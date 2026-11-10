Los Daniels se presentarán gratis en la UNAM hoy 10 de noviembre: horario y cómo llegar

Entre una salida que sacudió a sus seguidores, una voz nueva al frente y material recién salido del horno, la banda pasa por un proceso de reinvención profundo (composición Ilustrativa Infobae//Redes Sociales)

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Los Daniels vuelven a subir a un escenario capitalino en una etapa marcada por cambios profundos este martes con una presentación en vivo para TV UNAM.

Entre una salida que sacudió a sus seguidores, una voz nueva al frente y material recién salido del horno, la banda llega a un punto de su historia donde el pasado y el presente conviven arriba del escenario.

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Cartel promocional que anuncia la presentación en vivo de la banda mexicana Los Daniels durante la grabación del programa Rocklab de TV UNAM. El evento se programó con entrada libre en el Teatro Universum de Ciudad Universitaria el 10 de noviembre a las 16:00 horas.

Fechas, lugar y cómo llegar

Los Daniels se presentarán este 10 de noviembre a las 4:00 pm en el Teatro Jorge Flores, dentro del museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria.

La presentación forma parte de la grabación en vivo del programa RockLab de TV UNAM. La entrada es libre y gratuita.

Universum UNAM (Instagram/ @museouniversum)

Universum se ubica sobre el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán. Para llegar en metro, hay que descender en la estación Universidad, de la línea 3, e ingresar a Ciudad Universitaria para tomar el Pumabús ruta 3, que llega al museo sin costo.

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Quienes se trasladen en metrobús pueden bajar en la estación Centro Cultural Universitario (CCU), de la línea 1, y abordar ahí el Pumabús ruta 3 o 10, también gratuito.

La ruptura con Ismael Salcedo

Ismael Salcedo, vocalista y fundador de Los Daniels desde 2007, anunció su salida de la banda en octubre de 2025, después de 18 años de carrera.

¿Qué pasó entre Isma y Los Daniels? El vocalista fundador dejó la banda en octubre de 2025 tras un conflicto interno con el bajista Poncho y el baterista Rasheed. Lo acusó de buscar el rol de cantante y declaró el fin del proyecto para él. La agrupación respondió que no había tomado ninguna decisión conjunta sobre su continuidad.

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El anuncio se dio a través de la cuenta de Instagram del cantante, donde publicó un mensaje extenso con detalles de los conflictos internos con sus excompañeros.

La banda se presentó en la primera edición del festival Tertulia Foto: Cuartoscuro

En esa publicación, Salcedo acusó a Poncho (bajista) y Rasheed (baterista) de hablar mal de él ante medios, amigos y seguidores. Según su versión, lo señalaban de concentrar las decisiones de la banda pese a que él se encargaba de buscar fechas y escribir canciones compartidas en regalías.

El detonante final, relató Salcedo, fue que Poncho quería asumir el rol de vocalista. “Ya quería cantar más Poncho, solo se dedicaron a fastidiarme hasta que lo lograron para así tomar el control de la banda. Al enterarme tomé la decisión de ya no seguir más con Los Daniels”, escribió el cantante.

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Cerró su mensaje con una frase que se viralizó entre sus seguidores: “Así que para mí Los Daniels han muerto”. Tras la ruptura, fue eliminado y bloqueado de las plataformas digitales del grupo por sus excompañeros.

Los Daniels contestaron con un comunicado oficial en sus canales: “La banda no ha tomado una decisión en conjunto sobre su continuidad. Les pedimos no dar por válidas las versiones que no provengan de nuestros canales”.

Antes de formalizar su salida, Salcedo ya había mostrado señales de un camino propio: en julio de 2024 lanzó el ISMA EP, un material de cinco canciones que él mismo produjo, arregló y grabó junto a un ensamble de músicos en los Estudios Neblina de Coatepec, Veracruz.

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Salcedo formó después una nueva agrupación llamada ID, integrada por cinco músicos de distintas influencias. En abril de 2026 presentaron su primer sencillo, “Somos lo que sigue”. El 7 de junio de 2026 se presentaron de manera gratuita en el Ágora Tlatelolco, dentro del programa Cuicatl: La Ciudad que Suena.

Ismael Salcedo publica un extenso mensaje en redes sociales detallando conflictos internos con Poncho y Rasheed, declarando el fin de Los Daniels para él y su continuación como ISMA DANIELS. (Ismael Salceldo/Redes sociales)

Nueva alineación y vocalista

Tras la salida de Salcedo, Los Daniels renovaron su formación a partir de marzo de 2026. La banda presentó oficialmente a Kike Jiménez como nuevo vocalista.

Jiménez es cantante y compositor originario de Guadalajara. Su llegada se dio a partir de un contacto en común que le informó sobre la búsqueda de vocalista por parte de la agrupación.

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La nueva alineación recuperó además a integrantes fundadores que habían estado fuera del proyecto: los guitarristas Carlos Alberto “Charly” Palomares y René Joel Lugo Tapia. Se completa con Alfonso “Poncho” Díaz Chávez en el bajo y Rasheed Durán Téllez en la batería.

El fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026, la banda se presentó en el Festival Ruido Joven, en la explanada de la Alcaldía Tlalpan, en una fecha que marcó el comienzo oficial de esta nueva etapa para el grupo.

Esa noche reunió por primera vez a la alineación renovada y sirvió para presentar formalmente a Jiménez ante el público. Su desempeño conectó de inmediato con los asistentes.

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Poncho, fundador de la agrupación, se refirió al cambio generacional con una frase que resume el momento: “Nunca vamos a volver a ser la fotografía que se hizo hace 20 años”. El bajista reconoció que cambiar de vocalista después de casi dos décadas no es sencillo, pero aseguró que Jiménez llegó preparado para enfrentar las críticas.

Lanzamientos recientes

Con Jiménez como nueva voz, Los Daniels lanzaron el sencillo “Me decidí” como primer material de esta etapa.

El 25 de septiembre de 2026 presentaron “Ya No Es Por Ti”, un sencillo que marca una etapa de mayor intensidad para la banda, con un sonido que se acerca al hard rock. La canción narra una historia de dolor, rencor y recuperación después de una relación marcada por heridas.

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La banda aprovechó este lanzamiento para explorar una faceta más agresiva de su sonido, sin dejar atrás la identidad que la acompaña dentro de la escena del rock mexicano.

El 29 de octubre de 2026 editaron el EP Tutorial para Empezar de Nuevo, Vol. 1, con cinco canciones: “Ya No Es por Ti”, “Me Decidí”, “Libres”, “Cicatriz” y “La Ley del Hielo”.

“Ya no es por ti” le permite a Jiménez, según se describió, “sacar el león que llevo dentro”, en referencia al tono más rockero de la pieza.

Este material llega después del octavo álbum de estudio de la banda, Híbrido, presentado en febrero de 2025 durante un concierto en el Teatro Metropólitan, bajo la voz de Ismael Salcedo.

Últimas presentaciones y repertorio

Además del festival Ruido Joven en mayo, Los Daniels se presentaron el 25 de septiembre de 2026 en el Landó Foro de Toluca, Estado de México.

La banda tiene programada además una presentación el 29 de noviembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, junto a la agrupación Electrify.

En ese mismo contexto, trascendió que la banda prepara un nuevo EP. El músico identificado como Rash aseguró que no hay planes de colaboraciones para ese material, aunque admitió que horas antes de la entrevista ya conversaba con viejos amigos sobre una posible sorpresa.

Sobre el repertorio, el concierto de febrero de 2025 en el Teatro Metropólitan incluyó un recorrido por los éxitos históricos de la agrupación junto a los temas del álbum Híbrido. En esa ocasión, Salcedo explicó que la banda cumplía entonces 18 años ininterrumpidos de carrera y que había trabajado los últimos años en Estados Unidos antes de regresar a un teatro de peso en la Ciudad de México.

El cantante también se refirió en esa presentación al episodio del festival Tertulia en Puebla, ocurrido en febrero de 2024, cuando la banda tuvo que subir al escenario sin él por un cambio de horario. “Queremos dejar las tensiones, con la situación que pasó con Tertulia vivimos mucho hate, yo en lo personal, más de lo normal y por eso hicimos la canción para quienes nos odian”, dijo entonces.