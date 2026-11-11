Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a Andy López Beltrán pese al rechazo de los mexicanos

La panista retomó el caso Fobaproa y exigió que se conozca quiénes fueron sus beneficiarios. (Lilly Tellez)

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La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum por salir en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundiera un video para responder a los señalamientos sobre sus actividades empresariales y presuntos vínculos con Amílcar Olán.

La legisladora criticó que la mandataria federal recomendara ver la grabación de López Beltrán y considerara que el morenista ha sido víctima de ataques.

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A través de un posicionamiento, Téllez cuestionó que Sheinbaum dedicara parte de su conferencia matutina a respaldarlo, mientras que, según dijo, no ha mostrado la misma disposición para atender otros problemas que afectan a la población.

Lilly Téllez critica a Sheinbaum por defender a Andy López Beltrán

En sus declaraciones, la senadora señaló que la presidenta no sale públicamente a defender a las madres buscadoras, a las familias que enfrentan dificultades para conseguir medicamentos contra el cáncer ni a quienes padecen el aumento de la extorsión en México.

Andy López Beltrán publicó un video para responder a los señalamientos en su contra.

En contraste, reprochó que Sheinbaum recomendara el video de Andy López Beltrán, en el que respondió a las acusaciones que han surgido en su contra.

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Téllez también utilizó expresiones personales para cuestionar la credibilidad del hijo del expresidente.

Incluso hizo referencia a su apariencia física y aseguró, de manera irónica, que el nuevo encuadre de la grabación buscaba evitar que se notara el tamaño de su nariz.

La legisladora sostuvo que la ciudadanía no tiene interés en ver el mensaje del morenista y cuestionó que la mandataria federal interviniera para respaldarlo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el video de Andy López Beltrán?

Las críticas de Téllez surgieron después de que, durante su conferencia matutina del miércoles 11 de noviembre, Claudia Sheinbaum recomendara el video publicado por López Beltrán.

La presidenta consideró que el morenista tenía derecho a responder públicamente a los señalamientos y destacó que hasta ese momento no había presentado su propia versión sobre las acusaciones.

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Claudia Sheinbaum defendió a Andy López Beltrán tras la difusión de su video. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sheinbaum también señaló que la grabación contenía cuestionamientos dirigidos al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales críticos del hijo del expresidente.

Además, respaldó la propuesta de revisar los expedientes relacionados con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con el propósito de transparentar las operaciones y los beneficios empresariales que se habrían generado durante el rescate financiero.

Téllez recomienda video de Carlos Imaz y acusa a Sheinbaum

Durante su intervención, Lilly Téllez también recomendó consultar una grabación en la que aparece Carlos Imaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

La senadora utilizó ese episodio para lanzar acusaciones contra la presidenta, al sostener que habría disfrutado de beneficios económicos relacionados con esos recursos.

Lilly Téllez recomendó ver el video de Carlos Imaz recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. (Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, cuestionó que Sheinbaum no se hubiera separado de Imaz después de que se conocieron las imágenes. Estas declaraciones fueron presentadas por la legisladora como parte de sus críticas a la mandataria federal.

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Lilly Téllez retoma el caso Fobaproa y cuestiona a Ricardo Salinas Pliego

La panista también recordó que en 2005 realizó un documental sobre el Fobaproa, en el que, según explicó, exigía conocer quiénes fueron los beneficiarios del rescate bancario.

En ese contexto, mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego y señaló que el material fue presentado por TV Azteca. También manifestó su respaldo a que se abran los archivos relacionados con el rescate financiero.

La legisladora cuestionó la credibilidad de López Beltrán y se burló de su apariencia física.

El tema fue retomado por Sheinbaum durante su conferencia, cuando habló de las operaciones de Salinas y Rocha y su posterior adquisición por parte de Elektra.

¿Por qué Andy López Beltrán publicó un video para defenderse?

El pasado 3 de noviembre, Andy López Beltrán difundió un video de aproximadamente 10 minutos en el que rechazó los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Amílcar Olán y posibles actos relacionados con el huachicol fiscal.

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Entre sus principales declaraciones estuvieron:

Negó tener relaciones comerciales con las empresas de Amílcar Olán.

Rechazó haber intervenido para conseguir contratos o recursos públicos para empresarios.

Aseguró que ni él ni su familia han utilizado relaciones personales para obtener beneficios económicos.

Negó tener socios, prestanombres o acuerdos de complicidad con empresarios.

Acusó que existe una campaña de ataques contra él y su familia.

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

El mensaje también incluyó cuestionamientos sobre el patrimonio de Salinas Pliego y sus presuntos beneficios relacionados con el Fobaproa.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán por estos señalamientos.

Así, las declaraciones de Téllez se sumaron a la confrontación política alrededor del video del hijo del expresidente, luego de que Sheinbaum respaldara públicamente su decisión de responder a las acusaciones.