Autoridades del municipio de Cuautitlán firman convenio con la Agencia de Transformación Digital para simplificar y homologar trámites

Autoridades de Cuautitlán firmaron un contrato con la Agencia de Transformación Digital. Crédito: Gobierno de Cuautitlán

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Este miércoles, el gobierno del municipio de Cuautitlán, Estado de México, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) firmaron un Convenio Marco de Coordinación para la adopción de modelos de homologación y digitalización de trámites y servicios.

Lo anterior, es parte de la estrategia de implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que abarca a los tres niveles de gobierno.

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Autoridades de Cuautitlán firman convenio con la Agencia de Transformación Digital

La firma de este acuerdo permite avanzar en la modernización administrativa del ayuntamiento mexiquense, algo que cobra mayor relevancia en los gobiernos municipales porque son la autoridad de primer contacto con la población y con la que se realizan el mayor número de trámites.

Con base en los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas, los municipios de todo el país integrarán un Catálogo Único de Trámites homologados.

El catálogo en cuestión contempla los mismo requisitos y tiempos de resolución que abarcan los 100 trámites más frecuentes relacionados con:

Registro civil.

Apertura de establecimientos mercantiles.

Catastro.

Registro público de la propiedad.

Instalación, reconstrucción y cambios en tomas de agua potable, tratada y descarga domiciliaria.

El gobierno de Cuautitlán firmó un convenio con la ATDT para impulsar la digitalización de los trámites. Crédito: ATDT

Catálogo también considera estos trámites

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades municipales, el Catálogo Único de Trámites también contempla las licencias, permisos y avisos para cambio de uso de suelo, alineamientos, inicio de actividades comerciales, protección civil, entre otras que tienen como objetivo facilitar la vida de las personas y empresas.

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Cabe señalar que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en su calidad de autoridad nacional de simplificación y digitalización, impulsa dos frentes adicionales a la homologación de trámites y servicios.

Uno es la compartición de soluciones de tecnología pública entre instituciones de los tres niveles de gobierno.

El otro es el desarrollo de capacidades públicas en materia digital.

Para ello, la ATDT opera el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública. Ambos permiten que dependencias y ayuntamientos aprovechen las soluciones ya desarrolladas por otras instituciones públicas, sin necesidad de crearlas desde cero.

En este esquema, la dependencia federal define los lineamientos, habilita las herramientas, acompaña el proceso, supervisa los avances y evalúa los resultados.

Mientras que las autoridades municipales, por su parte, implementan las disposiciones, armonizan sus procesos internos y avanzan en la homologación. El objetivo final es beneficiar a la ciudadanía e impulsar la productividad y el bienestar social.

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Habrá que estár al pendiente sobre cómo beneficia a la ciudadanía este convenio entre el municipio de Cuautitlán y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.