NFL organizará Festival PLAY 60 y torneo de Flag Football en CDMX: cuándo y dónde serán las actividades previo al Vikings vs 49ers

(Conade)

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La emoción por el regreso de la NFL a México ya comienza a sentirse en la capital. A pocos días del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, que se jugará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, la liga prepara varias actividades para los aficionados.

La jornada arrancará el sábado 21 de noviembre, un día antes del NFL Mexico City Game 2026, con dos eventos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM: el Festival NFL PLAY 60 y el torneo continental Americas NFL Flag Championship 15U femenil.

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Así, los seguidores del futbol americano podrán disfrutar de estas actividades como parte de la fiesta previa al encuentro.

¿Qué actividades tendrá el Festival NFL PLAY 60 en CDMX?

(Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Los aficionados que acudan al Festival NFL PLAY 60 encontrarán una serie de desafíos inspirados en ocho franquicias de la liga. La dinámica estará dividida en ocho estaciones, cada una con pruebas para poner a prueba distintas habilidades.

Entre los retos habrá ejercicios de reflejos, lanzamientos de pases en espiral, recorridos para esquivar obstáculos y pruebas de agilidad.

La jornada también contará con la participación de los embajadores del NFL PLAY 60 Tour México y algunas mascotas oficiales de los equipos, quienes estarán disponibles para convivir con los asistentes y tomarse fotografías.

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México enfrentará a Canadá, Puerto Rico, Panamá y Brasil en el Flag Femenil

De manera simultánea, el Deportivo Alfredo Harp Helú será sede del torneo continental Americas NFL Flag Championship 15U femenil.

En esta competencia, la selección mexicana se enfrentará a los representativos de Canadá, Puerto Rico, Panamá y Brasil, en una contienda que permitirá al equipo nacional demostrar su nivel en esta disciplina.