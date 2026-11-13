Desastres ambientales de Pemex en 2026: Derrame en el Golfo de México y explosión del Pozo Krem-1 en Veracruz entre los más graves

En lo que va de 2026, se han registrado al menos 5 desastres ambientales graves. El derrame de hidrocarburos y la explosión del Pozo Krem-1 en Veracruz, entre los dos más graves. (Jesús Avilés / Infobae México)

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En los nueve meses que van de 2026, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha registrado al menos cinco desastres ambientales en diferentes puntos de la República Mexicana, entre fugas, explosiones y derrames de hidrocarburo, los cuales ocasionan contaminación en costas, ríos, suelos y zonas habitadas por comunidades, flora y fauna.

El derrame de petróleo en el Golfo de México y la explosión del pozo Krem-1 en Veracruz, son dos de los más graves desastres. Un reciente estudio publicado por Greenpeace México demostró que, tras el incendio que duró cinco meses, la zona concentra uno de los daños más graves: el agua cercana registra hidrocarburos cancerígenos hasta 113 veces por encima de los límites europeos para proteger la vida acuática.

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Greenpeace México realizó un recuento de los principales desastres, entre los que se encuentran incidentes en la refinería Olmeca de Dos Bocas, una fuga en el sistema Cantarell-Ek Balam y otro derrame en el río Pánuco. La organización sostiene que los costos de estos siniestros recaen en las comunidades, la biodiversidad y los territorios afectados, mientras Pemex debe asumir la reparación integral del daño ambiental.

El derrame en el Golfo de México afectó 933 kilómetros de costa

Entre febrero y abril de 2026, un derrame de hidrocarburos afectó la costa del Golfo de México. Organizaciones civiles reportaron residuos desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas. Se recolectaron más de 900 toneladas de residuos de crudo. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México documentó chapopote, manchas, partículas y hojuelas de petróleo en 113 sitios, a lo largo de 1.168 kilómetros de litoral.

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Tan solo 20 días después de que se diera a conocer el trágico derrame, pobladores reportaron al menos 12 animales, entre los que se encontraban tortugas, delfines y aves costeras. (Cuartoscuro)

Inicialmente, Pemex y el Gobierno de México negaron que la empresa fuera responsable y atribuyeron el hecho a una embarcación privada. Dos meses después, las autoridades reconocieron la responsabilidad de la petrolera.

Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal señalaron afectaciones en zonas de pesca, manglares, playas y comunidades costeras. También denunciaron que las labores de limpieza se concentraron en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras comunidades de Veracruz y Tamaulipas —incluidas áreas rurales, indígenas y rocosas— recibieron atención tardía o insuficiente. Las organizaciones exigieron un plan de recuperación, atención médica, reparación para las familias afectadas y medidas de prevención ante futuros derrames.

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Incendio de Pozo Krem-1 en Veracruz contamina al agua: hay riesgo de partículas cancerígenas

Un estudio de Greenpeace México publicado este noviembre identificó contaminación por hidrocarburos en agua, suelo y sedimentos del entorno del Pozo Krem-1, cinco meses después de que concluyó el incendio.

La organización recolectó seis muestras de suelo, tres de sedimentos y siete de agua. Los análisis buscaron hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y mezcla compleja no resuelta, una señal química asociada con petróleo crudo.

Las siete muestras de agua rebasaron el límite europeo de 0.27 microgramos por litro para compuestos equivalentes al benzo[a]pireno. La muestra AgGP4 alcanzó 113 veces el umbral. AgGP3 llegó a 88 veces y AgGP2 a 76 veces.

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Incluso las muestras con menor concentración excedieron ampliamente ese parámetro. AgGP1 registró un nivel 61 veces superior y AgGP7 alcanzó 62 veces el límite considerado para la protección de la vida acuática.

Más de 3.000 elementos y recursos tecnológicos se despliegan en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por presencia de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El benzo[a]pireno apareció en seis de las siete muestras de agua, con concentraciones de entre 0.45 y 0.82 microgramos por litro. Greenpeace México advierte que este compuesto está asociado con daños al ADN y procesos que pueden derivar en cáncer.

Los sedimentos del río presentan concentraciones de antraceno

Los sedimentos del río cercano al pozo también presentan niveles elevados de hidrocarburos aromáticos policíclicos. La muestra Gre-TOMA-2 alcanzó una suma total de 1,144.63 microgramos por kilogramo y Gre-TOMA-3 registró 876.66 microgramos por kilogramo.

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El compuesto dominante fue el antraceno. En Gre-TOMA-2, la concentración llegó a 903.06 microgramos por kilogramo, 3.7 veces por encima del nivel de efecto probable para organismos que viven en el fondo del río.

La muestra Gre-TOMA-3 registró 675.92 microgramos por kilogramo de antraceno, una concentración 2.8 veces superior al nivel de efecto probable. Greenpeace México alerta que estos valores pueden afectar a especies que habitan o se alimentan en los sedimentos.

El informe también detectó dibenzo[a,h]antraceno en todas las muestras de agua y sedimento. Este compuesto está clasificado como probablemente cancerígeno para humanos. Otros seis hidrocarburos aromáticos policíclicos posiblemente cancerígenos aparecieron en casi todas las muestras.

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La norma mexicana no regula estos compuestos en ríos y sedimentos

Las seis muestras de suelo no rebasaron el límite establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para benzo[a]pireno. Aun así, tres de ellas presentaron hidrocarburos alifáticos y mezcla compleja no resuelta, lo que Greenpeace México considera una evidencia de contaminación petrolera.

La organización advierte que el cumplimiento de la norma mexicana no elimina los riesgos ambientales. El límite nacional para benzo[a]pireno en suelo es 2.6 veces más alto que el nivel de efecto probable considerado para sedimentos de agua dulce.

México no cuenta con límites específicos para hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos, aguas superficiales destinadas a proteger la vida acuática ni organismos. La norma vigente tampoco regula el antraceno, pese a que fue el compuesto más abundante en los sedimentos analizados.

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Greenpeace México también señala una posible vía de exposición indirecta para la población mediante ganado que beba agua contaminada, debido a que estos compuestos pueden acumularse en tejidos animales.

Dos Bocas, Cantarell-Ek Balam y el río Pánuco, los otros desastres de Pemex

El registro de Greenpeace México incluye incidentes en la refinería Olmeca de Dos Bocas. El más grave habría ocurrido en marzo, cuando un incendio y explosión dejaron cinco trabajadores fallecidos. En octubre se reportó otro incendio en las instalaciones.

En septiembre, se reportó una fuga en un ducto del campo Cantarell-Ek Balam, en Campeche. Ese mismo mes ocurrió otro derrame en el río Pánuco, en Veracruz.

La organización pide a Pemex, la Secretaría de Energía y la ASEA atender los daños con transparencia y medidas de largo plazo. Entre sus recomendaciones para Las Choapas plantea monitorear periódicamente el agua y los sedimentos, analizar organismos acuáticos y ganado expuesto, además de ejecutar una remediación integral en la zona del Pozo Krem-1.

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