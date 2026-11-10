México

Acribillan a hijo de la presidenta del DIF de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

El año pasado Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines de este mismo municipio murió durante un ataque armado en el camino hacia San Antonio Ocotlán el jueves 6 de noviembre de 2025

Vivienda modesta de noche en Juchitán de Zaragoza acordonada con cinta amarilla 'prohibido el paso'. Patrulla policial y personal forense al fondo desenfocado.
Una vivienda modesta en una colonia de Juchitán de Zaragoza permanece acordonada por cinta policial amarilla de 'prohibido el paso' mientras una patrulla estatal y elementos forenses trabajan en la escena durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Omar Marcelino Arias Peláez fue asesinado a balazos la noche del domingo 8 de noviembre en el centro de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca. El hijo de la presidenta del DIF Municipal murió junto con otro hombre durante un ataque que dejó a una tercera persona con lesiones graves.

La agresión ocurrió en este municipio del distrito de Jamiltepec, en la región de la Costa, cerca de las oficinas de la CFE. Vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad después de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

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Los primeros reportes señalaron que al menos dos sujetos armados llegaron al centro de la población y dispararon contra tres personas. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron apoyo médico para los lesionados. Al revisar a las víctimas, el personal de atención confirmó que dos hombres ya no tenían signos vitales; la tercera persona recibió auxilio y fue trasladada de emergencia a un hospital.

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Dos hombres murieron y una persona resultó lesionada en el centro del municipio

Una de las víctimas mortales fue identificada como Omar Marcelino Arias Peláez, de aproximadamente 32 años, hijo de Valentina Peláez Pérez, presidenta del DIF Municipal de San Juan Cacahuatepec. El Ayuntamiento confirmó el fallecimiento mediante una esquela institucional difundida el lunes 9 de noviembre.

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La segunda víctima fue identificada en los reportes como Manuel “N”, alias “El Chiquet”. Otra versión lo señaló como Manuel H. S., de 30 años, quien se encontraba con Omar Marcelino en el centro de la población cuando fueron atacados.

El Ayuntamiento expresó sus condolencias a la familia Arias Peláez y dirigió un mensaje a Valentina Peláez Pérez. “Nos unimos de corazón a la pena que embarga a ella y a toda su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, indicó la autoridad municipal en redes sociales.

Mano que sostiene una pistola en la oscuridad con fuego, humo y chispas expulsadas por el cañón frente a una pared de ladrillo.
Una persona acciona una pistola semiautomática en un entorno urbano nocturno, con el fogonazo visible frente al cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona fue acordonada para permitir las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

La Fiscalía investigaba un posible ataque directo

Hasta ese momento se desconocía el móvil de la agresión. Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades consideraban que se habría tratado de un ataque directo contra las víctimas.

El homicidio ocurrió cuatro meses después del asesinato de Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec. El exedil fue atacado a balazos durante julio.

Días después de ese crimen, las fuerzas de seguridad detuvieron al presunto responsable, a quien identificaron como integrante de la célula delictiva de Los Rusos, grupo que opera en esa zona de la Costa de Oaxaca.

Cinta policial amarilla con la inscripción OIJ en primer plano, con agentes, un vehículo y luces de emergencia desenfocadas de fondo.
Una cinta pericial del Organismo de Investigación Judicial custodia un perímetro en una calle mojada ante la presencia de vehículos policiales y agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca concluyó octubre de 2026 con las siguientes cifras y datos clave en materia de seguridad:

• Homicidios dolosos: El estado acumuló 675 víctimas en los primeros diez meses del año (de enero a octubre de 2026), lo que ubica a Oaxaca entre las ocho entidades con mayor número de casos a nivel nacional (concentrando el 4.6% del total del país).

• Balance general del gobierno estatal: De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, las autoridades reportan una disminución general del 32.4% en la incidencia delictiva total al comparar los periodos 2017–2021 frente a 2022–2025/2026, así como una baja del 36.6% en delitos de alto impacto.

• Delitos específicos a la baja (según reportes oficiales):

• Homicidios dolosos: -12%

• Muertes violentas de mujeres: -48.9%

• Feminicidios: -63.6%

• Oaxaca de Juárez (nivel municipal): Las autoridades locales informaron reducciones en delitos patrimoniales y de alto impacto, destacando una disminución del 69.2% en el delito de “cristalazos” de enero a octubre de 2026.

Mataron a funcionaria el año pasado

Guadalupe Urbe Ceballos, regidora del PVEM, fue encontrada sin vida Crédito: Redes sociales
Guadalupe Urbe Ceballos, regidora del PVEM, fue encontrada sin vida Crédito: Redes sociales

Luego del asesinato de Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, ocurrido durante un ataque armado en el camino hacia San Antonio Ocotlán el jueves 6 de noviembre de 025, la Fiscalía General del Estado detalló que han podido identificar dos hipótesis del crimen.

Este hecho fue reportado por personas que localizaron un cuerpo sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio, por lo que las autoridades activaron los protocolos de intervención.

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