México

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, se encuentra en México: Sheinbaum le brindó asilo

La Cancillería mexicana tendrá una reunión con la abogada boliviana e informará si permanecerá en México o se trasladará a otro país

En agosto, la abogada boliviana Nadia Beller fue víctima de un ataque armado del que sobrevivió. Acusó a su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, como responsable del intento de feminicidio. REUTERS/Ipa Ibanez
En agosto, la abogada boliviana Nadia Beller fue víctima de un ataque armado del que sobrevivió. Acusó a su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, como responsable del intento de feminicidio. REUTERS/Ipa Ibanez
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la abogada boliviana Nadia Beller, expareja del argentino Fernando Cerimedo, se encuentra en México luego de que solicitara asilo a la embajada mexicana.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves 12 de noviembre, la mandataria explicó que Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado que atribuyó a su expareja, tendrá que reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar su condición. “Lo estaríamos informando”, comentó Shienbaum.

PUBLICIDAD

La presidenta señaló que el Gobierno mexicano facilitó las condiciones para que Beller llegara a la Embajada de México, luego de que ella solicitó asilo. Afirmó que las autoridades darán a conocer más información cuando la abogada se comunique con la Cancillería.

“Ella tiene que reunirse con la secretaria de Relaciones Exteriores y ahí determinar si ella se quiere quedar en México o va de tránsito a otro país”, dijo Sheinbaum.

Beller permanecía bajo protección diplomática mexicana en La Paz, Bolivia, desde el 3 de noviembre, desde donde solicitó asilo en México, el cual fue aprobado por la cancillería mexicana al día siguiente, quien solicitó el salvoconducto para su traslado. Nadia Beller denunció hostigamiento de la policía boliviana y sostuvo que no tenía procesos penales abiertos en su contra.

PUBLICIDAD

La abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, llega a la Fiscalía de Bolivia para dar su declaración en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito por el que Cerimedo cumple detención preventiva en un penal en el altiplano del país. EFE/Juan Carlos Torrejón
La abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, llega a la Fiscalía de Bolivia para dar su declaración en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito por el que Cerimedo cumple detención preventiva en un penal en el altiplano del país. EFE/Juan Carlos Torrejón

Shienbaum confirma asilo tras amenazas denunciadas por Beller

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Beller denunció haber sido víctima de una agresión de su expareja, a quien acusó de haber intentado asesinarla, refiriéndose al caso como un intento de feminicidio.

“Ella ha estado denunciando, además de la agresión que recibió de su pareja, que quería asesinarla, del feminicidio o el intento de feminicidio”, afirmó.

En su momento, Beller responsabilizó a Cerimedo por el ataque que sufrió el pasado 17 de agosto, cuando dos hombres le dispararon en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Tras sobrevivir, denunció que el consultor argentino buscaba silenciarla por motivos políticos.

Fernando Cerimedo, quien se presenta como asesor principal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta una acusación por tentativa de feminicidio y permanece detenido preventivamente en la cárcel Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

REUTERS/Ipa Ibanez
REUTERS/Ipa Ibanez

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalPolítica MexicanaBoliviaAmérica Latinamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

El mandatario estadounidense amenazó a México con aumentar estos aranceles si estas movilizaciones cruzan por la frontera sur de su país

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Un video muestra el momento en que el personaje disfrazado de terror extiende una pierna frente a una visitante, quien termina en el pavimento

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

Beneficiarias del programa en Guanajuato recibirán entre 3,000 y 6,000 pesos según su fecha de registro

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad se desplegaron 240 elementos de seguridad en el municipio

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: tiendas, restaurantes y pequeños comercios, entre los blancos del crimen organizado en México

ENTRETENIMIENTO

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

Estos son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026: Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Pepe Aguilar encabezan la lista

Bobby Pulido competirá por el Latin Grammy 2026 contra un adolescente mexicano de 15 años

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

DEPORTES

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

¡Orgullo regio! El impresionante récord mundial con el que los fanáticos de Monterrey humillan a América y Chivas

Karim López se reintegra a los Memphis Grizzlies tras sus buenas actuaciones en la G League de la NBA

Argentina vs Uruguay: dónde y cuándo ver en México el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey