A un año del asesinato de Carlos Manzo: Plan Michoacán reporta baja de 42% en homicidios y 34 detenidos por el caso

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se puso en marcha el 9 de noviembre de 2025, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo y los hechos violentos en la entidad. (imagen ilustrativa | Crédito: Gobierno de México)

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El asesinato de Carlos Manzo sigue bajo investigación y todavía hay órdenes de aprehensión pendientes. A un año del crimen, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las declaraciones de las personas detenidas han aportado nuevos elementos a las indagatorias y sostuvo que las pruebas e indicios reunidos respaldan la hipótesis sobre la participación de integrantes del entorno de confianza del exalcalde de Uruapan.

En paralelo, el Gobierno federal presentó un balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado en noviembre de 2025. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 42% entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2026, al pasar de 3.48 a 2.03.

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La cifra corresponde al promedio diario de víctimas, no al total de asesinatos registrados en el estado. En la comparación de enero a octubre de ambos años, la reducción fue de 40%, al pasar de 3.72 a 2.22 víctimas diarias. La funcionaria también señaló que octubre de 2026 tuvo el promedio más bajo para ese mes desde 2015, de acuerdo con la serie presentada durante la conferencia presidencial.

Harfuch confirma que faltan órdenes de aprehensión por el caso Carlos Manzo

García Harfuch señaló que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo continúa y que uno de los pasos pendientes es obtener nuevas órdenes de aprehensión. Explicó que las declaraciones de los detenidos siguen incorporándose a la carpeta y aportan información para avanzar en la identificación de otras personas que pudieron intervenir en el crimen.

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El secretario sostuvo que las autoridades mantienen la hipótesis presentada hasta ahora y que cuentan con pruebas e indicios que, según afirmó, la corroboran. También hizo una acusación directa sobre el entorno del exalcalde: “El personal de confianza traicionó a Carlos Manzo”, dijo al referirse a la participación de personas cercanas al exfuncionario.

La declaración apunta a una de las líneas centrales de la investigación: la presunta filtración de información sobre los movimientos y actividades del entonces presidente municipal.

Hasta el 10 de noviembre, el Gobierno federal contabilizó 34 personas detenidas por su probable participación en el homicidio. Entre ellas hay presuntos autores intelectuales, operadores logísticos y personas que habrían facilitado información sobre el alcalde.

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(Crédito: Gobierno de México)

R1 y R2, dos capturas relacionadas con la estructura criminal investigada

Entre los detenidos señalados por las autoridades destacan Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, conocido como “R2”. El primero fue capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, y fue identificado por el Gabinete de Seguridad como el principal autor intelectual del homicidio de Manzo.

En aquella ocasión, Harfuch explicó que la investigación había avanzado mediante análisis de comunicaciones, información financiera y trabajo de campo. También señaló que Samuel “N”, quien trabajaba en el Ayuntamiento y formaba parte del círculo cercano del exalcalde, habría filtrado información al grupo criminal.

Rafael “N”, alias “R2”, fue detenido el 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo federal en el que participaron fuerzas especiales de la Marina y otras instituciones de seguridad. Las autoridades lo identifican como un mando de la facción conocida como Los Rs, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Jalisco y Michoacán.

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De acuerdo con información difundida por las autoridades y reportes de la operación, R2 es investigado por su probable relación con el asesinato de Manzo y por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico.

Plan Michoacán suma 188 detenidos por extorsión

Además de los avances en el caso Manzo, García Harfuch informó que 188 personas han sido detenidas en Michoacán por delitos relacionados con la extorsión como parte de las acciones de seguridad en la entidad.

(Crédito: Gobierno de México)

Entre los objetivos prioritarios mencionados por las autoridades se encuentran César Alejandro “N”, alias “El Botox”; Alfonso “N”, conocido como “Poncho La Quiringa”, y Christian “N”, alias “El Vikingo”.

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El balance se presenta en un estado donde las autoridades han identificado el cobro de piso como una de las principales fuentes de violencia contra sectores productivos. Entre los afectados se encuentran productores de aguacate y limón, comerciantes, empresarios y transportistas.

El Plan Michoacán fue anunciado en noviembre de 2025, después de una serie de hechos violentos que incluyeron el asesinato de Carlos Manzo. La estrategia contempla despliegues de fuerzas federales, acciones de inteligencia, atención a las causas de la violencia y medidas para combatir la extorsión.