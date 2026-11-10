Tres secretarios viajarán con Claudia Sheinbaum a China: quiénes son y de qué temas podrían hablar

Sheinbaum detalló quiénes la acompañarán a China: Relaciones Exteriores, Economía, Semarnat y Ciencia. Estos son los perfiles y los temas que podrían tratarse

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en su viaje a China la acompañarán los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz. Lo dijo al responder una pregunta sobre la delegación que viajará al país asiático.

“Va el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, va la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, y va la secretaria de Ciencia también, Rosaura Ruiz.”

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En su respuesta, la mandataria no mencionó los nombres de los titulares de Relaciones Exteriores y Economía.

¿Quiénes integran la comitiva?

La mandataria analiza usar un vuelo comercial a Shenzhen, donde México recibirá la estafeta para organizar el encuentro regional de 2028, según explicó durante la mañanera de este lunes ante medios de comunicación

Relaciones Exteriores: de acuerdo con reportes, Roberto Velasco, quien era subsecretario para América del Norte, fue designado por Sheinbaum como secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. El Senado lo ratificó el 8 de abril de 2026.

Economía: el cargo lo ocupa Marcelo Ebrard Casaubón , quien ha encabezado las conversaciones comerciales con China este año.

Semarnat: Alicia Bárcena Ibarra encabeza la dependencia ambiental del Gobierno federal.

Ciencia: Rosaura Ruiz Gutiérrez dirige la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Fechas y agenda prevista del viaje

Mexico's Secretary of Foreign Affairs Roberto Velasco Álvarez arrives for the Ibero-American Summit in Madrid, Spain, November 4, 2026. REUTERS/Susana Vera

Sheinbaum viajará del 15 al 20 de noviembre a China, por primera vez, para participar en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cumbre está programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

Según el medio Expansión, la mandataria sostendrá una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. La presidenta también dijo que, si el presidente estadounidense Donald Trump asiste al evento, le interesa reunirse con él, aunque aún no hay certeza de su asistencia.

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Durante su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará las conferencias matutinas.

Comercio y aranceles: el tema de la secretaría de Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La relación comercial es uno de los puntos sensibles entre ambos países. México aplicó un nuevo paquete de aranceles a productos de China y otros países asiáticos desde el 1 de enero de 2026. El Ministerio de Comercio de China determinó el 25 de marzo que esos incrementos constituyen barreras al comercio y a la inversión.

Ebrard defendió la medida. Afirmó que las importaciones afectadas por los nuevos aranceles cayeron 28 por ciento en los primeros cinco meses de 2026. Además, adelantó que el Gobierno prevé varias conversaciones con China, incluido un grupo de alto nivel, en las que se abordarán los aranceles.

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Sobre la cumbre, el titular de Economía dijo que México llevará una agenda para fortalecer el comercio, atraer inversiones y reducir tensiones internacionales.

Ciencia y tecnología: la agenda de Rosaura Ruiz

La cooperación científica ya tiene un antecedente reciente. El 6 de septiembre, México y China acordaron una nueva etapa de colaboración en inteligencia artificial, supercómputo, robótica, electromovilidad y formación de talento.

De acuerdo con Secihti, ambas partes firmaron un memorándum de entendimiento en materia científica, tecnológica y de innovación. La reunión fue encabezada por Ruiz y por el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun.

Medio ambiente y diplomacia

En el caso de Semarnat, no se ha difundido públicamente una agenda específica de Bárcena en China. Entre sus compromisos recientes, la secretaria ha mencionado la meta de emisiones netas cero en 2050 y que las energías renovables representen 38 por ciento de la generación en 2030. Esos temas podrían formar parte de las conversaciones, pero hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente.

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Por su parte, Relaciones Exteriores tendría a su cargo la coordinación diplomática de la visita. Antes del viaje, Sheinbaum defendió mantener una buena relación tanto con China como con Estados Unidos.

Lo que aún no se conoce

El programa detallado de cada secretario en China no ha sido publicado.

La asistencia de Trump a la cumbre no está confirmada.

Los temas aquí descritos son posibles ejes de conversación, con base en declaraciones y comunicados previos, y no una agenda oficial.