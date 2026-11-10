Paola Dalay quería casarse con José Eduardo Derbez, pero él asegura que lo descartó desde el inicio

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

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Paola Dalay confesó que quería casarse con José Eduardo Derbez durante su relación, aunque aseguró que el actor tenía una postura distinta sobre el matrimonio. Tras la separación, ambos expusieron versiones que coinciden en un punto: el tema fue conversado desde el inicio de su vínculo.

La influencer sostuvo que, con el paso del tiempo, aceptó que una boda no formaría parte de sus planes como pareja. José Eduardo Derbez, por su parte, afirmó que dejó clara su posición desde que comenzó la relación y que esa condición fue aceptada.

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Paola Dalay dijo que conservaba la ilusión de casarse

Paola Dalay reconoció ante Ventaneando que el matrimonio fue uno de los asuntos en los que no pensaba igual que José Eduardo Derbez. Aunque explicó que ambos decían no contemplarlo, admitió que ella mantenía ese deseo.

“Yo siempre me quise casar”, afirmó la creadora de contenido. Según expuso, el actor era quien tenía “un poquito más de tema” con esa posibilidad.

La influencer evitó explicar por qué José Eduardo Derbez no quería dar ese paso. “Eso sí no sé, tendrán que preguntárselo a él”, respondió cuando fue consultada sobre la negativa del padre de su hija.

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Dalay señaló que habló en varias ocasiones con el actor sobre ese asunto. Después, dijo, llegó a un punto en que decidió aceptar que las cosas no ocurrirían de esa manera.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

“Por algo no se dan las cosas”, expresó Paola Dalay ante Ventaneando. La influencer añadió que al final de la relación se sentía bien con esa decisión, aunque mantuvo la expectativa de casarse en algún momento si se presenta la oportunidad.

Sus declaraciones se produjeron después de que la expareja confirmó públicamente su separación. La creadora de contenido insistió en que el anuncio no respondió a una decisión tomada de forma precipitada.

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“Fue algo que se platicó y algo que se acordó desde hace varios meses”, explicó. Dalay rechazó que el comunicado hubiera surgido de inmediato tras ser captada en un evento de Fórmula 1 con el futbolista César Romo.

La influencer afirmó que no puede controlar lo que el público decida creer sobre el fin de la relación. También aseguró que ella y José Eduardo Derbez mantuvieron respeto, cariño y amor durante el vínculo.

Paola Dalay aclaró que César Romo llegó después de la ruptura

Durante la conversación con el programa de espectáculos, Paola Dalay fue interrogada sobre su cercanía con César Romo. La influencer reiteró que conoció al futbolista por medio de una amiga, después de terminar con José Eduardo Derbez.

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“Lo conocí, lo vuelvo a repetir, ya que había terminado mi relación con José Eduardo”, dijo. Dalay aclaró que no ha definido el vínculo como una relación formal.

Paola Dalay confirmó que sale con el futbolista César Romo un día después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez. (Instagram)

“Estamos saliendo, nos estamos conociendo”, precisó. Al hablar de las cualidades que le llamaron la atención del futbolista, destacó su forma de ser y de pensar.

La creadora de contenido también abordó la posibilidad de que Romo conozca a Tessa. Señaló que ese encuentro todavía no ha ocurrido y que, antes de tomar esa decisión, priorizará el bienestar de su hija.

“Lo principal es que mi hija esté bien”, sostuvo Dalay ante el programa. Añadió que contará públicamente cuándo se produzca ese acercamiento.

La influencer también aseguró que no tendrá inconveniente si José Eduardo Derbez inicia una nueva relación y su pareja llega a convivir con Tessa. Para ella, esa posibilidad deberá darse cuando corresponda.

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Paola Dalay informó, además, que la niña ya vive con ella. Explicó que necesitó tiempo para preparar la recámara, la decoración y otros aspectos de la vivienda antes de instalarse por completo con su hija.

José Eduardo Derbez puede ver a Tessa cuando quiera, según afirmó la influencer. Dalay dijo que tampoco tiene problemas con que la menor conviva con Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y el resto de la familia paterna.

“Quien quiera verla, la va a ver”, indicó. La creadora de contenido expresó que le alegra que los abuelos y tíos de la niña deseen mantener una relación cercana con ella.

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José Eduardo Derbez afirmó que habló del matrimonio desde el inicio

José Eduardo Derbez respondió a las declaraciones de Paola Dalay durante un encuentro con la prensa. El actor afirmó que no cree que el matrimonio haya sido el motivo de la separación.

El hijo de Vitoria Ruffo y Eugenio Derbez hizo la primera presentación de su primogénita en un foro de televisión. Foto: Jovani Pérez

“Yo hablé con ella desde que iniciamos la relación de que, pues no, no iba por ahí”, señaló. El hijo de Eugenio Derbez agregó que esa postura fue aceptada por ambos.

El actor reconoció que Paola Dalay sí quería casarse. “A mí no, a ella sí, claramente, yo supongo”, comentó al referirse a las expectativas distintas que tenían sobre una boda.

José Eduardo Derbez consideró que parte de las especulaciones sobre el fin de la relación proviene de comentarios negativos en redes sociales. El actor pidió no dar importancia a quienes, según dijo, emiten opiniones sin información.

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A pesar de la separación, sostuvo que ambos mantienen comunicación sobre su hija. “Ya sabemos hablar ella y yo, y hay mucho respeto y mucho amor y mucha comunicación”, afirmó.

El actor fue consultado también por el acercamiento de Paola Dalay con César Romo. José Eduardo Derbez descartó involucrarse en la vida sentimental de su expareja o emitir juicios sobre el futbolista.

“Ella tiene su relación ahí. Yo no tengo por qué meterme”, declaró. Con una broma, añadió que existe una buena amistad con Paola Dalay, aunque no al punto de preguntarle detalles sobre sus citas.

José Eduardo Derbez explicó que se concentra en el trabajo, actividad que describió como una terapia ante los momentos complicados que ha atravesado. El actor calificó el año como “interesante” y manifestó su deseo de cerrarlo de mejor manera.

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