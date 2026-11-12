Jaqueline tenía 13 años y fue hallada muerta en un campo de Cempasúchil en Puebla

Jaqueline, de 13 años, fue asesinada en San Buenaventura Nealtican, Puebla, su asesino no ha sido detenido Foto: Facebook familia de Jaqueline

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Jaqueline Flores Rosas, adolescente de 13 años, fue identificada como la víctima de feminicidio localizada con huellas de violencia en un terreno de cultivo de flor de cempasúchil en San Buenaventura Nealtican, Puebla. El caso llevó a habitantes del municipio a exigir a la Fiscalía el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.

El cuerpo de la menor, conocida como Jaqui, fue encontrado alrededor de las 8:30 horas del martes 10 de noviembre de 2026. La localización ocurrió entre parcelas agrícolas de la colonia Guadalupe Hidalgo, en un área dedicada al cultivo de flor de temporada.

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El sitio correspondía al paraje La Frontera, sobre la Prolongación 5 de Mayo, un camino de terracería cercano al domicilio de la familia. La cercanía entre el lugar del hallazgo y su casa formó parte de los datos difundidos tras la identificación de la adolescente.

Corporaciones de seguridad acudieron al terreno después del reporte sobre la presencia del cuerpo. En el lugar confirmaron la localización y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía realizó diligencias en el cultivo de cempasúchil

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Los primeros reportes indicaron que la adolescente presuntamente presentaba huellas de violencia.

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Después, familiares identificaron el cuerpo y confirmaron que se trataba de Jaqueline Flores Rosas. La desaparición de la menor había generado preocupación entre habitantes de Nealtican antes de que se confirmara su fallecimiento.

La investigación debía establecer las circunstancias de la muerte, las causas del fallecimiento y la posible participación de una o más personas en el crimen. La Fiscalía quedó a cargo de determinar quiénes podrían estar involucrados.

Una cruz de madera morada se erige en un paisaje árido al atardecer, representando la memoria y la lucha contra el feminicidio en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colectivos difundieron un mensaje para exigir que las autoridades investigaran los hechos con debida diligencia, sin prejuicios, con perspectiva de género y con respeto a los derechos de la víctima y de su familia. “Jaqueline, solo tenías 13 años”, escribieron al recordar que la menor tenía derecho a crecer, jugar, reír y vivir sin miedo.

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Cerca de 100 habitantes marcharon para pedir justicia

Alrededor de 100 habitantes de San Buenaventura Nealtican marcharon el miércoles 11 de noviembre para reclamar justicia por Jaqueline. Durante la movilización, los asistentes exigieron a las autoridades esclarecer el feminicidio y detener a los responsables.

Los manifestantes caminaron bajo consignas como “¡Jaqui escucha, esta es tu lucha!” y “¡Ni una menos!”. La protesta se realizó un día después de que el cuerpo de la adolescente fuera localizado entre los cultivos de cempasúchil.

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su pronunciamiento, los colectivos señalaron que el dolor por la muerte de Jaqueline no debía quedarse en publicaciones, lágrimas o palabras de indignación. También sostuvieron que la violencia contra niñas y mujeres no podía seguir normalizándose, justificándose ni silenciándose.

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El mensaje incluyó una exigencia de verdad, transparencia y justicia para la familia de la adolescente. “Por Jaqueline, porque tenía derecho a vivir. Por nuestras niñas, porque su seguridad no debe ser una esperanza, sino una garantía”, expresaron.

Juana de 24 años fue hallada sin vida en una maleta

Juana Vega Guerrero tenía 24 años, su cuerpo fue localizado sin vida al interior de una maleta en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Juena Vega tenía dos semanas desaparecida, el principal sospechoso es un hombre que vivía en la misma casa de ciuartos de renta Foto: Facebook

Resumen del caso:

• Identidad y edad: Juana Vega Guerrero, de 24 años de edad, originaria de Huauchinango.

• Desaparición previa: Sus familiares la buscaban desde hacía aproximadamente dos semanas tras perder contacto con ella.

• El hallazgo: El cuerpo fue encontrado la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 (dándose a conocer la identificación oficial preliminar días después) en la habitación número 11 de una vecindad ubicada en la calle Matamoros, en el centro de Huauchinango, luego de que los vecinos reportaran un fuerte olor fétido.

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• Investigación y sospechoso: Las autoridades ministeriales investigan el hecho bajo el protocolo de feminicidio. El principal sospechoso señalado es el inquilino de la habitación, identificado como Ariel “N”, alias “El Russo”, de quien las autoridades no tenían rastro tras el crimen.