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Cuauhtémoc Blanco vuelve a vestir la camiseta del América y lanza contundente mensaje sobre la grandeza de las Águilas

El exfutbolista mexicano volverá a utilizar la camiseta de las Águilas en un encuentro especial en Puebla

El exseleccionado mexicano confirmó que vestirá nuevamente los colores del equipo con el que conquistó el Clausura 2005.

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La afición del América tendrá la oportunidad de reencontrarse con uno de sus máximos referentes. Cuauhtémoc Blanco volverá a defender los colores azulcremas en un partido de exhibición frente a las leyendas del Atlético de Madrid, una celebración especial que reunirá a antiguos protagonistas de ambas instituciones con motivo del 110 aniversario del conjunto mexicano.

El exdelantero confirmó que formará parte del encuentro programado para el próximo domingo 15 de noviembre de 2026, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La cita permitirá que distintas generaciones de aficionados vuelvan a disfrutar de figuras que dejaron una marca importante en la historia de sus respectivos equipos.

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(Ilustración: Jesús Beltrán)
(Ilustración: Jesús Beltrán)

Fiel a su personalidad, el exseleccionado mexicano también aprovechó la oportunidad para lanzar una declaración sobre la importancia histórica del club de Coapa, dejando claro el orgullo que siente por haber formado parte de sus filas.

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“Es el equipo con más historia, con más campeonatos en el futbol mexicano, le duela a quien le duela”, expresó el exfutbolista al referirse a su regreso.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre volver a jugar con América?

(Instagram / @americaatleticoleyendas)
(Instagram / @americaatleticoleyendas)

El antiguo número 10 americanista no escondió su entusiasmo por participar en esta celebración. Para Blanco, volver a utilizar la indumentaria de las Águilas representa una ocasión especial, debido a los momentos que protagonizó durante su trayectoria con la institución.

Durante la presentación del partido, el exjugador reiteró su identificación con el equipo y aprovechó para convocar a los seguidores azulcremas a acompañarlo en Puebla.

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“La vamos a vestir con muchísimo gusto, es el equipo con más historia, con más campeonatos en el fútbol mexicano, le duela a quien le duela. Así es que ahí nos vemos el próximo 15 de noviembre a las 6 de la tarde”, expresó.

La relación entre Blanco y América quedó marcada por su talento, carácter competitivo y capacidad para aparecer en momentos determinantes. Uno de los logros más importantes de su paso por el conjunto capitalino fue el campeonato del Clausura 2005, una conquista que fortaleció su lugar entre los futbolistas más recordados por la afición.

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Aguirre junto a Cuauhtémoc Blanco en las eliminatorias del Mundial de Corea-Japón 2002. (Mexsport)

Su legado también trascendió el futbol de clubes. Con la Selección Mexicana participó en tres ediciones de la Copa del Mundo: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Además, la famosa Cuauhtemiña se convirtió en una de las jugadas más reconocibles de su carrera. La maniobra consistía en sujetar el balón entre ambos pies y saltar para superar a los adversarios, una muestra de creatividad que lo distinguió en el futbol internacional.

¿Qué leyendas estarán en el América vs. Atlético de Madrid?

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

El espectáculo contará con más de 30 exfutbolistas que representaron a las dos instituciones en diferentes etapas. Por el lado americanista habrá nombres que dejaron huella en el balompié mexicano.

Entre los invitados destacan Luis Roberto Alves “Zague”, Luis Hernández “El Matador”, Miguel Layún, Rubens Sambueza, Salvador Cabañas, Claudio “Piojo” López, Adolfo Ríos, Aquivaldo Mosquera y Osvaldo Martínez.

La representación del conjunto español también tendrá figuras reconocidas internacionalmente. David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín, Maxi Rodríguez, Juanfran y João Miranda aparecen entre los nombres anunciados para participar en esta reunión futbolística.

(Especial)
(Especial)

La combinación de futbolistas de distintas generaciones permitirá recordar algunas de las etapas más destacadas de ambos clubes, ahora en un enfrentamiento de carácter amistoso.

Fecha, horario y dónde será el partido de leyendas

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales
Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

El compromiso entre América y Atlético de Madrid se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Aunque la conmemoración corresponde al aniversario 110 del equipo de Coapa, la celebración se trasladará a territorio poblano, donde se espera una importante respuesta de los seguidores de ambos conjuntos.

El formato contempla dos periodos de 40 minutos. En caso de que los equipos terminen igualados después del tiempo reglamentario, el vencedor se determinará mediante una serie de penales.

De esta manera, Cuauhtémoc Blanco tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con la afición que lo convirtió en uno de sus grandes referentes. Su participación será uno de los principales atractivos de una celebración que reunirá a figuras históricas del futbol mexicano y español.

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