“Fue un momentazo”: Alex Gou confiesa qué piensa del beso entre Danna y Belinda y adelanta sorpresas para Mentiras All Stars

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El beso entre Danna y Belinda durante la función de cierre de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional no solo sorprendió a los asistentes, también dejó al propio productor Alejandro Gou con una reacción inesperada. El momento, ocurrido el domingo 8 de noviembre en la Ciudad de México, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la puesta en escena, luego de que ambas artistas compartieran un instante que provocó gritos, aplausos y una avalancha de grabaciones desde las butacas.

Cuestionado por la prensa sobre lo sucedido, Alex Gou reconoció que tampoco esperaba ese desenlace. Sin embargo, explicó que el acercamiento surgió de manera espontánea durante el desarrollo de la canción y que, lejos de tratarse de una estrategia para llamar la atención, fue un momento que disfrutó desde la primera fila. El productor destacó que la reacción del público fue parte de la magia de una presentación que cerró esta etapa del musical en uno de los escenarios más importantes del país.

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“Les nació hacerlo y bueno, creo que fue un momentazo”, expresó Gou al recordar la escena. También anticipó que el episodio podría alcanzar una enorme difusión en plataformas digitales: “Yo creo que va a ser un momentazo muy viral, bastante viral”. Sus palabras dejaron claro que el impacto del beso no pasó inadvertido para quienes están detrás de esta producción.

Alex Gou rompe el silencio y explica por qué el beso lo dejó sorprendido

Alex Gou, productor de teatro - (Instagram/@alexgouboy)

El productor explicó que el momento tuvo una construcción dentro del número musical y que la intensidad fue aumentando hasta llegar al desenlace que tomó desprevenidos a los espectadores. “La canción, si la vas viendo, va en crescendo, va en crescendo, va en crescendo y el remate, pues fue maravilloso”, relató al describir cómo se desarrolló la presentación.

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Gou también confesó que estaba grabando el número cuando ocurrió el acercamiento entre las protagonistas. Según contó, acostumbra registrar esa canción porque es su favorita de la obra. “Me la pasé increíble porque estuve sentado en primera fila, por fin disfruté un show sentado en primera fila”, comentó entre risas, dejando ver que también vivió la función desde el entusiasmo de un espectador.

Sobre las interpretaciones que comenzaron a circular después del espectáculo, el productor pidió entender el episodio dentro del contexto teatral. “La gente lo tiene que tomar como es, parte de la obra, parte del show”, señaló. Asimismo, calificó el acercamiento como “un momento maravilloso” y “un momento padrísimo entre Danna y Beli”, sin atribuirle un significado distinto al que tiene dentro de la presentación.

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“El beso no significa vender más”: el productor responde a las especulaciones

Danna besó a Belinda durante el número "Amiga mía" en la función de cierre de "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional, un momento que detonó euforia entre el público y se volvió viral en redes sociales. (X @CarneDeAzucar)

Cuando los reporteros plantearon que la viralidad del episodio podría traducirse en más funciones y presentaciones en otros auditorios, Alex Gou respondió con cautela. Aunque reconoció que espera que el interés del público impulse el espectáculo, rechazó que el acercamiento de las cantantes deba entenderse como una fórmula comercial.

“Esperemos, ¿eh? Esperemos que sea así”, contestó inicialmente. Después fue más contundente al explicar su postura: “El beso no significa vender más, más fechas, pero el show es maravilloso”. Con esta declaración, el productor buscó separar la repercusión mediática del contenido artístico de una producción que ha reunido a distintas figuras del entretenimiento mexicano.

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Incluso destacó que, para él, el gesto puede interpretarse desde una perspectiva de compañerismo y cercanía entre ambas intérpretes, más allá de las especulaciones que puedan surgir en redes sociales. “Nunca del lado del morbo, sino del lado de la amistad de ellas”, puntualizó. Y añadió una frase que resume su impresión sobre lo ocurrido: “Una acción habló más que mil palabras”.

Mentiras All Stars prepara nuevas sorpresas y Alex Gou adelanta más famosos

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

La conversación también permitió conocer algunos planes para el futuro de Mentiras All Stars. Al preguntarle si el proyecto podría incorporar nuevas figuras rumbo a 2027, Gou confirmó que vienen novedades, aunque prefirió reservarse los nombres de los posibles participantes. “Va a haber muchas sorpresitas”, adelantó, sin revelar acuerdos ni confirmar incorporaciones específicas.

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El productor aseguró que la intención es continuar ampliando el elenco con artistas reconocidos y figuras con trayectoria. “Va a haber muy, muy buenas sorpresas. No me gusta hablar de más, pero sí, va a haber muchas sorpresas con Mentiras All Stars. Seguirá y seguirá”, afirmó. También explicó que han recibido visitas de representantes artísticos, aunque evitó confirmar quiénes podrían sumarse al espectáculo.

Incluso dejó abierta la posibilidad de incorporar a un intérprete masculino, luego de que la prensa mencionara a Emmanuel. “Hace falta una Emanuel famosito por ahí”, comentó entre risas. Por ahora, Gou aseguró que su prioridad es disfrutar el éxito de la producción y concentrarse en los siguientes compromisos: “Ahorita hay que disfrutar este éxito”. Entre los proyectos que mencionó están Matilda, Kinky Boots y Hoy no me puedo levantar, producciones con las que anticipa una agenda llena de actividad.

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