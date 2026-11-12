México

Flan de vainilla sin horno: prepara un postre cremoso y delicioso con pocos ingredientes

Una receta casera, suave y con caramelo dorado que puedes preparar sin encender la estufa ni utilizar técnicas complicadas

Flan con caramelo con un corte en un plato, una porción en otro plato, vainas de vainilla y una flor blanca sobre la mesa.
Un flan de vainilla con caramelo reposa en un plato junto a una porción cortada y vainas de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay postres que nunca pasan de moda y el flan de vainilla es uno de ellos. Su textura suave, el sabor delicado de la vainilla y la cubierta de caramelo lo convierten en una opción ideal para compartir en familia, disfrutar después de la comida o consentir el antojo de algo dulce. Lo mejor es que no necesitas un horno para prepararlo y tampoco hacen falta ingredientes difíciles de conseguir.

Esta versión apuesta por una preparación sencilla que permite obtener un flan cremoso mediante refrigeración. La combinación de leche, leche condensada, leche evaporada, grenetina y vainilla consigue una consistencia firme, pero delicada, mientras que el caramelo aporta ese toque tradicional que distingue a este postre.

PUBLICIDAD

Si buscas una alternativa práctica para preparar en casa, esta receta puede convertirse en una de tus favoritas. Solo necesitas respetar las cantidades, disolver correctamente la grenetina y darle al flan el tiempo suficiente para cuajar. El resultado será un postre frío que puedes servir en reuniones, celebraciones o cualquier tarde en la que quieras disfrutar algo especial.

Ingredientes para preparar flan de vainilla sin horno

Flan redondo con caramelo y una porción cortada en un plato blanco, junto a vainas de vainilla sobre una mesa clara.
Un flan de vainilla bañado en caramelo líquido reposa sobre un plato con una porción cortada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta necesitarás ingredientes básicos que puedes encontrar fácilmente en el supermercado. Las cantidades están pensadas para un molde mediano, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro.

  • 1 lata de leche condensada (aproximadamente 387 gramos).
  • 1 lata de leche evaporada (aproximadamente 360 mililitros).
  • 2 tazas de leche entera.
  • 1 cucharada de esencia de vainilla.
  • 28 gramos de grenetina sin sabor.
  • ½ taza de agua fría para hidratar la grenetina.

Para el caramelo:

  • ¾ de taza de azúcar.
  • 3 cucharadas de agua.

La leche condensada proporciona dulzor y cremosidad, mientras que la evaporada aporta cuerpo a la mezcla. La vainilla es la encargada de darle ese aroma característico y la grenetina permite que el postre adquiera firmeza sin necesidad de cocción en horno.

PUBLICIDAD

Preparación paso a paso del flan casero

Un flan redondo cubierto de caramelo en un plato, con una porción cortada y dos vainas de vainilla a un costado.
Un flan de vainilla con caramelo reposa sobre un plato con una porción cortada junto a dos vainas de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar el caramelo. Coloca el azúcar y las tres cucharadas de agua en una cacerola pequeña a fuego medio. Deja que se caliente sin revolver constantemente, hasta que adquiera un tono dorado. Retira del fuego y vierte cuidadosamente el caramelo en el molde, distribuyéndolo por el fondo. Déjalo enfriar mientras preparas la mezcla del flan.

Después, coloca la grenetina en un recipiente con media taza de agua fría y déjala reposar durante aproximadamente 10 minutos para que se hidrate. Cuando tenga una consistencia esponjosa, caliéntala unos segundos en el microondas o a baño María, hasta que quede completamente líquida. Evita que hierva, ya que no es necesario someterla a temperaturas elevadas.

En la licuadora agrega la leche condensada, la leche evaporada, las dos tazas de leche entera y la esencia de vainilla. Procesa hasta integrar los ingredientes. Sin apagar la licuadora, incorpora poco a poco la grenetina disuelta y continúa mezclando unos segundos para distribuirla uniformemente. Vierte la preparación en el molde con caramelo, deja que pierda el calor inicial y cubre con plástico adherente.

Refrigeración y consejos para conseguir una textura perfecta

Flan redondo bañado en caramelo sobre un plato claro, con una rebanada triangular separada con una espátula dorada.
Un flan de vainilla cubierto con salsa de caramelo reposa sobre un plato con una porción extraída con una espátula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lleva el molde al refrigerador durante un mínimo de seis horas. Lo recomendable es dejarlo toda la noche para conseguir una consistencia más firme y facilitar el desmolde. Es importante no introducirlo al congelador, pues la congelación puede modificar la textura cremosa que se busca en este postre.

Cuando esté completamente cuajado, despega cuidadosamente las orillas con ayuda de una espátula delgada o un cuchillo. Coloca un plato amplio sobre el molde y voltéalo con un movimiento firme. Si el caramelo se encuentra demasiado adherido, puedes apoyar brevemente la base del molde en agua tibia para facilitar que se desprenda, procurando que el agua no entre en contacto con el flan.

Para darle una presentación más atractiva, puedes decorar con unas gotas adicionales de caramelo o acompañarlo con fruta fresca. También es recomendable mantenerlo refrigerado hasta el momento de servir, especialmente si hace calor. Corta las porciones con un cuchillo limpio para conservar su forma.

Este flan de vainilla sin horno demuestra que preparar un postre casero no tiene que ser complicado. Con ingredientes accesibles, unos minutos de preparación y paciencia durante la refrigeración, tendrás una alternativa dulce, fresca y cremosa para compartir. Una receta sencilla que puede conquistar a quienes disfrutan los sabores tradicionales sin pasar horas en la cocina.

Temas Relacionados

FlanvainillaPostresRecetasmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Esto no se vuelve a repetir”: Alan Estrada confirma el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar con 15 únicas funciones

La nostalgia por Mecano volverá al escenario del Centro Cultural Teatro 1 con una temporada especial que promete despedir este montaje a dos décadas de su estreno en México

“Esto no se vuelve a repetir”: Alan Estrada confirma el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar con 15 únicas funciones

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, se encuentra en México: Sheinbaum le brindó asilo

La Cancillería mexicana tendrá una reunión con la abogada boliviana e informará si permanecerá en México o se trasladará a otro país

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, se encuentra en México: Sheinbaum le brindó asilo

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

El mediocampista de Cruz Azul forma parte de la convocatoria de Rafa Márquez para los partidos que disputará el Tricolor contra Jamaica

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Sheinbaum abrirá “discusión nacional” sobre federalización del INE tras elecciones del 2027

La presidenta planteó debatir sobre la concentración de poderes en el INE y la continuidad de los organismos electorales locales

Sheinbaum abrirá “discusión nacional” sobre federalización del INE tras elecciones del 2027

Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum

Familiares de internos denunciaron cobros de hasta 300 mil pesos, amenazas y venta de artículos prohibidos dentro del reclusorio de Puebla; el gobernador Alejandro Armenta anunció una revisión con participación de fuerzas federales

Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum

Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

ENTRETENIMIENTO

Karol G trae 460 millones de pesos a la Ciudad de México con tres noches en el GNP Seguros

Karol G trae 460 millones de pesos a la Ciudad de México con tres noches en el GNP Seguros

“Esto no se vuelve a repetir”: Alan Estrada confirma el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar con 15 únicas funciones

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

Estos son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026: Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Pepe Aguilar encabezan la lista

Bobby Pulido competirá por el Latin Grammy 2026 contra un adolescente mexicano de 15 años

DEPORTES

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

¡Orgullo regio! El impresionante récord mundial con el que los fanáticos de Monterrey humillan a América y Chivas

Karim López se reintegra a los Memphis Grizzlies tras sus buenas actuaciones en la G League de la NBA

Argentina vs Uruguay: dónde y cuándo ver en México el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey