“Tenemos que irnos”: producción de serie de Valentín Elizalde corta preguntas tras deslinde de la familia

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La producción de HBO Max de la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro evitó responder a los cuestionamientos de la familia de Valentín Elizalde durante el conversatorio previo a su estreno.

El equipo fue consultado por la prensa sobre el comunicado difundido este 11 de noviembre, en el que los familiares marcaron distancia del proyecto, pero se limitó a invitar al público a ver los tres episodios desde este 12 de noviembre.

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La postura de la familia llega a días del vigésimo aniversario del asesinato del cantante, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

El evento de presentación fue moderado por Mónica Noguera y contó con la participación de Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO; Ida Cuéllar, director de la serie, y Alejandro Sugich, productor ejecutivo de Sula Entertainment.

Producción de HBO la serie evita responder sobre el comunicado de la familia

Una reportera preguntó al panel qué opinaba sobre el comunicado firmado por familiares de Valentín Elizalde, entre ellos su hija Valentina y sus hermanos. También cuestionó si hubo acercamiento con esa parte de la familia antes de realizar la producción.

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El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO, no respondió si existió contacto con los familiares.

“Todo lo que tenemos que decir sobre el documental está en el documental y lo pueden ver a partir de mañana a las doce de la noche”, contestó.

Los reporteros lanzaron al aire una segunda pregunta y preguntaron si había un mensaje para la familia.

Vidal volvió a evitar el tema:

“Muchas gracias por el atendido. Tenemos que irnos”, respondió antes de que el conversatorio concluyera. Ni Ida Cuéllar ni Alejandro Sugich fijaron una postura sobre el deslinde de los familiares.

La docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro se estrena este 12 de noviembre en HBO Max. La plataforma presentará tres episodios sobre el homicidio del cantante sonorense y las distintas hipótesis que han rodeado el caso desde 2006.

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La serie reconstruye 72 horas alrededor del asesinato de Valentín Elizalde

Durante la conferencia, Esteban Vidal explicó que el proyecto no busca sustituir una investigación judicial ni resolver el crimen. Dijo que la serie reúne voces cercanas al caso para exponer los elementos que han permanecido sin respuesta durante dos décadas.

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

“Este tipo de proyecto no es una investigación judicial. Es un relato”, sostuvo Vidal. El productor afirmó que la producción presenta testimonios de personas cercanas, testigos, periodistas, familiares y otros participantes vinculados con el caso.

Alejandro Sugich, productor ejecutivo de Sula Entertainment, explicó que la idea del proyecto surgió de su vínculo con Sonora y del interés por mostrar al cantante más allá de los rumores alrededor de su muerte.

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Sugich señaló que el documental también busca hablar de la impunidad en los asesinatos de músicos. “Valentín, creo yo que este proyecto puede funcionar para darle visibilidad a todos ellos”, dijo en referencia a víctimas de violencia vinculadas con la música regional mexicana.

Ida Cuéllar explica cómo construyeron la serie como un thriller documental

Ida Cuéllar, director de la producción, relató que conoció a fondo la historia de Valentín Elizalde cuando Alejandro Sugich le mostró un avance inicial del proyecto. A partir de ahí, explicó, el equipo trabajó para reconstruir los hechos como una inmersión documental.

La docuserie sobre el homicidio de Valentín Elizalde llegará a HBO Max el 12 de noviembre de 2026 con testimonios y archivos del caso. (Instagram/ @hbomaxmx)

Cuéllar señaló que la producción utiliza elementos de thriller, con una estructura enfocada en las horas que rodearon el ataque. También incorpora tres líneas de investigación que permiten explorar facetas distintas del intérprete.

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El director explicó que la serie combina entrevistas, recreaciones, videos de archivo y materiales pregrabados. El desafío, dijo, fue diferenciar las fuentes visuales y mantener una línea que ayudara al público a seguir los hechos.

Cuéllar habló también de las entrevistas con personas cercanas a Elizalde. Dijo que el proceso exigió que los participantes revivieran episodios dolorosos, por lo que buscaron crear un ambiente que les permitiera contar sus experiencias con detalle.

La familia pide que el recuerdo del cantante no se reduzca a su asesinato

La familia de Valentín Elizalde publicó su postura este 11 de noviembre. En el texto afirmó que no participó en las producciones audiovisuales recientes sobre el cantante.

“Al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, señalaron los familiares en el comunicado. También indicaron que desean preservar el recuerdo del intérprete desde la experiencia familiar.

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Valentín Elizalde canta en un mundo de canciones desconocidas

“Hay historias que otros podrán contar, pero hay un legado que nosotros seguimos viviendo”, expresaron. El comunicado subraya que, para la familia, el cantante no debe ser recordado únicamente por las circunstancias de su muerte.

Los familiares mencionaron el proyecto “La Dinastía Elizalde Continúa”, en el que participan Jesús “El Flaco” Elizalde, Joel Elizalde, Francisco “El Gallo” Elizalde y Valentina Elizalde.

Valentín Elizalde fue asesinado a los 27 años después de una presentación en un palenque de Reynosa. En el ataque también murieron su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reinaldo Vallesteros.