Flan de vainilla sin horno: prepara un postre cremoso y delicioso con pocos ingredientes

Un flan de vainilla con caramelo reposa en un plato junto a una porción cortada y vainas de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay postres que nunca pasan de moda y el flan de vainilla es uno de ellos. Su textura suave, el sabor delicado de la vainilla y la cubierta de caramelo lo convierten en una opción ideal para compartir en familia, disfrutar después de la comida o consentir el antojo de algo dulce. Lo mejor es que no necesitas un horno para prepararlo y tampoco hacen falta ingredientes difíciles de conseguir.

Esta versión apuesta por una preparación sencilla que permite obtener un flan cremoso mediante refrigeración. La combinación de leche, leche condensada, leche evaporada, grenetina y vainilla consigue una consistencia firme, pero delicada, mientras que el caramelo aporta ese toque tradicional que distingue a este postre.

PUBLICIDAD

Si buscas una alternativa práctica para preparar en casa, esta receta puede convertirse en una de tus favoritas. Solo necesitas respetar las cantidades, disolver correctamente la grenetina y darle al flan el tiempo suficiente para cuajar. El resultado será un postre frío que puedes servir en reuniones, celebraciones o cualquier tarde en la que quieras disfrutar algo especial.

Ingredientes para preparar flan de vainilla sin horno

Un flan de vainilla bañado en caramelo líquido reposa sobre un plato con una porción cortada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta necesitarás ingredientes básicos que puedes encontrar fácilmente en el supermercado. Las cantidades están pensadas para un molde mediano, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro.

1 lata de leche condensada (aproximadamente 387 gramos).

1 lata de leche evaporada (aproximadamente 360 mililitros).

2 tazas de leche entera.

1 cucharada de esencia de vainilla.

28 gramos de grenetina sin sabor.

½ taza de agua fría para hidratar la grenetina.

Para el caramelo:

¾ de taza de azúcar.

3 cucharadas de agua.

La leche condensada proporciona dulzor y cremosidad, mientras que la evaporada aporta cuerpo a la mezcla. La vainilla es la encargada de darle ese aroma característico y la grenetina permite que el postre adquiera firmeza sin necesidad de cocción en horno.

PUBLICIDAD

Preparación paso a paso del flan casero

Un flan de vainilla con caramelo reposa sobre un plato con una porción cortada junto a dos vainas de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar el caramelo. Coloca el azúcar y las tres cucharadas de agua en una cacerola pequeña a fuego medio. Deja que se caliente sin revolver constantemente, hasta que adquiera un tono dorado. Retira del fuego y vierte cuidadosamente el caramelo en el molde, distribuyéndolo por el fondo. Déjalo enfriar mientras preparas la mezcla del flan.

Después, coloca la grenetina en un recipiente con media taza de agua fría y déjala reposar durante aproximadamente 10 minutos para que se hidrate. Cuando tenga una consistencia esponjosa, caliéntala unos segundos en el microondas o a baño María, hasta que quede completamente líquida. Evita que hierva, ya que no es necesario someterla a temperaturas elevadas.

PUBLICIDAD

En la licuadora agrega la leche condensada, la leche evaporada, las dos tazas de leche entera y la esencia de vainilla. Procesa hasta integrar los ingredientes. Sin apagar la licuadora, incorpora poco a poco la grenetina disuelta y continúa mezclando unos segundos para distribuirla uniformemente. Vierte la preparación en el molde con caramelo, deja que pierda el calor inicial y cubre con plástico adherente.

Refrigeración y consejos para conseguir una textura perfecta

Un flan de vainilla cubierto con salsa de caramelo reposa sobre un plato con una porción extraída con una espátula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lleva el molde al refrigerador durante un mínimo de seis horas. Lo recomendable es dejarlo toda la noche para conseguir una consistencia más firme y facilitar el desmolde. Es importante no introducirlo al congelador, pues la congelación puede modificar la textura cremosa que se busca en este postre.

PUBLICIDAD

Cuando esté completamente cuajado, despega cuidadosamente las orillas con ayuda de una espátula delgada o un cuchillo. Coloca un plato amplio sobre el molde y voltéalo con un movimiento firme. Si el caramelo se encuentra demasiado adherido, puedes apoyar brevemente la base del molde en agua tibia para facilitar que se desprenda, procurando que el agua no entre en contacto con el flan.

Para darle una presentación más atractiva, puedes decorar con unas gotas adicionales de caramelo o acompañarlo con fruta fresca. También es recomendable mantenerlo refrigerado hasta el momento de servir, especialmente si hace calor. Corta las porciones con un cuchillo limpio para conservar su forma.

PUBLICIDAD

Este flan de vainilla sin horno demuestra que preparar un postre casero no tiene que ser complicado. Con ingredientes accesibles, unos minutos de preparación y paciencia durante la refrigeración, tendrás una alternativa dulce, fresca y cremosa para compartir. Una receta sencilla que puede conquistar a quienes disfrutan los sabores tradicionales sin pasar horas en la cocina.