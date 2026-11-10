México

A un año del asesinato de Carlos Manzo: Plan Michoacán reporta baja de 42% en homicidios y 34 detenidos por el caso

Desde noviembre de 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.48 a 2.03 en la entidad; en la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan, las autoridades contabilizan detenciones de presuntos autores intelectuales, operadores y personas cercanas a su círculo de seguridad

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se puso en marcha el 9 de noviembre de 2025, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo y los hechos violentos en la entidad. (imagen ilustrativa | Crédito: Gobierno de México)
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se puso en marcha el 9 de noviembre de 2025, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo y los hechos violentos en la entidad. (imagen ilustrativa | Crédito: Gobierno de México)
Guardar

El asesinato de Carlos Manzo sigue bajo investigación y todavía hay órdenes de aprehensión pendientes. A un año del crimen, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las declaraciones de las personas detenidas han aportado nuevos elementos a las indagatorias y sostuvo que las pruebas e indicios reunidos respaldan la hipótesis sobre la participación de integrantes del entorno de confianza del exalcalde de Uruapan.

En paralelo, el Gobierno federal presentó un balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado en noviembre de 2025. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 42% entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2026, al pasar de 3.48 a 2.03.

PUBLICIDAD

La cifra corresponde al promedio diario de víctimas, no al total de asesinatos registrados en el estado. En la comparación de enero a octubre de ambos años, la reducción fue de 40%, al pasar de 3.72 a 2.22 víctimas diarias. La funcionaria también señaló que octubre de 2026 tuvo el promedio más bajo para ese mes desde 2015, de acuerdo con la serie presentada durante la conferencia presidencial.

Harfuch confirma que faltan órdenes de aprehensión por el caso Carlos Manzo

García Harfuch señaló que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo continúa y que uno de los pasos pendientes es obtener nuevas órdenes de aprehensión. Explicó que las declaraciones de los detenidos siguen incorporándose a la carpeta y aportan información para avanzar en la identificación de otras personas que pudieron intervenir en el crimen.

PUBLICIDAD

El secretario sostuvo que las autoridades mantienen la hipótesis presentada hasta ahora y que cuentan con pruebas e indicios que, según afirmó, la corroboran. También hizo una acusación directa sobre el entorno del exalcalde: El personal de confianza traicionó a Carlos Manzo, dijo al referirse a la participación de personas cercanas al exfuncionario.

La declaración apunta a una de las líneas centrales de la investigación: la presunta filtración de información sobre los movimientos y actividades del entonces presidente municipal.

Hasta el 10 de noviembre, el Gobierno federal contabilizó 34 personas detenidas por su probable participación en el homicidio. Entre ellas hay presuntos autores intelectuales, operadores logísticos y personas que habrían facilitado información sobre el alcalde.

(Crédito: Gobierno de México)
(Crédito: Gobierno de México)

R1 y R2, dos capturas relacionadas con la estructura criminal investigada

Entre los detenidos señalados por las autoridades destacan Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, conocido como “R2”. El primero fue capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, y fue identificado por el Gabinete de Seguridad como el principal autor intelectual del homicidio de Manzo.

En aquella ocasión, Harfuch explicó que la investigación había avanzado mediante análisis de comunicaciones, información financiera y trabajo de campo. También señaló que Samuel “N”, quien trabajaba en el Ayuntamiento y formaba parte del círculo cercano del exalcalde, habría filtrado información al grupo criminal.

Rafael “N”, alias “R2”, fue detenido el 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo federal en el que participaron fuerzas especiales de la Marina y otras instituciones de seguridad. Las autoridades lo identifican como un mando de la facción conocida como Los Rs, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Jalisco y Michoacán.

De acuerdo con información difundida por las autoridades y reportes de la operación, R2 es investigado por su probable relación con el asesinato de Manzo y por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico.

Plan Michoacán suma 188 detenidos por extorsión

Además de los avances en el caso Manzo, García Harfuch informó que 188 personas han sido detenidas en Michoacán por delitos relacionados con la extorsión como parte de las acciones de seguridad en la entidad.

(Crédito: Gobierno de México)
(Crédito: Gobierno de México)

Entre los objetivos prioritarios mencionados por las autoridades se encuentran César Alejandro “N”, alias “El Botox”; Alfonso “N”, conocido como “Poncho La Quiringa”, y Christian “N”, alias “El Vikingo”.

El balance se presenta en un estado donde las autoridades han identificado el cobro de piso como una de las principales fuentes de violencia contra sectores productivos. Entre los afectados se encuentran productores de aguacate y limón, comerciantes, empresarios y transportistas.

El Plan Michoacán fue anunciado en noviembre de 2025, después de una serie de hechos violentos que incluyeron el asesinato de Carlos Manzo. La estrategia contempla despliegues de fuerzas federales, acciones de inteligencia, atención a las causas de la violencia y medidas para combatir la extorsión.

Temas Relacionados

La MañaneraPlan MichoacánOmar García HarfuchSESNSPGabinete de SeguridadCarlos ManzoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

Renata Notni, expareja de Diego Boneta, con quien mantuvo una relación de cinco años, habría iniciado un romance con uno de los empresarios mexicanos de mayor fortuna

Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

México advierte “enorme presión” sobre consulados de México en un entorno migratorio “complejo”

El canciller Roberto Velasco reconoció la complejidad del entorno internacional que enfrenta la diplomacia mexicana

México advierte “enorme presión” sobre consulados de México en un entorno migratorio “complejo”

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre: baja de homicidios, México sobre el término ‘terrorista’, avances Plan Michoacánn

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre: baja de homicidios, México sobre el término ‘terrorista’, avances Plan Michoacánn

Huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado: receta alta en proteína para un desayuno delicioso y nutritivo

Una combinación cremosa, fresca y fácil de preparar que reúne ingredientes llenos de sabor para comenzar el día con energía

Huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado: receta alta en proteína para un desayuno delicioso y nutritivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

Tras la caída de R1 y R2, qué pasa con las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán

Captura del R2: casi 24 horas en bar, retención de trabajadores y los videos del enfrentamiento a balazos en Jalisco

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

ENTRETENIMIENTO

Habrá concierto sinfónico de Juan Gabriel gratis en CDMX: fecha, lugar y cómo llegar

Habrá concierto sinfónico de Juan Gabriel gratis en CDMX: fecha, lugar y cómo llegar

Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

¿Eiza González llegará al altar? Su pareja Grigor Dimitrov sorprendió al hablar del tema haciendo inesperada confesión

Paola Dalay quería casarse con José Eduardo Derbez, pero él asegura que lo descartó desde el inicio

Cómo votar por tus artistas favoritos en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: nominados, categorías y más

DEPORTES

Qué es “Santos” y por qué apareció el nombre en la ropa de Canelo Álvarez durante todo el campamento y la pelea contra Mbilli

Qué es “Santos” y por qué apareció el nombre en la ropa de Canelo Álvarez durante todo el campamento y la pelea contra Mbilli

¿Quién es Marigona Gona? La modelo que se volvió viral por celebrar los goles de Hormiga González en el Olympiacos

América vs Toluca: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Banorte

Comisión de Arbitraje suspende al silbante asistente Jesús Gómez tras confrontar y burlarse de la afición del Atlas

NFL organizará Festival PLAY 60 y torneo de Flag Football en CDMX: cuándo y dónde serán las actividades previo al Vikings vs 49ers