Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, se encuentra en México: Sheinbaum le brindó asilo

En agosto, la abogada boliviana Nadia Beller fue víctima de un ataque armado del que sobrevivió. Acusó a su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, como responsable del intento de feminicidio. REUTERS/Ipa Ibanez

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la abogada boliviana Nadia Beller, expareja del argentino Fernando Cerimedo, se encuentra en México luego de que solicitara asilo a la embajada mexicana.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves 12 de noviembre, la mandataria explicó que Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado que atribuyó a su expareja, tendrá que reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar su condición. “Lo estaríamos informando”, comentó Shienbaum.

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La presidenta señaló que el Gobierno mexicano facilitó las condiciones para que Beller llegara a la Embajada de México, luego de que ella solicitó asilo. Afirmó que las autoridades darán a conocer más información cuando la abogada se comunique con la Cancillería.

“Ella tiene que reunirse con la secretaria de Relaciones Exteriores y ahí determinar si ella se quiere quedar en México o va de tránsito a otro país”, dijo Sheinbaum.

Beller permanecía bajo protección diplomática mexicana en La Paz, Bolivia, desde el 3 de noviembre, desde donde solicitó asilo en México, el cual fue aprobado por la cancillería mexicana al día siguiente, quien solicitó el salvoconducto para su traslado. Nadia Beller denunció hostigamiento de la policía boliviana y sostuvo que no tenía procesos penales abiertos en su contra.

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La abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, llega a la Fiscalía de Bolivia para dar su declaración en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito por el que Cerimedo cumple detención preventiva en un penal en el altiplano del país. EFE/Juan Carlos Torrejón

Shienbaum confirma asilo tras amenazas denunciadas por Beller

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Beller denunció haber sido víctima de una agresión de su expareja, a quien acusó de haber intentado asesinarla, refiriéndose al caso como un intento de feminicidio.

“Ella ha estado denunciando, además de la agresión que recibió de su pareja, que quería asesinarla, del feminicidio o el intento de feminicidio”, afirmó.

En su momento, Beller responsabilizó a Cerimedo por el ataque que sufrió el pasado 17 de agosto, cuando dos hombres le dispararon en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Tras sobrevivir, denunció que el consultor argentino buscaba silenciarla por motivos políticos.

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Fernando Cerimedo, quien se presenta como asesor principal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta una acusación por tentativa de feminicidio y permanece detenido preventivamente en la cárcel Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

REUTERS/Ipa Ibanez