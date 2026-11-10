Comisión de Arbitraje suspende al silbante asistente Jesús Gómez tras confrontar y burlarse de la afición del Atlas

El árbitro auxiliar fue captado por cámaras de aficionados quienes lo exhibieron en redes sociales. (Redes sociales)

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El arbitraje en el fútbol mexicano volvió a situarse en el centro del huracán mediático y disciplinario. La Comisión de Arbitraje determinó suspender de manera inmediata al árbitro asistente Jesús Aarón Gómez Ruiz, luego de protagonizar una polémica interacción con los aficionados del Atlas en el Estadio Jalisco, a quienes les dedicó señas que fueron catalogadas como una burla directa hacia el resultado adverso que sufría el club rojinegro.

Con esta resolución, el colegiado no solo queda inhabilitado para la última jornada del torneo regular, sino que también queda marginado por completo de la Fase Final del Torneo Apertura 2026.

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La sanción surge a raíz de los acontecimientos registrados durante el compromiso correspondiente a la Jornada 16 del certamen, donde los Rojinegros del Atlas cayeron por goleada de 4-1 frente a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Jalisco.

En los compases finales de aquel encuentro, un video grabado desde las gradas comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, evidenciando el momento en que Gómez Ruiz encaró los reclamos del público local respondiendo con un ademán que contravenía los protocolos fundamentales de neutralidad e investidura deportiva.

Los gestos fueron tomados como una ofensa para las familias que acudieron al estadio. (X/ @AtlasFC)

El incidente en las gradas del Estadio Jalisco

El partido ya se desarrollaba en un clima de alta tensión deportiva. Los Tuzos dominaban con holgura en el marcador gracias a una contundente actuación ofensiva comandada por el delantero venezolano Salomón Rondón, quien alcanzó su decimocuarta anotación en el campeonato.

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Del lado de los Zorros, la frustración se acentuó tras la expulsión del defensor Adonis Frías al minuto 82, factor que terminó de sepultar cualquier esperanza de remontada y detonó el malestar colectivo en las tribunas del coloso de la Calzada Independencia.

En medio de ese escenario adverso, un sector de seguidores ubicado cerca de una de las bandas comenzó a emitir reclamos, abucheos e insultos verbales hacia el cuerpo arbitral encabezado por el silbante central Fernando Hernández y sus abanderados. Fue entonces cuando Jesús Aarón Gómez Ruiz, desempeñándose como asistente de línea, volteó hacia la gradería y levantó una de sus manos mostrando claramente cuatro dedos.

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El gesto fue interpretado de inmediato por los presentes y por los usuarios en redes sociales como una alusión directa a las cuatro anotaciones que el conjunto hidalguense le había propinado a los tapatíos. La grabación del momento se viralizó en cuestión de minutos, desatando una oleada de críticas provenientes de analistas deportivos, periodistas y aficionados, quienes señalaron que un colegiado jamás debe engancharse ni responder a las provocaciones del público, y mucho menos mofarse de una goleada en curso.

El momento de la supuesta agresión hacia la barra rojinegra fue captada por las personas en las gradas.

La postura de la directiva rojinegra y la resolución oficial

La directiva del Atlas no tardó en manifestar su inconformidad ante las autoridades federativas. Desde la cúpula rojinegra se consideró inaceptable que un profesional designado para impartir justicia deportiva exhibiera conductas de provocación, falta de respeto o muestras que pudieran sugerir favoritismo hacia el cuadro adversario. Dentro de la institución se argumentó que, si bien la afición puede incurrir en momentos de frustración, los integrantes del cuerpo arbitral reciben preparación para mantener el temple, la compostura y la imparcialidad independientemente de la hostilidad ambiental.

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Ante el revuelo ocasionado y tras revisar minuciosamente el material audiovisual disponible, la Comisión de Arbitraje resolvió actuar con mano dura para evitar que este tipo de incidentes sienten un precedente perjudicial en el balompié nacional. El organismo determinó apartar a Gómez Ruiz de las designaciones oficiales para la Jornada 17, clausurando además cualquier posibilidad de que participe en los duelos de Play-In o la Liguilla del Apertura 2026.

El asistente formaba parte de los elementos contemplados para integrar las ternas arbitrales durante la Fiesta Grande del fútbol nacional; sin embargo, su conducta antideportiva motivó la cancelación de sus participaciones programadas para la etapa definitoria del título.

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El silbante se perderá la fase final del torneo Apertura 2026. (REUTERS/Regis Duvignau (FRANCIA - Etiquetas: DEPORTE FÚTBOL)

Atlas con un pie fuera de la Liguilla

La caída 4-1 ante Pachuca no solo dejó secuelas disciplinarias para el arbitraje, sino que impactó severamente el panorama deportivo del Atlas. La derrota frenó las aspiraciones de los Zorros de asegurar un puesto directo entre los cuatro primeros lugares de la tabla general, obligándolos a replantear su cierre de campaña en la última fecha regular.

Por su parte, el caso de Jesús Gómez abre nuevamente la discusión sobre los códigos de conducta y la gestión de la presión emocional a la que están sometidos los silbantes profesionales en los estadios de la Liga MX. La consigna federativa ha sido contundente: los colegiados representan la máxima autoridad en el terreno de juego y cualquier transgresión a la investidura de imparcialidad acarrea consecuencias inmediatas, incluso a costa de quedarse al margen de las instancias más prestigiosas del campeonato.

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