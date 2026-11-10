Exfiscal de operaciones en Chihuahua habría ayudado a la CIA a operar en México: dice que Maru Campos sí sabía

Guardar

Guillermo Zuany Portillo, exfiscal y excomandante de la policía de Chihuahua, habría servido de enlace para que oficiales de la CIA participaran en operativos contra el crimen organizado en el estado, según un reportaje de The New York Times publicado el 10 de noviembre. Zuany dijo al NYT, por mensaje de texto, que Maru Campos sí sabía de la presencia de la CIA.

El diario sostiene que la CIA fue más allá del intercambio de inteligencia y apoyo logístico, el alcance que la presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito públicamente. La agencia declinó comentar. El reportaje se basa en cientos de páginas de documentos no divulgados y entrevistas con unos dos docenas de funcionarios, bajo anonimato.

PUBLICIDAD

¿Quién es Guillermo Zuany, según el reportaje?

Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Crédito: FGE Chihuahua

El NYT afirma que Zuany tiene fama de ser un personaje con muchas conexiones en Chihuahua y que se le sospecha de corrupción. Esa descripción proviene, de acuerdo con el diario, de una solicitud de orden de aprehensión de la fiscalía estatal, de denuncias de testigos protegidos y de más de una docena de funcionarios estatales y federales.

Entre los señalamientos que recoge el medio:

Cuatro testigos habrían presentado denuncias en las que lo vinculan como cómplice del asesinato de dos policías en 2022 y de frenar las investigaciones. Estas son acusaciones atribuidas a esas denuncias, no hechos comprobados.

Estados Unidos le habría revocado la visa meses antes por presuntos vínculos con cárteles, según una carta que autoridades mexicanas enviaron al FBI y que el diario revisó.

Su visa habría sido restablecida después de colaborar con la CIA, de acuerdo con funcionarios citados por el NYT.

Zuany respondió al diario por mensaje de texto: “siempre me he conducido con ética y profesionalismo”. También sugirió que el medio solo recoge la versión de personas “amargadas y de mala fe”. No dio más comentarios.

PUBLICIDAD

¿Cómo habrían operado los agentes?

Foto: Infobae

Según el reportaje, desde el otoño de 2025 Zuany presentó a un oficial de la CIA con policías estatales y les habría dicho que se trataba de formar una nueva unidad especial. Durante meses, el estadounidense habría observado entrenamientos y analizado equipo.

Después, el NYT asegura que oficiales de la agencia comenzaron a acompañar operativos, por lo general junto a Zuany. De acuerdo con funcionarios mexicanos citados:

Los estadounidenses vestían equipo táctico y estaban armados. En algunos casos portaban chamarras con insignias de la policía estatal.

Llevaban computadoras o tablets, al parecer para recibir información en tiempo real.

No participaron en combates, sino que aportaron sobre todo inteligencia y dirección.

En un operativo contra un presunto cabecilla en un bar, el objetivo ya no estaba en el lugar. En otros casos, los blancos escaparon, lo que generó sospechas entre algunos agentes mexicanos de que habrían sido alertados.

El operativo de abril y el accidente

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”.

El diario relata que en abril la CIA participó en su mayor operativo en la entidad: ubicar y destruir un laboratorio de metanfetamina en zonas serranas. Cuatro oficiales estadounidenses se habrían sumado a una caravana de más de 60 elementos mexicanos y habrían usado pasamontañas para ocultar su identidad.

PUBLICIDAD

Durante el regreso, de madrugada, una camioneta con dos oficiales de la CIA y dos funcionarios mexicanos cayó a un barranco de unos 300 metros y se incendió. Murieron los cuatro ocupantes. Una investigación mexicana calificó el hecho como accidente, según el NYT.

El reportaje afirma que Zuany, quien no participó en la misión, habría pedido por teléfono que se retiraran los cuerpos y se verificara que no portaran insignias del gobierno mexicano. Además, habría presionado a agentes para ocultar la presencia de la CIA ante las autoridades. Esto se basa en la solicitud de orden de aprehensión y en testimonios de personas presentes, que el diario no identifica.

PUBLICIDAD

Reacciones y situación legal: órdenes de aprehensión, amparo y deslindes

El secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que tanto la Fiscalía General de la República como la fiscalía de Chihuahua buscan al exfuncionario especializado en antisecuestro por su presunta vinculación con el denominado caso CIA

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este martes 10 de noviembre, durante La Mañanera del Pueblo, que tanto la FGR como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tienen órdenes de aprehensión contra Guillermo Zuany, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, por su presunta participación en el caso CIA. “Sé que las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona”, declaró, aunque prefirió que fueran las propias fiscalías las que informaran sobre los expedientes.

Documento judicial revelado tras la detención del exfiscal César Jáuregui. Crédito: X - @LuisKuryaki

Según la información publicada, la orden estatal fue librada el 16 de octubre de 2026 por delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. A finales de octubre, la Fiscalía de Chihuahua confirmó que Zuany promovió un amparo indirecto que, por ahora, impide ejecutar esa orden.

PUBLICIDAD

Las posturas de los otros actores:

Claudia Sheinbaum: tras el accidente expresó su molestia y dijo que su gabinete de seguridad desconocía las actividades de la CIA en Chihuahua, según el NYT . El diario añade que, en privado, el gobierno federal ha profundizado la cooperación en seguridad con Estados Unidos, en parte para atenuar las amenazas de Donald Trump de una acción militar unilateral contra los cárteles. Esa afirmación corresponde al medio, no a una declaración oficial.

César Jáuregui: extitular de la fiscalía estatal, fue detenido y acusado de traición a la patria , según el NYT , por presuntamente permitir el ingreso de la agencia. Niega haber sabido de su presencia y atribuye la responsabilidad a un comandante que murió en el accidente.

Maru Campos: la gobernadora sostiene que no tenía conocimiento. Su oficina habló de “una falla grave” y de que se corrigen los controles. Sobre Zuany, afirmó que debe presentarse ante un juez si tiene algo que decir.

Guillermo Zuany: sostiene que Campos sí sabía de la presencia de la CIA, algo que ella niega. Según el NYT, permanece prófugo.