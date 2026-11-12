México

“Esto no se vuelve a repetir”: Alan Estrada confirma el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar con 15 únicas funciones

La nostalgia por Mecano volverá al escenario del Centro Cultural Teatro 1 con una temporada especial que promete despedir este montaje a dos décadas de su estreno en México

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
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Los seguidores de Hoy No Me Puedo Levantar tendrán una nueva oportunidad de revivir uno de los musicales más recordados del teatro mexicano. A 20 años de su estreno en el país, la producción anunció su regresó a la Ciudad de México con una temporada especial de solamente 15 funciones, nuevamente con Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez y otros integrantes del reparto original.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales de Gou Producciones y de los propios actores, quienes compartieron la noticia con un mensaje que despertó la emoción de quienes siguieron la primera temporada. La nueva etapa se realizará del 11 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027 en el Centro Cultural Teatro 1, con boletos disponibles.

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La expectativa crece porque el regreso llega después de una primera temporada especial que se presentó entre el 25 de julio y el 7 de septiembre del 2026 y que, de acuerdo con la información proporcionada, agotó sus localidades. Ahora, la producción apuesta nuevamente por la nostalgia y por reunir a los artistas que dieron vida a esta historia en México, aunque con una advertencia para el público: podría ser la última oportunidad de verlos juntos en este montaje.

Alan Estrada anuncia el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar con una despedida

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Alan Estrada, protagonista de la puesta, quien acompañó el anuncio con un video y una frase contundente sobre el futuro del espectáculo: “Volvemos ahora sí por última vez! Esto no se vuelve a repetir. 15 funciones a partir del 11 de diciembre”.

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A la expectativa también se sumó Luis Gerardo Méndez, quien confirmó que el espectáculo no se limitará a la Ciudad de México, pues también llegará a otras ciudades del país. A través de sus redes sociales escribió: “En un mes, REGRESAMOS. Y nos vamos de Gira. 15 únicas funciones”. El actor acompañó el mensaje con el nombre de la producción, 20 Años Después | Hoy No Me Puedo Levantar, y las fechas de las presentaciones.

De acuerdo con el anuncio de Méndez, después de la temporada capitalina, el musical visitará Puebla el 16 de enero, Querétaro el 20 de enero, Guadalajara el 23 de enero y Monterrey el 30 de enero. Así, el reencuentro con los protagonistas originales también llegará a otros públicos, mientras la advertencia de Estrada sobre una última oportunidad añade un componente de despedida a esta nueva etapa.

Fechas, boletos y elenco original: cuándo ver el musical en CDMX

Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)
Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)

La nueva temporada tendrá como sede el Centro Cultural Teatro 1 y se desarrollará entre el 11 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027. Serán únicamente 15 funciones, por lo que la disponibilidad de localidades será uno de los aspectos que deberán considerar quienes quieran asistir.

El reparto reúne a varios de los intérpretes que participaron en la primera temporada mexicana:

  • Alan Estrada como Mario.
  • Fernanda Castillo como María.
  • Luis Gerardo Méndez como Colate.
  • Jannette Chao como Ana.
  • José Daniel Figueroa como Guillermo.
  • Rogelio Suárez como Chakas.
  • Gerardo González como Venancio.
  • Valeria Vera como Patricia.
  • Erika Tahís como Malena.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México y en las taquillas del teatro. Con esta nueva convocatoria, la producción busca reunir nuevamente a los espectadores que acompañaron el montaje original y a nuevas generaciones interesadas en conocer una de las historias más emblemáticas del teatro musical.

¿De qué trata Hoy No Me Puedo Levantar y por qué conquistó al público?

HNMPL regresa - (Instagram)
HNMPL regresa - (Instagram)

La historia de Hoy No Me Puedo Levantar sigue a Mario y Colate, dos jóvenes que abandonan su entorno para viajar a Madrid con la intención de perseguir sus sueños musicales. Ambientada durante la movida madrileña de los años ochenta, la trama muestra sus aspiraciones, amistades, romances y los excesos que encuentran mientras intentan abrirse camino en el mundo artístico.

Uno de los grandes atractivos del montaje es su repertorio, construido alrededor de las canciones de Mecano, agrupación española que marcó a varias generaciones. Temas como “Hijo de la luna” y “Cruz de navajas” forman parte del universo musical que acompaña los conflictos y las emociones de los personajes.

A dos décadas de su llegada a México, el espectáculo vuelve a apostar por la memoria colectiva y el vínculo que el público construyó con sus protagonistas. Con Alan Estrada y sus compañeros nuevamente sobre el escenario, las 15 funciones de diciembre y enero se perfilan como una oportunidad especial para despedir esta etapa. Y si se cumple la advertencia del actor, esta vez sí podría ser el último encuentro del elenco original con el público capitalino.

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