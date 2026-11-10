México

Becky G será la invitada especial de Karol G en sus conciertos del Estadio GNP en CDMX

La cantante mexicoestadounidense compartió información sobre su participación a través de sus redes sociales, aumentando la expectativa por las presentaciones de La Bichota en la capital

Becky G habló con Playboy sobre su álbum "Baraja Bendita"
Becky G habló con Playboy sobre su álbum "Baraja Bendita" (Instagram/beckyG)
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Karol G se prepara para reencontrarse con sus seguidores mexicanos. Después de sus presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey, la cantante colombiana llevará su espectáculo al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde ofrecerá tres conciertos consecutivos. La expectativa por estas presentaciones creció todavía más luego de que Becky G compartiera en sus redes sociales información sobre su participación junto a la intérprete colombiana.

Los espectáculos están programados para los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026. Las tres fechas en la capital ya reportan localidades agotadas, reflejo de la respuesta de los seguidores ante el regreso de La Bichota a uno de los escenarios más importantes del país.

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La noticia sobre Becky G despertó especial entusiasmo porque ambas artistas ya compartieron escenario durante la etapa de Karol G en Monterrey. Su encuentro musical dejó uno de los momentos más celebrados de aquellas presentaciones y ahora vuelve a generar expectativas entre quienes esperan disfrutar de esta colaboración en la capital mexicana.

Becky G confirma la noticia a través de sus redes sociales

(Instagram)
(Instagram)

La participación de Becky G tomó relevancia después de que la propia cantante difundiera la información en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores detalles relacionados con su encuentro musical junto a Karol G. De esta manera, la noticia comenzó a circular entre los fanáticos de ambas intérpretes, que esperan verlas nuevamente juntas.

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En Monterrey, las artistas compartieron escenario para interpretar “MAMIII”, su exitosa colaboración. La aparición de Becky G fue uno de los atractivos especiales de los conciertos, pues permitió escuchar en vivo una canción que ambas lanzaron en 2022 y que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de sus carreras.

Su presencia en la etapa mexicana de la gira también reforzó la conexión entre las dos cantantes. Ahora, con la información difundida por Becky G en sus plataformas digitales, sus seguidores tienen un motivo adicional para emocionarse por los espectáculos que llegarán a la Ciudad de México.

Karol G conquista Monterrey antes de llegar al Estadio GNP

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La cantante colombiana ofreció tres presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey, los días 6, 7 y 8 de noviembre, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Durante estas noches, reunió a miles de seguidores y convirtió su paso por Nuevo León en una de las paradas más esperadas de su recorrido por México.

Uno de los momentos destacados fue precisamente la aparición de Becky G para interpretar juntas “MAMIII”. La colaboración provocó entusiasmo entre los asistentes y volvió a poner de manifiesto la química artística de ambas intérpretes, quienes han construido una conexión musical que cuenta con una amplia respuesta del público.

Después de concluir sus compromisos en Monterrey, Karol G se prepara para continuar con sus presentaciones en la capital. La expectativa es especialmente alta porque sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros ya no cuentan con localidades disponibles.

Del Estadio Azteca al GNP: el regreso de La Bichota a la capital

Video, la camarógrafa que voló en pleno recital de Karol G sufrió una fractura en tres partes - crédito @camp_dad__/ Instagram
Video, la camarógrafa que voló en pleno recital de Karol G sufrió una fractura en tres partes - crédito @camp_dad__/ Instagram

Esta no será la primera ocasión en que Karol G se presente ante el público capitalino en un estadio. En febrero de 2024, la artista ofreció tres conciertos en el entonces Estadio Azteca como parte de su gira Mañana Será Bonito Latam Tour. Aquellas actuaciones marcaron un capítulo importante de su relación con sus seguidores mexicanos.

Ahora, el Estadio GNP Seguros será el escenario de un nuevo encuentro con sus fanáticos, en una etapa diferente de su trayectoria musical. La colombiana llegará después de una intensa actividad en Nuevo León y con la expectativa de repetir el entusiasmo que ha acompañado sus presentaciones anteriores en el país.

Sin embargo, su paso por Monterrey también estuvo marcado por un accidente que generó preocupación. Durante una de las presentaciones, una integrante del equipo audiovisual, identificada como Zoe Lubeck, sufrió una caída luego de que una cámara aérea se enganchara con su equipo. La trabajadora informó que sufrió cuatro fracturas y que necesitaba una cirugía. El episodio recordó la importancia de la seguridad del personal que trabaja detrás de los grandes espectáculos. Mientras tanto, Karol G se alista para sus tres noches en la capital, donde sus seguidores esperan disfrutar de su música y del esperado encuentro con Becky G.

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