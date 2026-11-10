México

Eiza González lleva a su novio Grigor Dimitrov a hacerse una limpia en el Centro de la CDMX

El tenista búlgaro mantiene un romance con la actriz mexicana

Durante el evento, Eiza publicó una emotiva dedicatoria en sus redes sociales, describiendo a Dimitrov como "el hombre de sus sueños".
Eiza González y Grigor Dimitrov hicieron oficial su relación en Instagram el 17 de mayo de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 34 del tenista búlgaro. Créditos: Instagram/@eizagonzalez
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Eiza González lleva a Grigor Dimitrov a una limpia en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante una visita en la que el tenista búlgaro también prueba chilaquiles, tacos y mole, mientras la pareja deja abierta la posibilidad de una boda.

La actriz mexicana explica que el viaje tiene un motivo familiar antes de regresar a sus compromisos de trabajo.

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“Vinimos a visitar a la familia antes del fin del año y bueno, ya nos vamos de regreso a trabajar”, comenta Eiza González durante un encuentro difundido por Sale el Sol.

González señala que quería que Dimitrov conociera la capital y algunos de sus puntos más representativos. La actriz también responde entre risas cuando le preguntan por planes de matrimonio con el deportista.

Eiza González lleva a Grigor Dimitrov a una limpia en el Centro de la CDMX

La intérprete cuenta que su novio conoce parte de la cultura mexicana durante su estancia en la Ciudad de México. Entre los planes de la pareja aparece una visita a la casa de Diego y un recorrido por el Centro Histórico.

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“Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México, el Centro, le hicieron... lo llevé a que le hiciera una limpia ahí en el Centro”, dice Eiza González.

Eiza González y su nuevo novio Grigor Dimitrov
Eiza González confirmó su romance con el tenista Grigor Dimitrov a través de una serie de fotografías. Fotos: IG, eizagonzalez y grigordimitrov

La actriz ríe al recordar la experiencia de Dimitrov, quien viaja a México para convivir con la familia de González antes de que ambos retomen sus actividades profesionales fuera del país.

La limpia forma parte de las prácticas tradicionales que suelen ofrecerse en calles y mercados del Centro Histórico. Estos rituales incluyen hierbas, humo de copal, rezos o elementos simbólicos para alejar energías negativas.

González no detalla el sitio ni quién realizó el ritual. La actriz sí deja claro que buscaba mostrarle a su pareja algunos aspectos de la vida cotidiana y las tradiciones de la capital.

Grigor Dimitrov dice que queda sorprendido por la comida y hospitalidad de México

Además de la limpia, la pareja aprovecha el viaje para comer platillos mexicanos. Eiza González menciona que el tenista ya prueba chilaquiles, tacos, mole y otros antojitos durante su visita.

“Ya comió, está enamorado de los chilaquiles, ¿verdad, baby? Te encantan los chilaquiles”, le pregunta la actriz a Grigor Dimitrov frente a las cámaras.

El deportista responde en inglés y asegura que comió suficientes tacos para el resto del año. “Comí suficientes tacos para todo el resto del año”, dice entre risas.

Dimitrov también comparte su impresión sobre México y la recepción que recibe durante el viaje. El tenista afirma que la hospitalidad de los mexicanos está “fuera de serie” y describe la comida como “increíble”.

“Es hermoso, maravilloso. Ustedes son increíbles. La hospitalidad está fuera de serie. La comida fue increíble”, expresa el jugador búlgaro ante la prensa.

La visita ocurre mientras González mantiene una agenda en la industria cinematográfica y Dimitrov continúa su carrera en el circuito profesional de tenis.

Eiza González y Grigor Dimitrov dejan abierta la posibilidad de una boda

La pareja también enfrenta preguntas sobre una posible boda el próximo año. González evita dar una respuesta definitiva y dirige la pregunta hacia Dimitrov.

“No sé, pregúntale a él”, responde la actriz antes de reír. Cuando le plantean al tenista si ha pensado en el matrimonio, González le dice: “Sin presión, amor”.

Dimitrov toma la palabra y asegura que la pareja conversa sobre esa posibilidad. “Claro, lo estamos hablando, pero espero que sea pronto”, afirma el tenista.

La declaración no confirma una fecha ni un compromiso formal. La pareja mantiene su relación bajo atención pública desde que comenzaron a aparecer juntos en eventos y viajes.

González se despide de los reporteros al reiterar su vínculo con México. “Yo siempre vengo porque aquí está mi familia, esta es mi gente y es mi país. Yo siempre voy a regresar”, sostiene.

Eiza González y Grigor Dimitrov aparecieron juntos en Londres el 9 de octubre

La pareja reaparece públicamente el 9 de octubre en el BFI London Film Festival. González asiste a la presentación de la película I Love Boosters, dirigida por Boots Riley, y Dimitrov la acompaña en la alfombra roja del Royal Festival Hall.

Ambos posan ante los fotógrafos y se besan durante el evento. La aparición ocurre en la edición número 70 del festival de cine londinense.

La relación entre González y Dimitrov se confirma en mayo de 2025, luego de que fueran vistos juntos en Madrid durante el Masters 1000. La actriz acudió a uno de los partidos del tenista y después ambos caminaron tomados de la mano por la ciudad.

En Londres, el tenista acompaña a González durante la promoción de I Love Boosters, producción en la que comparte créditos con Keke Palmer, Demi Moore, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu, LaKeith Stanfield y Will Poulter.

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