México Deportes

NFL organizará Festival PLAY 60 y torneo de Flag Football en CDMX: cuándo y dónde serán las actividades previo al Vikings vs 49ers

Ciudad Universitaria será el escenario de una fiesta deportiva que reunirá a seguidores de la NFL y jóvenes selecciones de futbol bandera de distintos países

(Conade)
(Conade)
Guardar

La emoción por el regreso de la NFL a México ya comienza a sentirse en la capital. A pocos días del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, que se jugará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, la liga prepara varias actividades para los aficionados.

La jornada arrancará el sábado 21 de noviembre, un día antes del NFL Mexico City Game 2026, con dos eventos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM: el Festival NFL PLAY 60 y el torneo continental Americas NFL Flag Championship 15U femenil.

PUBLICIDAD

Así, los seguidores del futbol americano podrán disfrutar de estas actividades como parte de la fiesta previa al encuentro.

¿Qué actividades tendrá el Festival NFL PLAY 60 en CDMX?

Fachada del Estadio Olímpico Universitario con un mural en relieve, banderas en la cornisa y patrullas estacionadas al pie de la rampa
(Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Los aficionados que acudan al Festival NFL PLAY 60 encontrarán una serie de desafíos inspirados en ocho franquicias de la liga. La dinámica estará dividida en ocho estaciones, cada una con pruebas para poner a prueba distintas habilidades.

Entre los retos habrá ejercicios de reflejos, lanzamientos de pases en espiral, recorridos para esquivar obstáculos y pruebas de agilidad.

La jornada también contará con la participación de los embajadores del NFL PLAY 60 Tour México y algunas mascotas oficiales de los equipos, quienes estarán disponibles para convivir con los asistentes y tomarse fotografías.

PUBLICIDAD

México enfrentará a Canadá, Puerto Rico, Panamá y Brasil en el Flag Femenil

De manera simultánea, el Deportivo Alfredo Harp Helú será sede del torneo continental Americas NFL Flag Championship 15U femenil.

En esta competencia, la selección mexicana se enfrentará a los representativos de Canadá, Puerto Rico, Panamá y Brasil, en una contienda que permitirá al equipo nacional demostrar su nivel en esta disciplina.

Temas Relacionados

NFL MéxicoNFLMinnesota Vikings49ers De San FranciscoCUFlag Footballmexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo votar por tus artistas favoritos en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: nominados, categorías y más

Los coloridos premios conducidos por Karime Pindter y Roberto Carlo ya abrieron la votación para elegir a los ganadores de las 35 nominaciones en siete categorías de talento y proyectos queer

Cómo votar por tus artistas favoritos en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: nominados, categorías y más

Camilo Séptimo estrena “Kundalini”, un conmovedor tributo sonoro en memoria de Jonathan Meléndez y su familia

La agrupación mexicana recordó a su amigo y compañero, junto a sus seres queridos, fiel su esencia musical

Camilo Séptimo estrena “Kundalini”, un conmovedor tributo sonoro en memoria de Jonathan Meléndez y su familia

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

El Estado de México acumuló 10.6% de los casos; Guanajuato, 8.2%; Baja California, 8.1%; Sinaloa, 7.8%; Chihuahua, 7.5%; Guerrero, 5.4%, y Morelos, 4.9%.

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

Tras la caída de R1 y R2, qué pasa con las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán

La detención de los hermanos Álvarez Ayala golpeó a la estructura de Los Rs, señalada por extorsionar al sector aguacatero; sin embargo, las denuncias y los operativos contra otras células muestran que el cobro de cuotas persiste en distintas regiones del estado

Tras la caída de R1 y R2, qué pasa con las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán

Frente frío 4 continuará sobre el noreste de México: pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas

Chihuahua y Durango tendrán el ambiente más frío al amanecer, mientras lluvias fuertes afectarán cinco entidades y continuarán las rachas de viento durante este martes

Frente frío 4 continuará sobre el noreste de México: pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

Tras la caída de R1 y R2, qué pasa con las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán

Captura del R2: casi 24 horas en bar, retención de trabajadores y los videos del enfrentamiento a balazos en Jalisco

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay quería casarse con José Eduardo Derbez, pero él asegura que lo descartó desde el inicio

Paola Dalay quería casarse con José Eduardo Derbez, pero él asegura que lo descartó desde el inicio

Cómo votar por tus artistas favoritos en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: nominados, categorías y más

Camilo Séptimo estrena “Kundalini”, un conmovedor tributo sonoro en memoria de Jonathan Meléndez y su familia

“Fue un momentazo”: Alex Gou confiesa qué piensa del beso entre Danna y Belinda y adelanta sorpresas para Mentiras All Stars

Quién es Benicia Zúñiga, la nueva ‘esposa’ de Alfredo Adame con quien el actor busca recuperar a sus hijos

DEPORTES

Comisión de Arbitraje suspende al silbante asistente Jesús Gómez tras confrontar y burlarse de la afición del Atlas

Comisión de Arbitraje suspende al silbante asistente Jesús Gómez tras confrontar y burlarse de la afición del Atlas

Pachuca vs Monterrey: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

¿Qué eventos le quitarían el Estadio Azteca al América Femenil durante la Liguilla del Apertura 2026?

¿Cuándo vuelve Canelo Álvarez y contra quién puede pelear? Eddy Reynoso explica el plan que tiene para su pupilo

UE Tavernes vs Valencia CF: cuándo y dónde ver EN VIVO al equipo de Javier Aguirre en la Copa del Rey