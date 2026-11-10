Danna Itzel logró su sueño de ser modelo, pero su pareja le quitó la vida en Veracruz: ya fue detenido

Danna Itzel tenía 23 años y salió de su pueblo natal para cumplir su anhelo de ser modelo, lo logró pero un hombre celosos ex pareja sentimental le quitó la vida Foto: Fiscalía y redes

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Kevin Alberto “N” fue imputado por el presunto feminicidio de Danna Itzel Martínez Díaz, su expareja, hallada sin vida el 7 de noviembre dentro de una casa donde se rentan cuartos en la colonia Rafael Lucio, en Xalapa. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y programó una nueva audiencia para el 14 de noviembre, dentro del proceso penal 922/2026.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la imputación se realizó el 10 de noviembre, tras la audiencia inicial contra el joven, quien también era investigado por hechos que podrían constituir un delito contra la salud.

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De acuerdo con los datos incorporados a la carpeta de investigación, Danna Itzel fue privada de la vida con un arma punzocortante al interior de los cuartos de renta ubicados sobre la calle Virginia Aguilar. El cuerpo de la joven presentaba huellas de violencia.

La investigación se abrió bajo el protocolo de feminicidio desde el hallazgo, pues las primeras indagatorias apuntaban a que su pareja sentimental podría estar relacionada con el crimen.

Kevin Alberto habría sido entregado por sus papás Foto: Fiscalía estatal

La expareja de Danna Itzel quedó bajo prisión preventiva

Fuentes consultadas señalaron que los padres de Kevin Alberto “N” habrían denunciado a su hijo ante las autoridades de seguridad luego de que él presuntamente les confesó haber cometido el homicidio. Policías ministeriales lo detuvieron y lo pusieron a disposición del órgano jurisdiccional.

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La medida cautelar ordenada por el juez establece que el imputado permanecerá en prisión mientras continúa el proceso. La audiencia del 14 de noviembre definirá los siguientes pasos jurídicos del caso.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que la fiscal le notificó la detención durante la mañana de un lunes. “Ya hoy en la mañana nos informó la fiscal que al presunto responsable ya lo tienen, están en el proceso”, expresó.

Nahle García lamentó el asesinato y sostuvo que los feminicidios pueden estar precedidos por agresiones verbales, empujones y otras conductas que aumentan de intensidad. También pidió a las mujeres no normalizar actos de violencia dentro de relaciones de noviazgo, familiares o personales.

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“No es normal, no es normal. Y mentira de que ya no lo va a hacer, esto se incrementa. Tenemos instituciones para protegernos”, manifestó la mandataria estatal.

La gobernadora informó que Veracruzana Protegida ha recibido más de 5 mil llamadas de mujeres que solicitan orientación o protección ante violencia, principalmente en el ámbito familiar. El mecanismo permite pedir ayuda sin acudir directamente al Ministerio Público, ya que un juez en línea atiende la solicitud y puede dictar medidas de protección.

Según explicó, una patrulla puede acudir al sitio donde se encuentre la mujer en un periodo de entre 10 y 15 minutos después de activar el procedimiento.

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Veracruz registra 23 feminicidios durante el año

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rocío Nahle indicó que, de acuerdo con información solicitada a la fiscal, Veracruz acumula 23 feminicidios durante el año. Afirmó que las personas detenidas por estos delitos deberán enfrentar a la justicia y permanecer en prisión.

“Todos se van a quedar en la cárcel, que no estén pensando que lastimaron o privaron de la vida a una mujer y que van a salir”, sostuvo.

Danna Itzel tenía 23 años y era originaria de Cuichapa, municipio de la región de las Altas Montañas de Veracruz. Se mudó a Xalapa para estudiar diseño de modas y trabajaba como modelo, estilista y bailarina; además, era madre.

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Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Sus restos fueron trasladados a Cuichapa para ser despedidos por su familia, amistades y vecinos. Tras el crimen, familiares y personas cercanas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Xalapa para exigir justicia y que el responsable no quede libre.

También se convocó a un homenaje y una marcha a las 18:00 horas en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde colectivos de mujeres y allegados de Danna Itzel exigieron que el caso no permanezca impune.