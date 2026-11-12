Renuncia a cargos públicos de familiares de Guadalupe Taddei dependerá de cada caso, apunta Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ofrece declaraciones desde un podio oficial sobre la continuidad en cargos públicos de familiares de Guadalupe Taddei. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante La Mañanera que los familiares de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), que ocupan cargos públicos, deben ser evaluados por su posible participación en una investigación, y no por su parentesco, tras la renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei al Gobierno de Sonora.

“Pues depende de si están involucrados o no en la investigación, no necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación. Entonces, pues depende de cada caso”, dijo Sheinbaum.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Nadia Beller recibió asilo en México, sin embargo, aseguró que los detalles los compartirá la cancillería una vez que se reúna con la abogada boliviana.

Sheinbaum plantea revisar la posible participación de cada funcionario

Durante su conferencia matutina, la presidenta fue cuestionada sobre si los familiares de Taddei que desempeñan cargos públicos, deberían separarse de sus puestos. Respondió que la decisión depende de los elementos de cada expediente.

La declaración ocurrió después de que Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, renunció el miércoles 11 de noviembre a la Secretaría Particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

La vocería del Gobierno de Sonora confirmó la renuncia. Piñeda Taddei figura entre las personas incluidas en el acuerdo UIF/110/G/4141/2026 de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. La medida obliga a bancos e instituciones financieras a inmovilizar las cuentas e instrumentos de las personas enlistadas. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF bloqueó a 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales: 25 personas y 15 empresas.

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