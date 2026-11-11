México

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a Andy López Beltrán pese al rechazo de los mexicanos

La senadora del PAN reprochó que la presidenta recomendara ver el video del hijo de AMLO y señaló que no defiende de la misma manera a las madres buscadoras y familias que necesitan medicamentos

La panista retomó el caso Fobaproa y exigió que se conozca quiénes fueron sus beneficiarios. (Lilly Tellez)

Guardar

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum por salir en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundiera un video para responder a los señalamientos sobre sus actividades empresariales y presuntos vínculos con Amílcar Olán.

La legisladora criticó que la mandataria federal recomendara ver la grabación de López Beltrán y considerara que el morenista ha sido víctima de ataques.

PUBLICIDAD

A través de un posicionamiento, Téllez cuestionó que Sheinbaum dedicara parte de su conferencia matutina a respaldarlo, mientras que, según dijo, no ha mostrado la misma disposición para atender otros problemas que afectan a la población.

Lilly Téllez critica a Sheinbaum por defender a Andy López Beltrán

En sus declaraciones, la senadora señaló que la presidenta no sale públicamente a defender a las madres buscadoras, a las familias que enfrentan dificultades para conseguir medicamentos contra el cáncer ni a quienes padecen el aumento de la extorsión en México.

Andy López Beltrán publicó un video para responder a los señalamientos en su contra.
Andy López Beltrán publicó un video para responder a los señalamientos en su contra.

En contraste, reprochó que Sheinbaum recomendara el video de Andy López Beltrán, en el que respondió a las acusaciones que han surgido en su contra.

PUBLICIDAD

Téllez también utilizó expresiones personales para cuestionar la credibilidad del hijo del expresidente.

Incluso hizo referencia a su apariencia física y aseguró, de manera irónica, que el nuevo encuadre de la grabación buscaba evitar que se notara el tamaño de su nariz.

La legisladora sostuvo que la ciudadanía no tiene interés en ver el mensaje del morenista y cuestionó que la mandataria federal interviniera para respaldarlo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el video de Andy López Beltrán?

Las críticas de Téllez surgieron después de que, durante su conferencia matutina del miércoles 11 de noviembre, Claudia Sheinbaum recomendara el video publicado por López Beltrán.

La presidenta consideró que el morenista tenía derecho a responder públicamente a los señalamientos y destacó que hasta ese momento no había presentado su propia versión sobre las acusaciones.

Claudia Sheinbaum defendió a Andy López Beltrán tras la difusión de su video. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Claudia Sheinbaum defendió a Andy López Beltrán tras la difusión de su video. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sheinbaum también señaló que la grabación contenía cuestionamientos dirigidos al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales críticos del hijo del expresidente.

Además, respaldó la propuesta de revisar los expedientes relacionados con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con el propósito de transparentar las operaciones y los beneficios empresariales que se habrían generado durante el rescate financiero.

Téllez recomienda video de Carlos Imaz y acusa a Sheinbaum

Durante su intervención, Lilly Téllez también recomendó consultar una grabación en la que aparece Carlos Imaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

La senadora utilizó ese episodio para lanzar acusaciones contra la presidenta, al sostener que habría disfrutado de beneficios económicos relacionados con esos recursos.

Carlos Ímaz
Lilly Téllez recomendó ver el video de Carlos Imaz recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. (Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, cuestionó que Sheinbaum no se hubiera separado de Imaz después de que se conocieron las imágenes. Estas declaraciones fueron presentadas por la legisladora como parte de sus críticas a la mandataria federal.

Lilly Téllez retoma el caso Fobaproa y cuestiona a Ricardo Salinas Pliego

La panista también recordó que en 2005 realizó un documental sobre el Fobaproa, en el que, según explicó, exigía conocer quiénes fueron los beneficiarios del rescate bancario.

En ese contexto, mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego y señaló que el material fue presentado por TV Azteca. También manifestó su respaldo a que se abran los archivos relacionados con el rescate financiero.

La legisladora cuestionó la credibilidad de López Beltrán y se burló de su apariencia física.
La legisladora cuestionó la credibilidad de López Beltrán y se burló de su apariencia física.

El tema fue retomado por Sheinbaum durante su conferencia, cuando habló de las operaciones de Salinas y Rocha y su posterior adquisición por parte de Elektra.

¿Por qué Andy López Beltrán publicó un video para defenderse?

El pasado 3 de noviembre, Andy López Beltrán difundió un video de aproximadamente 10 minutos en el que rechazó los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Amílcar Olán y posibles actos relacionados con el huachicol fiscal.

Entre sus principales declaraciones estuvieron:

  • Negó tener relaciones comerciales con las empresas de Amílcar Olán.
  • Rechazó haber intervenido para conseguir contratos o recursos públicos para empresarios.
  • Aseguró que ni él ni su familia han utilizado relaciones personales para obtener beneficios económicos.
  • Negó tener socios, prestanombres o acuerdos de complicidad con empresarios.
  • Acusó que existe una campaña de ataques contra él y su familia.

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

El mensaje también incluyó cuestionamientos sobre el patrimonio de Salinas Pliego y sus presuntos beneficios relacionados con el Fobaproa.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán por estos señalamientos.

Así, las declaraciones de Téllez se sumaron a la confrontación política alrededor del video del hijo del expresidente, luego de que Sheinbaum respaldara públicamente su decisión de responder a las acusaciones.

Temas Relacionados

Lilly TéllezAndy López BeltránClaudia SheinbaumPANMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 11 de noviembre? Línea 3 del STC con retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 11 de noviembre? Línea 3 del STC con retrasos en todas sus estaciones

“Tenemos que irnos”: producción de serie de Valentín Elizalde corta preguntas tras deslinde de la familia

El proyecto documental se estrenará este 12 de noviembre en HBO Max

“Tenemos que irnos”: producción de serie de Valentín Elizalde corta preguntas tras deslinde de la familia

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Autoridades del municipio de Cuautitlán firman convenio con la Agencia de Transformación Digital para simplificar y homologar trámites

El objetivo de este acuerdo es impulsar la digitalización de trámites, algo que deberá reducir cargas burocráticas a personas y empresas

Autoridades del municipio de Cuautitlán firman convenio con la Agencia de Transformación Digital para simplificar y homologar trámites

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

La empresa organizadora determinó frenar las presentaciones musicales tras registrarse disparos contra el recinto ganadero y mensajes intimidatorios dirigidos a los artistas

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

Audiencia de Rafael Álvarez, el “R2” del CJNG, será de forma virtual por su estado de salud

Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco

Confirman renuncia de Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

El Centro Histórico de la CDMX tendrá festival gótico gratis con conciertos de Calaverx, I Can Fly y El Culto de lo Oculto

El Centro Histórico de la CDMX tendrá festival gótico gratis con conciertos de Calaverx, I Can Fly y El Culto de lo Oculto

Un accidente de auto llevó a Frankie Muniz al hospital: ¿peligra su próxima visita a México?

De superar las adicciones a la actuación: Karina Torres debuta como actriz en una producción de Televisa

Guerra en el fandom de Christian Nodal: la expulsión digital y las disputas internas que detonaron el veto del cantante

Latin Grammy 2026: fecha, horario y dónde seguir en vivo desde México

DEPORTES

Avanza candidatura de México para el Mundial Femenil 2031: estos estadios podrían ser sedes del torneo

Avanza candidatura de México para el Mundial Femenil 2031: estos estadios podrían ser sedes del torneo

Canelo Álvarez ya habría definido a su próximo rival tras coronarse como campeón supermediano del CMB

NFL en México: estas son todas las actividades que podrás disfrutar en las calles de la CDMX previo al juego de San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

Oswaldo Sánchez elige a su arquero ideal para custodiar el arco de la Selección Mexicana

Camila Zamorano vs. Brenda Balderas EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver la pelea por el campeonato del CMB