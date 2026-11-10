Cuándo y cómo fue la última vez que Jamaica le ganó a México

México enfrenta a Jamaica este 14 de noviembre con una cuenta pendiente que se remonta a 2017: la última victoria caribeña llegó en las semifinales de la Copa Oro (Arte Jovani Pérez)

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México enfrenta a Jamaica este 14 de noviembre con una cuenta pendiente que se remonta a 2017: la última victoria caribeña llegó en las semifinales de la Copa Oro, cuando un tiro libre de Kemar Lawrence al minuto 88 dejó fuera al Tricolor en Pasadena y frustró la defensa del título.

Aquel 23 de julio de 2017, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio cayó 1-0 en el Rose Bowl. México llevó una plantilla alternativa, luego de que varios de sus titulares participaron semanas antes en la Copa Confederaciones de Rusia.

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El Tri controló la posesión y generó las opciones más claras, pero el portero Andre Blake respondió en momentos determinantes.

Los escudos de las selecciones de fútbol de México y Jamaica figuran sobre el fondo de un estadio iluminado para un enfrentamiento deportivo entre ambos equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Dueñas y Erick Torres encontraron al guardameta jamaicano en el inicio del partido. En el complemento, Jamaica adelantó líneas y también exigió a Jesús Corona con intentos de Ricardo Morris y Damion Lowe.

El duelo pareció encaminado al tiempo extra. A dos minutos del final, Kemar Lawrence cobró una falta desde larga distancia. El lateral sacó un disparo de zurda que superó la barrera y se colocó en el ángulo.

El gol de Kemar Lawrence deja a México fuera de la Copa Oro 2017

La derrota representó la última ocasión en que Jamaica venció a México. El resultado permitió a los Reggae Boyz llegar a su segunda final consecutiva de Copa Oro, aunque después perdieron 2-1 ante Estados Unidos.

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México no contó aquella tarde con Guillermo Ochoa, Javier Hernández, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Vela ni Raúl Jiménez. El plantel fue encabezado por futbolistas como Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Erick Torres.

La eliminación también fue mientras Osorio cumplía una suspensión de seis partidos por un incidente con árbitros durante la Copa Confederaciones. Su auxiliar Pompilio Páez dirigió al equipo desde el banquillo.

El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)

El antecedente de 2017 no es el único revés mexicano ante Jamaica. Los caribeños ganaron 1-0 en Kingston durante las eliminatorias rumbo a Francia 1998, con un gol de Ian Goodison, y repitieron el marcador en 2008, en el proceso hacia Sudáfrica 2010, con anotación de Ricardo Fuller.

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Los jamaiquinos también derrotaron al Tricolor en amistosos de 1975 y 1995. Sin embargo, ninguna de las cinco victorias jamaicanas ocurrió en territorio mexicano: cuatro son en Kingston y la más reciente se disputa en Estados Unidos.

México suma cinco partidos sin perder ante Jamaica desde Pasadena

Después de la semifinal de Copa Oro, México recuperó el control de la rivalidad. En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el Tricolor ganó 2-1 en el Estadio Azteca y se impone 2-1 en Kingston, con goles de Henry Martín y Alexis Vega.

Los dos antecedentes en la Liga de Naciones de Concacaf terminan igualados. Jamaica y México empataron 1-1 en Kingston el 14 de junio de 2022. La vuelta, disputada el 26 de marzo de 2023, concluye 2-2 en el entonces Estadio Azteca.

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La Selección Mexicana venció 3-0 a los jamaicanos en las semifinales de la Copa Oro 2023. Un año después, el equipo nacional ganó 1-0 en la fase de grupos de la Copa América 2024, con gol de Gerardo Arteaga.

Los últimos cinco enfrentamientos dejan tres triunfos mexicanos y dos empates. El nuevo cruce será el primero entre ambas selecciones en una serie de eliminación directa de Nations League.

El joven promesa de la Selección Mexicana se perfila para competir en el futbol de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rafa Márquez busca su primer triunfo en su primera serie oficial

La eliminatoria llega en el inicio del proyecto de Rafael Márquez como técnico de México. El exdefensa tomó el cargo tras el Mundial de 2026 y encarará ante Jamaica sus primeros partidos oficiales al frente del Tricolor.

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Márquez todavía no consigue una victoria. En sus primeros cuatro amistosos, México empata 1-1 con Colombia y Perú, además de perder 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile. El balance es de dos goles anotados y siete recibidos.

Miguel Herrera defendió el trabajo de Rafa Márquez como entrenador del Tri y darle oportunidad a jóvenes (REUTERS/Raquel Cunha)

El duelo en Jamaica abre una serie que define a uno de los clasificados al Final Four de la Nations League 2026-2027. El ganador también obtiene un boleto a la Copa Oro de 2027.

Jamaica recibe a México este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston. La vuelta se juega este martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio BBVA de Monterrey.

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