México

Renuncia a cargos públicos de familiares de Guadalupe Taddei dependerá de cada caso, apunta Claudia Sheinbaum

Luis Rogelio Piñeda presentó su dimisión del puesto que ocupaba en el gobierno estatal, después de que la UIF congeló cuentas de personas cercanas a la exfuncionaria electoral, según el reporte

Claudia Sheinbaum detrás de un atril con micrófonos y el escudo de México, vestida de azul ante un fondo con figuras de colores
Claudia Sheinbaum ofrece declaraciones desde un podio oficial sobre la continuidad en cargos públicos de familiares de Guadalupe Taddei. (Presidencia )
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante La Mañanera que los familiares de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), que ocupan cargos públicos, deben ser evaluados por su posible participación en una investigación, y no por su parentesco, tras la renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei al Gobierno de Sonora.

“Pues depende de si están involucrados o no en la investigación, no necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación. Entonces, pues depende de cada caso”, dijo Sheinbaum.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Nadia Beller recibió asilo en México, sin embargo, aseguró que los detalles los compartirá la cancillería una vez que se reúna con la abogada boliviana.

Sheinbaum plantea revisar la posible participación de cada funcionario

Durante su conferencia matutina, la presidenta fue cuestionada sobre si los familiares de Taddei que desempeñan cargos públicos, deberían separarse de sus puestos. Respondió que la decisión depende de los elementos de cada expediente.

La declaración ocurrió después de que Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, renunció el miércoles 11 de noviembre a la Secretaría Particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

La vocería del Gobierno de Sonora confirmó la renuncia. Piñeda Taddei figura entre las personas incluidas en el acuerdo UIF/110/G/4141/2026 de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. La medida obliga a bancos e instituciones financieras a inmovilizar las cuentas e instrumentos de las personas enlistadas. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF bloqueó a 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales: 25 personas y 15 empresas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Guadalupe TaddeiSonoraCuentas bancarias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

El mandatario estadounidense amenazó a México con aumentar estos aranceles si estas movilizaciones cruzan por la frontera sur de su país

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Un video muestra el momento en que el personaje disfrazado de terror extiende una pierna frente a una visitante, quien termina en el pavimento

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

Beneficiarias del programa en Guanajuato recibirán entre 3,000 y 6,000 pesos según su fecha de registro

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad se desplegaron 240 elementos de seguridad en el municipio

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: tiendas, restaurantes y pequeños comercios, entre los blancos del crimen organizado en México

ENTRETENIMIENTO

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

Estos son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026: Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Pepe Aguilar encabezan la lista

Bobby Pulido competirá por el Latin Grammy 2026 contra un adolescente mexicano de 15 años

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

DEPORTES

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

¡Orgullo regio! El impresionante récord mundial con el que los fanáticos de Monterrey humillan a América y Chivas

Karim López se reintegra a los Memphis Grizzlies tras sus buenas actuaciones en la G League de la NBA

Argentina vs Uruguay: dónde y cuándo ver en México el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey