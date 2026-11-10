Un viaje por Corea del Sur sin salir de México: Canal 22 lanza programa sobre sus tradiciones, leyendas y paisajes invernales

Corea del Sur. (Foto: Samantha Godínez - Infobae México)

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Corea del Sur llega a la pantalla de Canal Veintidós con un viaje que permitirá descubrir las tradiciones, leyendas y costumbres del país asiático sin salir de México.

En coordinación con la Secretaría de Cultura, esta cadena de televisión presentó ‘El Veintidós en Corea’, una producción del Canal de las Culturas de México, realizada en colaboración con la Organización de Turismo de Corea (KTO) México, la cual busca explorar la cultura surcoreana desde las historias que existen en sus barrios, sus palacios, sus provincias, su cultura pop y su temporada de invierno.

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¿Qué podremos ver en El Veintidós en Corea?

De acuerdo a la información brindada, el recorrido comienza en las provincias de Corea del Sur, en espera de la primera nevada, también conocida como ‘Cheot nun‘. El destino inicial es el conocido barrio de Insadong, ubicado en Seúl, famoso porque durante la ocupación japonesa, entre 1910 y 1945, fue el epicentro de la rebeldía cultural ante los intentos de Japón por imponer sus ideas estéticas y artísticas.

Debido a su carga cultural, la cámara del Veintidós recorrerá sus calles para encontrar a Jin Kong Jae, un artesano que se dedica a grabar sellos de manera tradicional desde hace 52 años, exhibiendo su trabajo en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt.

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El viaje continuará en el Templo Jogyesa, donde los espectadores podrán aprender sobre la importancia de las prácticas religiosas. Este espacio es fundamental para el budismo coreano desde la ocupación japonesa hasta la actualidad.

Templo en Corea del Sur. (Foto: Samantha Godínez - Infobae México)

A poco más de dos horas de la capital del país, la travesía sigue con la visita a otra provincia para encontrar el Lago Yeongnangho en Sokcho, sitio que alberga la leyenda de un joven guerrero llamado Yeongnang, quien, muy cerca del Mar del Este, descubrió este cuerpo de agua y ante su belleza, quedó tan maravillado que decidió quedarse.

Estas y otras historias serán las protagonistas de este viaje por Corea del Sur hasta llegar a las montañas de Pyeongchang, donde entre deportes de invierno y una antigua sede de Juegos Olímpicos, se revelará el significado de unión de una cultura que año con año aguarda la primera nevada.

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Fecha de estreno del viaje por Corea del Sur

Para todas las personas interesadas en aprender más sobre las tradiciones y costumbres de este país asiático, el programa estará disponible a partir del miércoles 11 de noviembre a las 22:00 horas, por la señal 22.1 y vía streaming en el portal de la televisora y en Facebook, X y YouTube.

Hace unos meses, en entrevista para Infobae México, Steven Lee, manager y colaborador del Korea Creative Content Agency (KOCCA) dio a conocer la importancia de la difusión de contenidos de Corea del Sur en México, debido a que el país en los últimos años se ha convertido en un mercado clave para las empresas de entretenimiento surcoreanas.

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“Los jóvenes mexicanos ya sienten una gran afinidad por el contenido coreano, como el K-pop y los servicios de streaming. Este disfrute del contenido conduce naturalmente a un interés, y posteriormente a la compra de productos que van desde televisores hasta alimentos y ropa; es en este contexto que consideramos el mercado como altamente significativo”, comentó.

Como ejemplo, dio a conocer que la empresa ELTV (una firma coreana que produce contenido audiovisual centrado en su gastronomía o también llamada “K-food”) ha colaborado recientemente con cadenas de televisión en Brasil y México para crear una obra audiovisual sobre el kimchi, lo cual ha despertado el interés del público mexicano.

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