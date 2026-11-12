México

Cuándo inicia el Buen Fin 2026 en México

La decimosexta edición se celebra del 13 al 17 de noviembre, con una derrama esperada de 235 mil millones de pesos y un sorteo del SAT de 500 millones en premios

Se espera la participación de 200,000 negocios entre grandes cadenas, plataformas digitales y pymes.
Se espera la participación de 200,000 negocios entre grandes cadenas, plataformas digitales y pymes.
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El Buen Fin 2026 arranca este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el martes 17, en su decimosexta edición, que por primera vez abarcará cinco días consecutivos e incluye el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La campaña proyecta una derrama económica de 235 mil millones de pesos, un crecimiento de 7.3% respecto al año anterior.

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Se espera la participación de 200 mil negocios, entre grandes cadenas, plataformas digitales y pequeñas y medianas empresas.

El Buen Fin 2026 dura cinco días por primera vez en su historia

Las cinco jornadas van del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

En ediciones anteriores, el evento oscilaba entre cuatro días —su formato más habitual— y once jornadas, como ocurrió en 2020.

La edición 2026 coincide con el puente del 20 de noviembre, lo que amplía el período de compras sin agregar un día hábil adicional, según las Reglas de Operación publicadas por la Secretaría de Economía.

Página de calendario de noviembre de 2026 sobre una pared blanca, con círculos rojos alrededor de los números del 13 al 17.
El Buen Fin 2026 se realiza del viernes 13 al martes 17 de noviembre en todo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada comercio participante define las condiciones, restricciones y vigencia de sus propias promociones.

No todas las ofertas aplican durante los cinco días completos: la publicidad puede anunciar días específicos para descuentos en categorías o productos concretos, de acuerdo con el portal oficial de El Buen Fin.

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El SAT sorteará 500 millones de pesos entre compradores con factura

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) organiza un concurso paralelo al evento para promover la formalidad fiscal y el uso de pagos electrónicos.

El sorteo se realizará el 4 de diciembre en las oficinas centrales del SAT, en la Ciudad de México, y será transmitido por sus canales oficiales.

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Participan automáticamente quienes paguen con tarjeta y soliciten factura durante el evento. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Los consumidores que paguen con medios electrónicos y soliciten factura durante el Buen Fin podrán participar. El monto total en premios asciende a 500 millones de pesos.

Cómo participar en el Buen Fin 2026

Los negocios que quieran sumarse deben registrarse en el portal oficial del programa.

Las promociones pueden incluir descuentos directos, meses sin intereses y bonificaciones.

BBVA México confirmó que ofrece tres meses sin intereses por 30 días como parte de sus beneficios para tarjetahabientes durante el evento.

La autoridad fiscal mexicana invita a compradores y negocios a participar en su tradicional sorteo, que busca incentivar el uso de pagos electrónicos y la formalidad durante la jornada comercial más importante del país
El monto total en premios de esta edición asciende a 500 millones de pesos. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La iniciativa es coordinada por un grupo de trabajo público-privado encabezado por la Secretaría de Economía, que hace el anuncio oficial de inicio e invita a la población a aprovechar las ofertas. El evento se realiza cada año desde 2011.

Bancos ofrecen beneficios con tarjeta

Varias instituciones bancarias preparan beneficios adicionales para quienes paguen con tarjeta durante el Buen Fin.

Entre las promociones más comunes están las bonificaciones en compras a meses sin intereses, el cashback y los esquemas de devolución de dinero.

Las condiciones varían según el banco, el tipo de tarjeta y si se trata de clientes con registro previo.

Varias tarjetas de crédito de diferentes colores (azules, plateada, negra y dorada) están dispuestas sobre billetes de un dólar estadounidense.
Las promociones pueden incluir descuentos directos, meses sin intereses y bonificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas promociones aplican únicamente en fechas específicas dentro del periodo del evento, mientras que otras requieren activación desde la aplicación del banco antes de realizar la compra.

Se recomienda a los consumidores revisar los sitios oficiales de cada institución para conocer los requisitos exactos antes de comprar.

Las ofertas abarcan electrónica, electrodomésticos, ropa, viajes y servicios

Los consumidores pueden realizar sus compras tanto en establecimientos físicos como en tiendas en línea durante los cinco días del evento.

Las categorías con mayor participación incluyen electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar, viajes y servicios diversos.

MEX1709. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 22/12/2025.- Comerciantes ofrecen sus productos este lunes, en el mercado de Sonora en Ciudad de México (México). Miles de comerciantes y trabajadores informales en México aprovechan las fiestas decembrinas para generar una parte clave de sus ingresos anuales, en un país donde la informalidad laboral alcanza el 55,4 % de la población ocupada y se vuelve una opción recurrente para consumidores de menores ingresos por sus precios más accesibles.?EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Los consumidores pueden comprar tanto en establecimientos físicos como en tiendas en línea. Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Cada comercio define qué productos incluye en sus promociones y bajo qué condiciones, por lo que no todas las tiendas ofrecen descuentos en todas las categorías.

Los consumidores pueden comparar precios antes del evento para verificar que los descuentos anunciados sean reales y no un ajuste previo de precios.

La Profeco pone a disposición la herramienta Quién es Quién en los Precios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) monitorea desde septiembre los precios de 490 productos de alta demanda en 400 establecimientos de todo el país, entre ellos electrodomésticos, celulares, computadoras y línea blanca.

La herramienta permite comparar el histórico semanal de cada artículo antes de concretar una compra.

Ilustración de dos mujeres frente a pantallas de comercio electrónico con lupas sobre precios y logotipos de Profeco y el Buen Fin.
El objetivo del monitoreo es detectar si un descuento anunciado representa una reducción real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este seguimiento, los consumidores pueden verificar si un descuento anunciado durante el Buen Fin representa una reducción real o si el comercio elevó el precio semanas antes para simular una rebaja.

La Profeco también desplegará más de 1,000 servidores públicos en 350 brigadas para atender quejas durante los cinco días del evento.

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