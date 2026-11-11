El Centro Histórico de la CDMX tendrá festival gótico gratis con conciertos de Calaverx, I Can Fly y El Culto de lo Oculto

El concierto llega apenas una semana después de que Calaverx participara en el Festival Núcleo 01, un encuentro de rock urbano organizado por la estación pública Reactor 105.7 (Selene Miranda/Infobae México)

Guardar

El Centro Histórico de la Ciudad de México será escenario de una noche de rock gótico y oscuro el próximo 14 de noviembre, cuando la banda Calaverx se presente de manera gratuita en la Plaza de Santo Domingo, dentro de la programación del Festival Ozomatli. La agrupación compartirá el escenario con I Can Fly, Kompadres Muertos y El Culto de lo Oculto, en una jornada con acceso libre que la propia banda difundió a través de sus redes sociales.

El concierto llega apenas una semana después de que Calaverx participara en el Festival Núcleo 01, un encuentro de rock urbano organizado por la estación pública Reactor 105.7, lo que confirma la actividad reciente del proyecto en escenarios masivos de la capital. La convocatoria para el 14 de noviembre mantiene el mismo formato de entrada libre que caracterizó a esa presentación.

PUBLICIDAD

El cantante Calaverx realiza una presentación musical al aire libre en la plaza del Monumento a la Revolución durante el evento Núcleo 01. (Selene Miranda)

Horarios y cartel de la noche gótica

La jornada en Plaza de Santo Domingo arrancará a las 9:00 pm con El Culto de lo Oculto, primera banda en subir al escenario. A las 9:40 pm continuará Kompadres Muertos, seguida por I Can Fly a las 10:20 pm, presentada en el cartel como invitada especial de la noche.

El cierre quedará a cargo de Calaverx a las 11:00 pm, de acuerdo con el cartel difundido por la agrupación. El orden de presentación sitúa a Calaverx como artista principal de la velada, con casi dos horas de concierto antes de su salida al escenario.

El cartel de la noche queda ordenado de la siguiente manera:

21:00 hrs: El Culto de lo Oculto

21:40 hrs: Kompadres Muertos

22:20 hrs: I Can Fly (invitados especiales)

23:00 hrs: Calaverx

El evento no requiere boleto ni registro previo para asistir, según se informó en la convocatoria compartida por la banda.

Un cartel anuncia la presentación de Calaverx y otras bandas en el Festival Ozomatli, programado para el 14 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México. (Calaverx /Redes sociales)

Cartelera completa del Festival Ozomatli 2026

La presentación de Calaverx el 14 de noviembre forma parte de una programación de cuatro días, correspondiente a la XII edición del Festival Ozomatli, que este año celebra su XV aniversario bajo el lema “Las Calles son Nuestras”. Todos los conciertos se realizan en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de CDMX, en un horario general de 21:00 a 00:00 horas.

PUBLICIDAD

La cartelera musical completa queda distribuida de la siguiente manera:

Jueves 12 de noviembre:

Higger 597

Finísimas

Yaot

Sra Huitaca

La Sabrosísima

Viernes 13 de noviembre:

Murga Ozomatli

Araña Camello

Eddie y los Grasosos

Deskarreados

Percusión Yaman

Sábado 14 de noviembre:

El Culto de lo Oculto

Kompadres Muertos

I Can Fly

Calaverx

Domingo 15 de noviembre:

Koctel Margarita

Yei Ollin

Los Lunes

Sonido Mayahuel

La jornada del sábado, protagonizada por Calaverx, se distingue del resto del festival por reunir exclusivamente propuestas de rock gótico y dark wave, mientras que los otros tres días combinan murgas, percusión y agrupaciones de otros géneros urbanos.

Un cartel anuncia la programación musical del Festival Ozomatli en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Festival Ozomantli)

Qué habrá en el Festival Ozomatli

El Festival Ozomatli es el nombre con el que se conoce al Festival Internacional de Arte Callejero y Circense, un encuentro que se celebra cada noviembre desde 2011 en distintas plazas del Centro Histórico. La programación se divide tradicionalmente en dos bloques: una convención de artes circenses, con talleres para distintos niveles de aprendizaje, y un segmento de arte callejero en el que artistas nacionales y extranjeros se presentan en contacto directo con el público.

PUBLICIDAD

Entre lo que ofrece el festival se incluyen:

Espectáculos de arte callejero en al menos seis plazas del Centro Histórico: Plaza de la Constitución, Plaza de Santo Domingo, Plaza Tolsá, peatonales Gante y Regina, y Alameda Central

Talleres de disciplinas circenses para niveles principiantes, intermedios y avanzados

Encuentros de graffiti y madonari (mural en piso)

Sesiones de body paint

Exposiciones fotográficas sobre el trabajo de artistas de calle y circo

Entre cuatro y cinco shows diarios por cada escenario habilitado

En ediciones recientes, el encuentro llegó a ofrecer más de 180 espectáculos distribuidos en una quincena de plazas de la capital, entre el Centro Histórico y la demarcación de Iztapalapa.

El concierto de Calaverx se suma a esa programación como parte del bloque musical del festival en Santo Domingo, uno de los puntos tradicionales de la oferta callejera en el Centro Histórico durante noviembre.

Historias Instagram del festival Ozomantli 2026

Quién es Calaverx y su reciente paso por Núcleo 01

Calaverx es un proyecto de dark wave y post-punk formado en 2021 y liderado por Manuel Synth, con influencias declaradas de bandas como Depeche Mode y The Cure. La agrupación decidió cantar en español para diferenciarse en los mercados europeo y estadounidense, donde ha realizado giras recientes por Bélgica, España, Francia y Países Bajos.

PUBLICIDAD

Días antes de su presentación en Santo Domingo, Calaverx formó parte del cartel del Festival Núcleo 01, organizado por Reactor 105.7, estación del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), con motivo de su 22 aniversario. El encuentro se realizó el 6 de noviembre en el Monumento a la Revolución, con diez agrupaciones en escena, entre ellas El Haragán y Cía, Resorte y Out of Control Army como encabezados principales.

En esa fecha, Calaverx se presentó a las 4:35 pm, dentro de un bloque considerado representativo de la diversidad del cartel, al incorporar subgéneros poco habituales en un festival de rock urbano de gran convocatoria. El representante de la banda, Manuel Ruiz, destacó en esa ocasión la importancia de sumar la escena gótica y oscura a encuentros masivos, y de abrir espacios a públicos que no suelen coincidir en un mismo concierto.

PUBLICIDAD

La participación en Núcleo 01 se dio en un contexto de seis actos identificados como propuestas emergentes dentro del cartel, junto a Johnny Nasty Boots y Fakir y Los Psíquicos. El festival, organizado por la radio pública, reunió a diez agrupaciones de rock urbano y géneros afines con entrada libre, en un formato similar al que Calaverx repetirá ahora en Santo Domingo.

Cuándo y cómo llegar a Plaza de Santo Domingo

El concierto se realizará el sábado 14 de noviembre, con inicio de actividades a las 9:00 pm y cierre estimado después de las 11:00 pm, cuando Calaverx suba al escenario. La sede es la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a pocas cuadras del Zócalo capitalino.

PUBLICIDAD

La plaza se encuentra en una de las zonas de mayor tránsito peatonal del Centro Histórico, rodeada de calles que conectan con el corredor turístico de República de Brasil y República de Cuba. Su cercanía con el primer cuadro de la ciudad la convierte en un punto habitual para actividades culturales gratuitas.

Para quienes se desplacen en transporte público, la zona es accesible desde las estaciones de metro que sirven al primer cuadro del Centro Histórico, dado que Santo Domingo se ubica a pocos minutos a pie de la Plaza de la Constitución. El acceso al concierto es libre y gratuito, sin necesidad de boleto.

PUBLICIDAD

La agrupación invitó a través de sus redes sociales a los asistentes a vivir la experiencia de la noche gótica, en un mensaje dirigido al público de la Ciudad de México, donde se anunció el regreso de la banda a un escenario capitalino tras su paso por Núcleo 01.