Majo Aguilar dará concierto gratis en Cuautla este diciembre: fecha, hora y sede del evento

El concierto forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Composición fotográfica. Fotos: Secretaría de Cultura/Ayuntamiento de Cuautla.

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Majo Aguilar dará un concierto gratuito en Cuautla, Morelos, este sábado 5 de diciembre de 2026 a las 18:00 horas, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

La cita es en El Asoleadero, con entrada libre y sin costo de boleto.

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La presentación forma parte de la gira que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa en distintos estados del país.

Majo Aguilar estará acompañada por mariachi, en un espectáculo al aire libre con música regional mexicana.

El Asoleadero se ubica en la colonia Casasano, en Cuautla, Morelos.

El espectáculo contará con la participación de mariachi en vivo. (Facebook/Secretaría de Cultura)

El recinto ha funcionado en años recientes como sede de actividades comunitarias, capacitaciones agropecuarias y eventos masivos al aire libre organizados por el gobierno estatal.

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Quienes viajen desde la capital del país pueden combinar el Metro con el transporte público foráneo.

La Línea 2 del Metro, con estación terminal en Taxqueña, conecta con la Central de Autobuses del Sur, donde operan corridas constantes hacia Cuautla.

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El trayecto en transporte público, desde la salida de la terminal hasta la llegada a Cuautla, toma alrededor de dos horas y media, dependiendo del tráfico en la salida de la Ciudad de México hacia la autopista La Pera-Cuautla.

La Línea 2 del Metro conecta con la Central de Autobuses del Sur, en Taxqueña. (Jefatura Gobierno CDMX)

Una vez en la terminal de Cuautla, se puede continuar el trayecto en taxi hacia El Asoleadero.

Quienes viajen en automóvil desde la Ciudad de México pueden tomar la autopista México-Cuernavaca y continuar por la autopista La Pera-Cuautla, que conecta directamente con el oriente de Morelos.

El trayecto toma alrededor de dos horas y media, dependiendo del tráfico de salida.

Cuautla es un municipio ubicado en el oriente del estado de Morelos. (Ayuntamiento de Cuautla)

Al llegar a Cuautla, la ruta continúa hacia la colonia Casasano, donde se ubica El Asoleadero. Se recomienda llegar con anticipación, ya que el acceso al recinto será por orden de llegada.

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Cómo llegar desde Cuautla

Para quienes residen en Cuautla, El Asoleadero se encuentra en la colonia Casasano, un punto de referencia conocido localmente por ser sede de eventos comunitarios y actividades al aire libre organizadas por el ayuntamiento.

La ciudad está conectada con la Ciudad de México a través de la autopista La Pera-Cuautla. (Ayuntamiento de Cuautla)

El acceso en automóvil particular es la opción más directa desde el centro de la ciudad, con un trayecto de pocos minutos dependiendo de la zona de origen.

También circulan rutas de transporte público local y combis que cubren distintos puntos de la colonia Casasano.

La gira de Majo Aguilar por el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

El concierto en Cuautla se suma a otras fechas que la cantante ofrece en distintas ciudades del país dentro de este programa cultural.

El viernes 11 de diciembre, seis días después de su presentación en Morelos, Majo Aguilar se presentará en Mérida, Yucatán, en el Gran Parque La Plancha.

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Esa fecha en Mérida es una reprogramación, luego de que una presentación anterior, prevista para octubre, fuera cancelada por lluvia.

El viernes 11 de diciembre, Majo Aguilar se presentará en Mérida, Yucatán. (Facebook/Secretaría de Cultura)

En Yucatán, la cantante estará acompañada por la intérprete local Belle La Malixita.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz es una iniciativa de la Secretaría de Cultura, en coordinación con instancias culturales estatales, que busca llevar actividades musicales de acceso gratuito a distintas regiones del país.

Quién es Majo Aguilar

Majo Aguilar es una cantante y compositora mexicana, nacida el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México.

Es hija de Antonio Aguilar Jr., sobrina de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras fundadoras de la dinastía Aguilar dentro de la música ranchera.

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Debuta en televisión en 2009, cuando su abuela Flor Silvestre la presenta junto a su hermana en el programa Don Francisco Presenta.

Años después inicia su carrera como solista, con un sello propio dentro del género ranchero y la música mexicana.

Entre sus temas más conocidos están “No voy a llorar”, “Hoja en blanco” y “Quiero un amor”.

Majo Aguilar acumula dos nominaciones al Latin Grammy, en 2022 y 2023, en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi.