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Feria de San Marcos 2027: ya confirmaron las fechas de la próxima edición

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar

feria nacional de san marcos 2027
(Instagram)
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La Feria de San Marcos 2027 ya cuenta con un periodo confirmado para su realización y se prepara para reunir música, tradición y actividades festivas. La información disponible anticipa una celebración de 23 días, aunque todavía no se conocen los artistas que formarán parte de la programación.

El anuncio invita al público a acompañar una nueva edición de la fiesta y destaca el encendido de luces, la música y el ambiente de celebración como parte de la propuesta prevista para Aguascalientes.

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La feria busca reunir tradición, música y actividades para el público

La importancia de la Feria Nacional de San Marcos radica en que plantea un encuentro de varios días dedicado a la fiesta, la tradición, la música y la convivencia.

Las personas podrán adquirir sus accesos de manera presencial o en línea
Estas son las maneras para comprar los boletos para la Feria Nacional de San Marcos Créditos: (IG/palenqueaguascalientes)

La Feria Nacional de San Marcos 2027 tendrá actividades vinculadas con la música, las luces, la tradición y el ambiente festivo. Por el momento, la información disponible no detalla cuáles serán los espectáculos, atracciones o artistas que integrarán la agenda.

¿Cuándo será?

La próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos comenzará el 17 de abril de 2027 y concluirá el 9 de mayo de 2027.

El calendario contempla 23 días de actividades y marca el periodo en el que Aguascalientes concentrará la celebración anunciada para el próximo año.

La difusión de las fechas permite que el público conozca con anticipación cuándo se realizará la feria. Aun así, queda pendiente uno de los datos que suele generar mayor expectativa: el cartel de artistas.

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Feria de San Marcos
Ya se dieron a conocer todos los detalles para el evento de este año. Crédito: X @FNSM_Oficial

Por ahora, no hay información sobre músicos, conciertos, presentaciones o fechas específicas dentro de la programación. El anuncio solo confirma el periodo general de la Feria Nacional de San Marcos 2027.

La expectativa queda puesta en los próximos comunicados, que deberán precisar qué artistas participarán y cuáles serán las actividades que completarán la agenda de esta edición.

Usuarios lanzan sus predicciones del cartel

La publicación sobre la Feria Nacional de San Marcos 2027 generó reacciones divididas. Mientras varios usuarios celebraron el diseño del cartel y comenzaron a contar los días para la próxima edición, otros aprovecharon el anuncio para cuestionar las prioridades de las autoridades.

Uno de los mensajes señaló que, para la fiesta, “nunca falta presupuesto”, pero reclamó mayores recursos y soluciones para mantener una ciudad segura, con servicios dignos y acceso al agua. La crítica apuntó a la necesidad de que las autoridades atiendan esas demandas antes de impulsar celebraciones.

También hubo comentarios que expresaron sorpresa por la anticipación del anuncio. “Todavía no acaba el año y ya vamos pensando en feria”, escribió una persona, en referencia a que la difusión de la próxima edición comenzó con varios meses de anticipación.

Los pedidos por el cartel artístico concentraron buena parte de la conversación. Entre los nombres mencionados por los usuarios aparecieron Santos Bravos, Kali Uchis, Odisseo, Milo J, Zoé, Mon Laferte, Hombres G, Panteón Rococó y Ozuna.

La ausencia de artistas confirmados mantiene abierta la expectativa. Por ahora, los seguidores de la feria usan los comentarios para proponer a los músicos y agrupaciones que les gustaría ver en los escenarios de la celebración.

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