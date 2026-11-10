Las razones detrás de la concentración de México en Playa del Carmen previo a su partido contra Jamaica

Poco a poco comienzan a llegar los jugadores para unirse a los entrenamientos de la selección mexicana previo a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.(REUTERS/Raquel Cunha)

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La Selección Mexicana ya inicia su concentración en Playa del Carmen de cara a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, donde se enfrentarán a Jamaica en una eliminatoria de ida y vuelta.

Por qué México entrena en la Riviera Maya y no en el CAR

México busca adaptarse a las condiciones climatológicas que tendrán en Kingston. (X@miseleccionmx)

A pesar de que el tricolor suele normalmente prepararse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la CDMX, Rafael Márquez optó por trasladar la concentración a la Riviera Maya por dos motivos.

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El primer objetivo es que los jugadores se adapten al clima y la humedad que encontrarán en Jamaica, mientras que el segundo es reducir los tiempos de traslado antes del partido, ya que Playa del Carmen se ubica más cerca de Kingston que la Ciudad de México.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el equipo permanecerá en Mayakoba del 8 al 12 de noviembre, fecha en la que el plantel viajará a territorio jamaicano para disputar el encuentro de ida.

Comparación de clima entre Kingston y Playa del Carmen

Playa del Carmen. (iStock)

Para dimensionar la similitud de las condiciones entre Playa del Carmen y Kingston, Omar Villarreal, reportero de TV Azteca Deportes, informó que este lunes la Riviera Maya registró una temperatura de 29 grados centígrados.

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La cifra coincide con la temperatura prevista en Kingston, sede del partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde la única diferencia está en la humedad donde el día de ayer se registró una humedad del 75% en Riviera Maya, cifra que apenas supera por dos por ciento a los 73% del país caribeño.

Previa del México vs Jamaica

México busca no solamente el pase al Final Four, sino también a la Copa Oro 2027. (EFE/EPA/LESLIE PLAZA JOHNSON)

El encuentro entre México y Jamaica forma parte de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde el partido de ida se disputará este sábado 14 de noviembre en Kingston, mientras que la vuelta se jugará el 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

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El Tricolor llega como favorito para la serie, que representa el primer compromiso oficial de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana.

El objetivo es comenzar con una victoria y defender el título en un torneo en el que México busca mantenerse entre las principales potencias de la región, junto con Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, los Reggae Boyz afrontan la eliminatoria con ánimo de revancha, luego de quedarse fuera del Mundial de 2026 tras caer en el repechaje intercontinental.

Jamaica cuenta con jugadores de experiencia en el futbol inglés y busca dar un golpe ante México para acercarse de nuevo a los principales escenarios internacionales.

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Calendario CONCACAF Nations League

México buscará defender el título en la CONCACAF Nations League. (Kyle Terada-Imagn Images)

A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League:

Ida

12 de noviembre / 18:00 horas / Curazao vs Panamá / Stadion Ergilio Hato.

13 de noviembre / 20:00 horas / Guatemala vs Canadá / Estadio Manuel Felipe Carrera.

14 de noviembre / 15:30 horas / Haití vs Estados Unidos — Sabina Park.

14 de noviembre / 19:00 horas /Jamaica vs México / National Stadium.

Vuelta

15 de noviembre / 17:00 horas / Panamá vs Curazao / Estadio Rommel Fernández.

16 de noviembre / 18:00 horas / Canadá vs Guatemala / BMO Field.

17 de noviembre / 18:00 horas / Estados Unidos vs Haití / TQL Stadium.

17 de noviembre / 20:30 horas / México vs Jamaica / Estadio Monterrey

Los ganadores de cada una de las series avanzarán no solamente al Final Four, sino que también además obtendrán su boleto directamente a la Copa Oro 2027.