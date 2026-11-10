FGR y Fiscalía de Chihuahua buscan detener a exfiscal de operaciones estatal por operativo con agentes de la CIA

Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Crédito: FGE Chihuahua

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que no solo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), sino también la Fiscalía General de la República (FGR) tienen una orden de aprehensión contra Guillermo Zuany, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro del estado, por su presunta participación en el caso CIA, donde dos agentes estadounidenses realizaron actividades en la entidad sin autorización federal.

“Sé que las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona”, declaró el funcionario durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 10 de noviembre.

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FGR y Fiscalía de Chihuahua tienen órdenes de aprehensión contra Guillermo Zuany

García Harfuch respondió a una pregunta sobre el exfuncionario de Chihuahua, luego de que se mencionara información publicada por The New York Times sobre la presunta participación de Zuany Portillo en el despliegue realizado en la Sierra Tarahumara, donde participaron dos agentes de la CIA, quienes fallecieron durante un accidente en carretera.

El secretario señaló que tenía conocimiento de que tanto la fiscalía federal como la estatal mantenían mandamientos judiciales vigentes en contra del exfiscal. Sin embargo, evitó ampliar los detalles de los expedientes y pidió que las instituciones responsables informaran directamente sobre las investigaciones.

“Preferiría que fuera la fiscalía quien informara, pero sé que las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona”, dijo.

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