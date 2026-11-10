México

Ofensiva mediática contra el actual gobierno es más fuerte que con AMLO: Sheinbaum se compara con sexenios previos y ‘agradece’ por su gabinete de seguridad

Durante La Mañanera, Claudia Sheinbaum sostuvo que críticos y medios actúan como propaganda de derecha al cuestionar su estrategia de seguridad, y afirmó que su administración trabaja directamente con la población pese a los cuestionamientos planteados

Sheinbaum acusa una ofensiva mediática más fuerte contra su gobierno que contra AMLO
Sheinbaum acusa una ofensiva mediática más fuerte contra su gobierno que contra AMLO. Crédito: Cuartoscuro
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó durante La Mañanera de hoy que su gobierno sufre ataques de desinformación, esto en relación a que tanto medios de comunicación como personas “opositoras” a su administración critican los resultados de su estrategia de seguridad.

“Bueno, hay medios en los que lo que hagamos va a ser criticado; si hacemos una cosa, si hacemos otra, nos critican, y la verdad es que son medios de propaganda en contra del gobierno. No son medios de información, son medios de propaganda de derecha, así los catalogaría y por eso no esperamos mucho de ellos; por eso trabajamos con la gente”, afirmó Sheinbaum.

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Este martes, la jefa del Ejecutivo afirmó que en su administración existe la “libertad de expresión” y que no se condiciona la publicación de contenido a medios de comunicación ni a la ciudadanía.

La presidenta comparó los resultados con los sexenios anteriores

Ante esto, la mandataria mostró una gráfica con los resultados de seguridad de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y los de su administración. Afirmó que “nadie va a poder decir algo distinto: entre los sexenios de Calderón y Peña Nieto, el homicidio doloso pasó de 20.6 homicidios dolosos a 100, casi cuatro veces”, cifras que atribuyó a “La Guerra contra el Narco”, estrategia de seguridad que siguieron sus antecesores (a excepción de AMLO).

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Composición en tonos sepia con la imagen de un hombre de traje y lentes, texto 'GUERRA CONTRA EL NARCO', salpicaduras de sangre y siluetas oscuras de militares armados.
Una imagen conceptual en tonos sepia representa a Felipe Calderón, la 'Guerra contra el Narco' y fuerzas de seguridad, salpicada con gotas de sangre, simbolizando el conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México reportó el día de hoy que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo a 43.4 casos en octubre de 2026, lo que representa una caída del 50% respecto a los 86.9 registrados en septiembre de 2024. De acuerdo con el gabinete de seguridad, “este mes marcó el nivel más bajo desde 2025”. Sin embargo, siete estados concentraron más de la mitad de los casos, entre ellos: el Estado de México acumuló 10.6% del total; Guanajuato, 8.2%; Baja California, 8.1%; Sinaloa, 7.8%; Chihuahua, 7.5%; Guerrero, 5.4%, y Morelos, 4.9%.

También indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró una reducción de 9% en el homicidio. La presidenta presentó esos antecedentes para defender el enfoque actual de su administración.

Según Sheinbaum, la percepción de inseguridad bajó del 76.8% en 2018 al 58.1% en 2026, el nivel más bajo desde que comenzó la medición del Inegi. “Que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando”, dijo.

Sheinbaum atribuyó a Calderón un estado de excepción de hecho

Claudia Sheinbaum criticó la guerra contra el narco de Felipe Calderón y sostuvo que: “Sin decirlo, Calderón hizo un estado de excepción. No lo decretó formalmente, pero sí en los hechos. Porque guerra es permiso para matar. No se les dio a las Fuerzas Armadas un marco jurídico para poder participar en labores de seguridad pública”, afirmó la mandataria.

La mandataria contrapuso ese escenario con la creación de la Guardia Nacional durante el gobierno de AMLO. Sostuvo que esa corporación recibió una base legal para intervenir en tareas de seguridad.

La presidenta Cluadia Sheinbaum en la conferencia matutina este martes 10 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia
La presidenta Cluadia Sheinbaum en la conferencia matutina este martes 10 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia

Sheinbaum afirmó que su estrategia de seguridad no contempla estados de excepción. Explicó que la mayoría de las detenciones requiere una carpeta de investigación, pruebas y una orden de aprehensión emitida por un juez. En los casos de flagrancia, añadió, también debe verificarse que se cumplieron las condiciones legales para proceder. La presidenta sostuvo que la meta es combatir la impunidad sin apartarse de las normas vigentes: “Lo que hacemos está dentro del Estado de derecho”, afirmó.

De acuerdo con Sheinbaum, el aspecto más grave del gobierno de Calderón fue haber asignado a Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad, una persona “corrupta” y vinculada con el crimen organizado; la mandataria pidió “seguir hablando de García Luna”.

El gabinete de seguridad de Sheinbaum “es excepcional”

La presidenta expresó su agradecimiento y respaldo al gabinete de seguridad; aseguró que sus integrantes trabajan todos los días, incluso con riesgos personales, en el combate a la delincuencia organizada.

Sheinbaum dijo estar “agradecidísima con el gabinete de seguridad que elegí, porque no hay como ellos en todo el mundo. No en el país, en todo el mundo”. También comparó el desafío de México con el de países de menor población y sostuvo que las condiciones del país, por su cantidad de habitantes y la presencia de grupos delictivos, exigen una evaluación distinta de los resultados:

La mandataria dio conferencia de prensa en Palacio Nacional con la presencia del Gabinete de Seguridad. (Jesús Avilés/ Infobae)
La mandataria dio conferencia de prensa en Palacio Nacional con la presencia del Gabinete de Seguridad. (Jesús Avilés/ Infobae)

“Dígame un país en el mundo del tamaño de México (...) con los problemas que tiene en términos de delincuencia organizada, que en dos años haya reducido a la mitad los homicidios dolosos. Ninguno (...) pero no es lo mismo tener 130 millones de habitantes, grupos de delincuenciales como los que existen en México y trabajar todos los días arriesgando sus vidas y defendiendo a la patria”.

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