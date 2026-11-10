Cómo votar por tus artistas favoritos en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: nominados, categorías y más

Karime Pindter y Roberto Carlo presentarán los premios Impulse LGBTIQ+ Awards 2026

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Impulse LGBTIQ+ Awards 2026 abre la votación para elegir a 35 nominaciones en siete categorías de talento y proyectos queer.

El público puede participar desde este 3 de noviembre y hasta el 17 del mismo a las 23:59 horas, mediante el sitio impulseawards.com, como parte de la séptima edición de los premios que se realizará el 21 de noviembre en Ciudad de México.

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Impulse LGBTIQ+ Awards 2026 mantiene siete categorías abiertas al público

De acuerdo con un comunicado de Impulse CDMX, los galardones reconocen a artistas, creadores de contenido y producciones vinculadas con la comunidad LGBTIQ+. La edición de este año adopta el concepto #SomosArte y contempla categorías de cine, teatro, podcasts, entretenimiento, drag y contenido para adultos.

Para votar, las personas interesadas deben ingresar a www.impulseawards.com, identificar las categorías abiertas al público y seleccionar a sus nominados favoritos. La plataforma estará disponible durante dos semanas y el registro de votos cierra a las 23:59 horas del 17 de noviembre, en horario de Ciudad de México.

Proyecto de Entretenimiento con Contenido LGBTIQ+ del Año

Aquí compiten el cineasta Chamaco Mexicano, Crónicas de Clóset, Detrás del Telón, La Verdadera Matryoshka y Rivales a Doble Juego. Las nominaciones abarcan producciones enfocadas en historias, personajes y temas relacionados con la diversidad sexual.

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Campaña promocional que anuncia la nominación del proyecto audiovisual Chamaco Mexicano en los Impulse LGBTIQ+ Awards dentro de la categoría de Proyecto de Entretenimiento LGBTIQ+ del Año.

La categoría Podcast LGBTIQ+ del Año

Se reúne a Cojámonos Cariño, Comitivas Queer, Temporada de Osos, La Hora del Palo, Picosos y Suelta Love. Las producciones compiten por el reconocimiento destinado a proyectos de conversación y entretenimiento dirigidos a audiencias de la diversidad sexual.

En Drag Queen del Año

Aquí aparecen Turbulence, Lupita Kush, Elektra Vandergeld, Hugo Blanquet y ADN Unisex. La terna incluye figuras con presencia en espectáculos, escenarios nocturnos, televisión y plataformas digitales.

La categoría Creador de Contenido para Adultos

Se contempla a Enrique Mudu, Rayo HD, Asher López y Peque Charlie. Los premios incluyen esta categoría dentro de su selección de proyectos y personalidades de la comunidad LGBTIQ+.

Aldo Rendón, Johann Vera y Paloma Morphy compiten como revelaciones

La categoría Personalidad LGBTIQ+ Revelación del Año reconoce a Aldo Rendón, Dante Ureta, Rixxia, Johann Vera y Paloma Morphy. La votación permite al público elegir a una figura emergente dentro de las industrias creativas, el entretenimiento y las redes sociales.

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Los proyectos cinematográficos nominados son El Círculo de los Mentirosos, La Divina Tragedia, Mickey, Soy Mario y Yo Tengo Dos Papás. Las producciones conforman la categoría Proyecto Cinematográfico con Contenido LGBTIQ+ del Año.

El Círculo de los Mentirosos figura entre los títulos que buscan el voto del público. El proyecto puede consultarse en plataformas digitales, al igual que los avances de las demás producciones nominadas que forman parte de la selección de 2026.

La categoría de teatro incluye El Esposo de Daniel, Entre Tú y Yo, Las Crónicas de Mayanbri, Entre Nosotros y Las Heridas del Viento. Las obras compiten como Proyecto Teatral con Contenido LGBTIQ+ del Año.

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Las siete categorías concentran 35 nominaciones en esta edición. Cada voto debe emitirse antes del cierre de la plataforma, previsto para la noche del martes 17 de noviembre.

Karime Pindter y Roberto Carlo conducirán la ceremonia del 21 de noviembre

Karime Pindter y Roberto Carlo conducirán la ceremonia del 21 de noviembre (Instagram/@impulsecdmx)

La entrega de los Impulse LGBTIQ+ Awards se realizará el sábado 21 de noviembre en Ciudad de México. Karime Pindter y Roberto Carlo conducirán la ceremonia, de acuerdo con la información difundida por la organización.

La alfombra roja comenzará a las 19:00 horas. La ceremonia está programada para las 21:00 horas. Impulse CDMX adelantó la asistencia de Eréndira Ibarra, Manu NNa, Marie Claire Harp, Mau Mejía, Pollito Tropical, Diana Wong, Víctor Prieto y Moisés Peñaloza.

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Impulse Ciudad de México forma parte de Impulse Group, una red internacional de voluntarios de AIDS Healthcare Foundation, conocida como AHF. La organización tiene presencia en 26 ciudades de 13 países y cinco continentes.

El trabajo de Impulse CDMX se enfoca en salud sexual, salud mental, prevención del VIH y bienestar de hombres gay, bisexuales y queer. Los premios se integran a sus actividades de difusión cultural y comunitaria.

Roberto Carlo y Karime Pindter (RS)

Las votaciones para elegir a los ganadores de las categorías abiertas al público permanecen disponibles en impulseawards.com hasta el 17 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas. La ceremonia de premiación será cuatro días después, este 21 de noviembre, en Ciudad de México.

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