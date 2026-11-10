Camilo Séptimo estrena “Kundalini”, un conmovedor tributo sonoro en memoria de Jonathan Meléndez y su familia

El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de uno de los capítulos más dolorosos y complejos en la historia del rock alternativo mexicano, la agrupación Camilo Séptimo estrenó este martes el tema titulado “Kundalini”.

La pieza musical representa un homenaje póstumo y una vía de catarsis dedicada a Jonathan Meléndez —conocido entrañablemente por colegas y seguidores como “Honas”—, quien se desempeñaba como tecladista y fundador del conjunto, y a los integrantes de su familia, víctimas de un multihomicidio registrado a principios de septiembre en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza.

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La publicación de este material inédito marca una de las reapariciones creativas más significativas de la banda desde que ocurrieron los hechos. A través de un pronunciamiento emitido en sus plataformas oficiales, los músicos compartieron la obra acompañada de un mensaje donde abordaron el duelo y la trascendencia espiritual como refugio frente a la pérdida violenta de quien fuera una pieza vertebral en la identidad sonora del proyecto.

El grupo lanzó esta nueva melodía en memoria de su amigo. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El lanzamiento y la despedida espiritual

De acuerdo con lo expresado por la banda, el tema no fue concebido bajo parámetros convencionales de la industria discográfica, sino desde la necesidad urgente de transformar el desconsuelo en memoria.

“En memoria de nuestro hermano Honas y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones”, manifestaron los integrantes al hacer pública la canción en sus perfiles oficiales.

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En la misma publicación, los integrantes profundizaron sobre el significado detrás de la producción:

“KUNDALINI nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia. Es para quienes siguen siendo parte del Todo y viven en nosotros a través de cada recuerdo y cada enseñanza. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre... aunque, de alguna manera, sigues aquí”.

El título de la pieza evoca la energía cósmica y la transformación interior, conceptos que a lo largo de los años caracterizaron la estética lírica y espacial de Camilo Séptimo, caracterizada por sintetizadores atmosféricos, arreglos de dream pop y exploraciones sobre la conexión humana y el cosmos. Con este lanzamiento, los compañeros de Meléndez buscan honrar su legado no desde la tragedia del crimen, sino desde la celebración de su aporte artístico y humano.

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La banda lanzó un nuevo tema inspirado en Honas y su familia. (IG Camilo Séptimo)

El crimen que conmocionó a la comunidad artística

El origen de esta dedicatoria se remonta a los sucesos ocurridos el pasado septiembre en un complejo residencial ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En aquel inmueble fueron privados de la vida Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de tres años y la nana de la familia. La magnitud y saña de la agresión generó una inmediata condena tanto de la comunidad musical independiente como del público en general.

Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitieron la detención de dos presuntos responsables materiales e intelectuales, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Según las carpetas integradas por la representación social, las líneas de investigación principales relacionaron la agresión con disputas económicas y patrimoniales que involucraban activos digitales y transferencias financieras, incluyendo el reclamo de hasta 30 millones de pesos en criptomonedas.

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Ambos sujetos fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial bajo los cargos de homicidio calificado. Actualmente, permanecen recluidos en centros penitenciarios bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a la espera de que concluya el plazo de investigación complementaria y se desahogue la etapa procesal que determine una sentencia condenatoria definitiva.

Tres integrantes de la familia Meléndez fueron asesinadas en su hogar. (Instagram/@camiloseptimomx)

Camilo Séptimo anunció que continuará la agrupación

La violenta partida de “Honas” desarticuló de inmediato los compromisos y la planeación artística de Camilo Séptimo para el segundo semestre del año. Tras el crimen, la agrupación anunció la cancelación definitiva de presentaciones pactadas —entre ellas fechas en el Estado de México— y la suspensión total de su calendario de conciertos correspondiente a 2026, con el propósito de reprogramar la mayoría de sus presentaciones en vivo hasta 2027.

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En sus declaraciones iniciales tras la tragedia, los músicos argumentaron que cualquier reactivación requería de un tiempo indispensable para procesar el luto, reorganizarse internamente y salvaguardar la salud mental de quienes integran el equipo.

No obstante, la banda reiteró en su momento que Camilo Séptimo continuaría con su trayectoria como una promesa explícita en tributo a Meléndez y al público que los acompañó a lo largo de más de una década de carrera en escenarios nacionales e internacionales.

La publicación de “Kundalini” se posiciona de esta manera como el primer paso sonoro en esa dirección: una ofrenda pública con la que sus compañeros de escenario buscan que el nombre y el arte de Jonathan Meléndez perduren más allá del proceso judicial y la ausencia física.

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