratos nacionales Margarita Maza en igual número de municipios poblanos.

La mandataria señaló que la política de becas busca eliminar las diferencias entre estudiantes según su desempeño académico o la capacidad económica de sus familias
La mandataria señaló que la política de becas busca eliminar las diferencias entre estudiantes según su desempeño académico o la capacidad económica de sus familias

Sheinbaum explicó que todos los planteles de educación media superior formarán parte del Bachillerato Nacional. Los estudiantes obtendrán un certificado de la Secretaría de Educación Pública y otro avalado por una institución de educación superior, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o el Tecnológico Nacional de México.

La presidenta señaló que el propósito es que todo alumno que concluya secundaria tenga acceso a preparatoria y que las escuelas ofrezcan formación académica bajo criterios comunes en todo el país.

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