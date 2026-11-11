Detienen al presunto autor material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista de Cuernavaca

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó sobre la detención de una persona presuntamente relacionada con el homicidio de Gabriel Rivas Ríos. FB - Fiscalía Morelos

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El fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que este miércoles 11 de noviembre fue cumplimentada una orden de aprehensión contra el probable responsable material del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, Cuernavaca.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica.

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El regidor fue asesinado el pasado 4 de noviembre. Crédito: Redes sociales

La captura se concretó una semana después de que Rivas Ríos, de 72 años, fuera atacado a balazos cuando hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo compacto frente al establecimiento Miche Lui’s.

El regidor fue atacado horas después de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para dar seguimiento al amparo contra un proyecto inmobiliario que se oponía a construirse en La Cazahuatera, una de las últimas reservas naturales de Cuernavaca.

El fiscal atribuyó el avance al trabajo conjunto de autoridades

Blumenkron Escobar señaló en video que las indagatorias se habían desarrollado de manera oportuna gracias a la coordinación entre las dependencias que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

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El fiscal afirmó que el trabajo no terminaba con la detención y que las investigaciones continuarían hasta deslindar responsabilidades tanto de la autoría material como de la intelectual del homicidio.

El fiscal no reveló la identidad del detenido, pero medios locales dieron a conocer su nombre.

De acuerdo con El Sol de Cuernavaca, el señalado fue identificado como Ricardo Alejandro “N” y se encontraba privado de su libertad por el delito de resistencia de particulares. Este 11 de noviembre se llevó a cabo su audiencia por ese delito en la Ciudad Judicial Atlacholoaya.

Según los reportes, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos se desistió de la acusación por resistencia de particulares, por lo que el juez ordenó su liberación. Fue inmediatamente después cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra del regidor Gabriel Rivas.

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Hombres armados dispararon contra el regidor cuando circulaba por Acapantzingo

Rivas Ríos circulaba en su vehículo compacto de color azul por la colonia Acapantzingo la tarde del 4 de noviembre cuando hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra él, frente al establecimiento Miche Lui’s. Los agresores atacaron al conductor y se dieron a la fuga.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

Elementos de seguridad persiguieron a los responsables hasta la calle Humboldt, en el centro de Cuernavaca, sin que en ese momento se reportara alguna detención.

Las autoridades desplegaron un cerco de seguridad y un operativo de búsqueda en la zona mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales realizaba el levantamiento del cuerpo.

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Hombres armados dispararon contra el regidor cuando circulaba por Acapantzingo

Rivas Ríos circulaba en su Nissan Versa de color azul por la colonia Acapantzingo la tarde del 4 de noviembre cuando hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra él, frente al establecimiento Miche Lui’s. Los agresores atacaron al conductor y se dieron a la fuga.

Según reportes, elementos de seguridad persiguieron a los responsables hasta la calle Humboldt, en el centro de Cuernavaca, sin que en ese momento se reportara alguna detención. Las autoridades desplegaron un cerco de seguridad y un operativo de búsqueda en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó ese mismo día, mediante un comunicado de prensa, que agotaría todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos.

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Fiscalía de Morelos inició las diligencias para esclarecer el crimen el mismo 4 de noviembre. Crédito: X - @Fiscalia_Mor

La dependencia precisó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales desarrollaba en la colonia Ejidos de Acapantzingo la diligencia de levantamiento de cuerpo e indagatorias iniciales para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades conforme al marco legal.