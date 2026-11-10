México

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

El Estado de México acumuló 10.6% de los casos; Guanajuato, 8.2%; Baja California, 8.1%; Sinaloa, 7.8%; Chihuahua, 7.5%; Guerrero, 5.4%, y Morelos, 4.9%.

La presidenta Cluadia Sheinbaum en la conferencia matutina este martes 10 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia
La presidenta Cluadia Sheinbaum en la conferencia matutina este martes 10 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia
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En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó a 43.4 en octubre de 2026, una reducción de 50% frente a los 86.9 casos registrados en septiembre de 2024. Con 43 asesinatos menos cada día, ese mes tuvo el nivel más bajo desde 2015.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que siete entidades concentraron 52.5% de los homicidios dolosos entre enero y octubre de 2026. El Estado de México acumuló 10.6% de los casos; Guanajuato, 8.2%; Baja California, 8.1%; Sinaloa, 7.8%; Chihuahua, 7.5%; Guerrero, 5.4%, y Morelos, 4.9%.

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Al comparar ese lapso con los primeros 10 meses de 2025, las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos. Las mayores disminuciones ocurrieron en San Luis Potosí, con 77.0%; Nayarit, con 71.8%; Quintana Roo, con 57.7%; Baja California Sur, con 54.1%, y Nuevo León, con 50.1%.

Los delitos de alto impacto también descendieron 36%, al pasar de un promedio de 636.6 denuncias diarias en octubre de 2024 a 409.4 en octubre de 2026. El robo de vehículo con violencia se redujo 52%, de 149.1 a 72.2 casos diarios durante el mismo periodo.

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La percepción de inseguridad cayó a 58.1% en el tercer trimestre de 2026

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI registró que 58.1% de la población percibió inseguridad en el tercer trimestre de 2026. El indicador representó el nivel más bajo desde 2013.

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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública mostró una reducción de 28% en la proporción de personas adultas que consideraban insegura su colonia. El porcentaje pasó de 50.1% en 2018 a 35.9% en 2026.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de octubre de 2026 fueron detenidas 74,033 personas por delitos de alto impacto. Durante ese periodo también fueron aseguradas 37,625 armas de fuego.

Las operaciones marítimas de la Secretaría de Marina permitieron el aseguramiento de más de 97 toneladas de cocaína. El total de droga decomisada ascendió a 588.6 toneladas, entre ellas más de 2,570.1 kilogramos y 9,608,305 pastillas de fentanilo.

Fueron desmantelados 2,841 laboratorios de metanfetaminas en 24 estados

Las autoridades desarticularon y desmantelaron 2,841 laboratorios y áreas de concentración destinadas a elaborar metanfetaminas en 24 estados. La cifra correspondió a las acciones realizadas entre octubre de 2024 y octubre de 2026.

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La Estrategia Nacional contra la Extorsión derivó en la detención de 2,395 presuntos extorsionadores entre el 6 de julio de 2025 y el 30 de octubre de 2026. El dato formó parte de los resultados presentados sobre las acciones contra delitos de alto impacto.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que el eje de Atención a las Causas realizó 9,044,520 trámites y servicios para 5,546,932 personas. También fueron visitadas más de 642,844 viviendas.

El Tianguis del Bienestar entregó más de 3.6 millones de artículos de primera necesidad a 117,127 familias. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz recibió voluntariamente 14,157 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de noviembre de 2026, además de intercambiar 15,502 juguetes bélicos por didácticos.

Los programas para jóvenes sumaron actividades en 52 municipios

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Las autoridades realizaron más de 517 acciones de construcción, ampliación y reconversión de preparatorias. Las asambleas informativas de los Centros México Imparable reunieron a más de 40 mil asistentes en 52 municipios.

Jóvenes Unen al Barrio atendió a 10 mil jóvenes en el país, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro otorgó capacitación a 155,700 participantes. Las clases de Boxeando por la Paz registraron 33,273 alumnos inscritos.

Las actividades de activación física Ponte Pila reunieron a 610,344 personas. Los Festivales por la Paz acumularon 6,879,325 asistentes.

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