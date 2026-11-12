Saúl Monreal propone revisar al INE después de las elecciones de 2027: pide analizar órganos, facultades y procesos

Saúl Monreal. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

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El senador de Morena, Saúl Monreal, planteó realizar una revisión exhaustiva al Instituto Nacional Electoral (INE) una vez que concluyan las elecciones de 2027, con el objetivo de analizar no solo la integración de sus órganos, sino también las facultades, direcciones y procedimientos que conforman al organismo.

Consideró que emprender cambios en este momento podría generar una crisis institucional, debido a que el país ya se encuentra inmerso en un proceso electoral. Por ello, sostuvo que lo más conveniente es mantener la estructura actual durante los comicios y discutir posibles modificaciones después de la jornada electoral del próximo año.

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Saúl Monreal pide revisar facultades del INE

Durante sus declaraciones, el legislador hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas para que exista disposición de analizar el funcionamiento del instituto electoral, al considerar que una transformación de fondo requiere voluntad de todos los sectores.

Asimismo, aclaró que la revisión no debería limitarse a los órganos que integran el INE, sino abarcar también las atribuciones de sus distintas áreas, las direcciones y los procedimientos internos. A su juicio, el análisis debe ser amplio y permitir identificar los aspectos que requieren modificaciones.

“Se tiene que revisar al Instituto Nacional Electoral”, expresó al insistir en que este ejercicio debe realizarse una vez concluido el proceso electoral de 2027.

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INE. (Foto: Cuartoscuro)

Monreal manifestó que espera que los partidos de oposición también respalden la revisión. En ese sentido, celebró que se plantee investigar posibles irregularidades relacionadas con las elecciones pasadas, haciendo referencia a la revisión de los comicios de 2006 y a los señalamientos sobre empresas que, según lo expuesto en sus declaraciones, llevan años involucradas en estos asuntos.

Pidió esclarecer estos antecedentes y examinar el funcionamiento del organismo para permitir fortalecer la confianza ciudadana y darle mayor credibilidad al INE.

Claudia Sheinbaum podría abrir discusión sobre federalización del INE tras elecciones del 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum propondrá discutir la federalización del INE después de las elecciones de 2027, junto con la continuidad de los organismos electorales locales, a través de un modelo que debe someterse a una “discusión nacional”.

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El debate ocurre en medio de una disputa entre el Gobierno federal y el INE por el presupuesto, la transparencia y la organización de los comicios. Ante esto, la mandataria mexicana sostuvo que el organismo debe conservar su autonomía para defender el voto, pero pidió revisar posibles irregularidades en contratos de materiales electorales mediante una auditoría que determine si existen responsabilidades administrativas o penales.

Durante su conferencia matutina de este 12 de noviembre en Palacio Nacional, señaló que la discusión debe comenzar después de los comicios de 2027 y contemplar dos asuntos: concentrar facultades electorales en el INE y definir si continúan los organismos públicos locales electorales (OPLE).

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“Una vez que pase la elección del 27, vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, de los organismos, del nombramiento de los organismos electorales estatales”, afirmó.

Recordó que presentó una reforma electoral que no fue aprobada, pero recalcó que la propuesta buscaba modificar la elección de diputados plurinominales, reducir el costo de los comicios y ampliar la participación democrática mediante consultas.

El modelo actual deriva de la reforma electoral de 2014, cuando el entonces Instituto Federal Electoral se convirtió en el INE y asumió atribuciones para coordinar elecciones federales y locales junto con los OPLE.

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