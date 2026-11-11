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Gobierno de México refuerza Plan Maestro para 19 comunidades de la Montaña de Guerrero

La estrategia de infraestructura tendrá impacto en cuatro municipios del estado

Gobierno de México refuerza Plan Maestro para 19 comunidades de la Montaña de Guerrero. (Foto: Segob)
Gobierno de México refuerza Plan Maestro para 19 comunidades de la Montaña de Guerrero. (Foto: Segob)
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La construcción de caminos artesanales es una de las acciones con las que el Gobierno de México busca transformar las condiciones de vida en la Montaña de Guerrero. El proyecto forma parte de un Plan Maestro que contempla a 19 comunidades de cuatro municipios, con obras de infraestructura y servicios que buscan atender rezagos históricos y acercar oportunidades a las familias de la región.

Caminos artesanales buscan mejorar la conectividad en la Montaña de Guerrero

Los trabajos de construcción de caminos artesanales avanzan en la Montaña Alta y Baja de Guerrero. Como parte de esta estrategia, autoridades federales y estatales realizaron un recorrido de supervisión en Mexcaltepec II, comunidad perteneciente al municipio de Chilapa, donde revisaron las obras destinadas a facilitar el traslado de sus habitantes.

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La visita contó con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina; el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León, y la gobernadora Evelyn Salgado.

Durante el recorrido, que se realizó con la aprobación de la comunidad, Medina señaló que la importancia de estas obras está en el beneficio que representan para quienes viven en la región.

“No hay obra pequeña, sobre todo cuando tiene un impacto en la vida de los habitantes de una comunidad, como queremos que tenga este camino artesanal”, expresó.

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¿Qué comunidades están contempladas en el Plan Maestro?

La estrategia instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comprende 19 comunidades distribuidas en cuatro municipios de Guerrero:

  • Atlixtac.
  • Chilapa.
  • Olinalá.
  • Zapotitlán Tablas.
Plan Maestro en Guerrero impactará en cuatro municipios. (Foto: Segob)
Plan Maestro en Guerrero impactará en cuatro municipios. (Foto: Segob)

El objetivo es que la construcción de infraestructura no sea una acción aislada, sino que esté acompañada de servicios y programas que atiendan distintas necesidades de la población.

Por ello, el Plan Maestro contempla acciones en rubros como salud, educación, alimentación, vivienda y desarrollo productivo. También incluye becas, capacitación, asistencia técnica para el campo, electrificación y conectividad.

La atención está dirigida a niñas, niños, jóvenes y familias, con medidas para favorecer la continuidad escolar, mejorar el acceso a servicios y acercar los apoyos federales a comunidades que enfrentan distintos rezagos.

Feria de Servicios y Tianguis del Bienestar acercan apoyos a las familias

La jornada en Mexcaltepec II también incluyó actividades que fueron más allá de la supervisión de los caminos. En la comunidad se instaló una Feria de Servicios y se realizó la entrega gratuita de artículos nuevos de primera necesidad mediante el Tianguis del Bienestar.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre dependencias federales y autoridades estatales para acercar atención directamente a los habitantes de la Montaña de Guerrero.

Durante el encuentro, Arturo Medina reconoció el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en las actividades que se desarrollan en la región. También reiteró el compromiso de mantener la colaboración con el gobierno estatal.

En la jornada participaron autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y representantes comunitarios, entre ellos el comisario de Mexcaltepec II, Mariano Juárez, y la tesorera de la obra del camino artesanal, Santa Gaspar Bolaños.

Con el Plan Maestro, los gobiernos federal y estatal mantienen una estrategia que combina infraestructura, programas sociales y servicios públicos. La intención es reducir los rezagos en las 19 comunidades, facilitar el acceso a derechos y atender las necesidades de sus habitantes mediante acciones coordinadas.

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