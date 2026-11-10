Aguinaldo para pensionados del IMSS: quién lo recibe y a partir de cuándo cae

Un adulto mayor recibe billetes en la ventanilla de atención junto al emblema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) paga durante noviembre de 2026 el aguinaldo correspondiente a sus pensionados bajo la Ley 73, una prestación equivalente a una mensualidad completa de la pensión.

No todos los jubilados del instituto tienen derecho a este ingreso adicional: la fecha y el monto dependen del régimen legal bajo el cual se otorgó la pensión.

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El beneficio se deposita junto con la mensualidad ordinaria y no requiere ningún trámite por parte del beneficiario, aunque existen requisitos específicos que determinan quién puede cobrarlo y quién queda excluido.

Campaña informativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el uso de sus plataformas digitales para la gestión de pensiones. El video presenta las opciones disponibles en el portal web para derechohabientes y personas adultas mayores (IMSS Redes sociales)

Quién tiene derecho al aguinaldo del IMSS

El aguinaldo del IMSS se paga exclusivamente a las personas pensionadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73. Este esquema corresponde a trabajadores que comenzaron a cotizar antes de la reforma de 1997 y que optaron por mantenerse en el régimen de reparto.

Quienes tienen derecho a esta prestación son las personas con pensión por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez bajo ese régimen de transición. El pago se realiza de forma automática junto con la pensión ordinaria de noviembre, conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de 1973.

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En contraste, quienes se pensionaron bajo la Ley 97, vigente desde el 1 de julio de 1997 y basada en cuentas individuales, no tienen derecho al aguinaldo por cesantía o vejez. Según se informó, en algunos casos de invalidez, vida o riesgos de trabajo puede aplicar un monto distinto conforme a la normativa vigente para ese régimen, aunque no se trata de la misma prestación que reciben los jubilados de Ley 73.

El aguinaldo del IMSS llega únicamente a los pensionados bajo la Ley 73 que cobran por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez. Equivale a una mensualidad completa de la pensión, se deposita en noviembre junto con el pago ordinario y no exige ningún trámite adicional. Los jubilados bajo la Ley 97 quedan fuera de este beneficio por cesantía o vejez.

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El aguinaldo del IMSS llega únicamente a los pensionados bajo la Ley 73 que cobran por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez. Aguinaldo del IMSS

Fundamento legal y monto de la prestación

La base legal del aguinaldo se encuentra en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973. Esta disposición contempla una gratificación anual equivalente a una mensualidad completa, es decir 30 días, calculada sobre la cuantía básica de la pensión.

El monto no incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales que el pensionado pudiera recibir de manera adicional. Se trata, según se detalló, de un derecho adquirido establecido en los regímenes de transición anteriores a las reformas de cuentas individuales, y se aplica de forma anual a quienes cumplen los requisitos correspondientes.

A diferencia del esquema utilizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que divide el pago del aguinaldo en dos exhibiciones, el IMSS entrega la prestación en una sola exhibición.

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Requisitos para recibir el aguinaldo del IMSS

De acuerdo con la información disponible, estos son los requisitos que debe cumplir una persona pensionada para tener derecho al aguinaldo del IMSS:

Contar con una pensión otorgada bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) .

Recibir la pensión por alguno de estos conceptos: cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez .

Tener registrada una cuenta bancaria activa para la recepción habitual de la pensión mensual, ya que el aguinaldo se deposita en ese mismo medio.

No haberse pensionado bajo el régimen de la Ley 97 por cesantía en edad avanzada o vejez, pues este grupo no accede a la prestación por esos conceptos.

No se requiere ningún trámite adicional ante el instituto. El dinero se deposita de manera automática en la cuenta bancaria donde el pensionado recibe su mensualidad habitual, sin necesidad de solicitud, formulario o gestión presencial en las oficinas del IMSS.

No se requiere ningún trámite adicional ante el instituto. El dinero se deposita de manera automática en la cuenta bancaria donde el pensionado recibe su mensualidad habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuándo se realiza el pago

El depósito del aguinaldo se efectúa durante el mes de noviembre, junto con el pago de la pensión ordinaria correspondiente a ese mes. El instituto señala de manera general que la prestación se cubre en noviembre, sin establecer una fecha única aplicable a todos los pensionados.

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El calendario de pagos del IMSS había programado el depósito de la pensión de noviembre para el lunes 2 de noviembre, fecha que sirve como referencia para el grupo de pensionados que recibe también el aguinaldo ese mes.

El pago se entrega en una sola exhibición, a diferencia del esquema del ISSSTE. No se necesita presentar documentación ni acudir a sucursales: el monto llega de forma directa a la cuenta bancaria registrada para el cobro mensual de la pensión.

Diferencias con el ISSSTE y los trabajadores en activo

El esquema de aguinaldo del IMSS contrasta con el que aplica el ISSSTE a sus pensionados. De acuerdo con los datos disponibles, el ISSSTE cuenta con alrededor de 896 mil pensionados, de los cuales el 65% pertenece al régimen del Décimo Transitorio y tiene derecho a un aguinaldo de 40 días, dividido en dos entregas: la primera durante la primera quincena de noviembre de 2026 y la segunda hacia finales de ese mes o principios de enero de 2027.

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Quienes están en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE no reciben esta prestación por parte del instituto.

En el caso de los trabajadores en activo del sector privado, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 87 que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026. El mínimo legal continúa siendo de 15 días de salario por un año completo de servicio, aunque contratos o convenios colectivos pueden fijar una cantidad superior.

Para los trabajadores sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el aguinaldo debe cubrirse en dos partes: 50% antes del 15 de diciembre de 2026 y el otro 50% a más tardar el 15 de enero de 2027.

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El decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, permite que el pago del aguinaldo para ciertos servidores públicos comience a partir del 10 de noviembre de 2026, aunque esta fecha no aplica de manera obligatoria para todos los trabajadores del país. El calendario depende del régimen laboral, la institución y las condiciones de contratación de cada persona.

Entre los grupos contemplados en ese decreto federal se encuentran:

Servidores públicos de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Personal operativo de confianza, así como trabajadores de enlace y de mando de dependencias y entidades federales.

Pensionados civiles y militares, personas con pensiones de gracia y determinados beneficiarios o deudos, quienes pueden recibir una gratificación de hasta 40 días de la cuota correspondiente.

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No todos estos grupos tienen garantizados exactamente 40 días, ya que el decreto distingue entre quienes reciben esa cantidad de forma fija y quienes pueden obtener hasta ese máximo. Los contratos por honorarios especiales y otras categorías expresamente excluidas no generan de manera automática este derecho.

Unas manos de adulto mayor sostienen billetes mexicanos de diversas denominaciones junto al logotipo institucional del ISSSTE sobre un mantel floral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamiento fiscal del aguinaldo

De acuerdo con la normativa vigente para 2026, los primeros 3,519.30 pesos del aguinaldo están exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta exención aplica también cuando el trabajador o pensionado recibe prestaciones de 30 o 40 días, por lo que un aguinaldo de mayor monto no implica que la totalidad de la cantidad deba pagar impuestos: solo la parte que exceda ese límite exento queda sujeta a retención.

Pago mensual de diciembre y padrón de pensionados

Además del aguinaldo de noviembre, el calendario oficial del IMSS establece que el depósito de la pensión mensual correspondiente a diciembre de 2026 se realizará el martes 1 de diciembre, correspondiente al primer día hábil de ese mes. Este pago es independiente del aguinaldo, que ya se cubrió en noviembre.

El ISSSTE, por su parte, programó el pago de la mensualidad de diciembre para el viernes 27 de noviembre de 2026, antes de que comience el último mes del año.

En cuanto a la magnitud del universo de beneficiarios, el padrón total de pensionados del IMSS alcanzó alrededor de 6.3 millones de personas en 2026, con un incremento del 46% respecto a 2018. Una porción importante de ese padrón corresponde a la generación de transición bajo Ley 73, que es la que tiene derecho al aguinaldo de una mensualidad completa.

Se informó además que el aguinaldo de pensionados y jubilados tiene un impacto relevante en el consumo y la economía familiar, concentrado en noviembre, justo antes de la temporada de gastos de fin de año que incluye Navidad, Año Nuevo y la denominada cuesta de enero de 2027.

Cabe distinguir este beneficio de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que al tratarse de un programa social no contributivo no incluye aguinaldo, se rige por reglas de operación distintas y se entrega de forma bimestral sin prestación adicional de fin de año.