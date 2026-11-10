Harfuch confirma gestiones de la FGR para presentar a Inés Gómez Mont ante la justicia mexicana

Omar García Harfuch durante 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza los trámites para traer a México a Inés Gómez Mont, quien permanece detenida en Estados Unidos por motivos migratorios y enfrenta tres órdenes de aprehensión en territorio mexicano.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el funcionario abordó el procedimiento para que la expresentadora regrese al país. Harfuch explicó que el expediente está a cargo de la Fiscalía y que la dependencia mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses.

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“El caso lo tiene la FGR. Sabemos que está detenida allá y que la FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, declaró.

El funcionario reconoció que no cuenta con más detalles sobre las gestiones jurídicas, pero adelantó que solicitará a la Fiscalía que informe sobre el procedimiento y los avances para concretar el regreso de Gómez Mont.

La detención de la exconductora en Florida responde actualmente a su situación migratoria, por lo que debe distinguirse del procedimiento de extradición solicitado por México. La resolución sobre su permanencia en Estados Unidos corresponde a las autoridades de ese país, mientras la FGR mantiene las acciones relacionadas con las órdenes judiciales mexicanas.

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Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México

La expresentadora cuenta con tres mandamientos judiciales vigentes en México. Uno corresponde a una investigación por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Crédito: redes sociales)

Las otras dos órdenes están relacionadas con presuntos delitos de defraudación fiscal equiparada. Las acusaciones derivan de distintas investigaciones ministeriales sobre el manejo de recursos y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó previamente que desde septiembre de 2025 México solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición.

La fiscal explicó que ambas autoridades mantuvieron colaboración mediante el intercambio de información y la entrega de documentos judiciales relacionados con las acusaciones. También precisó que la detención de la expresentadora en territorio estadounidense se produjo por su situación migratoria, no por la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas.

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Por ello, el proceso para que regrese a México depende de las determinaciones que tomen las autoridades estadounidenses sobre su estatus migratorio y de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

Acusan presunto desvío de 2 mil 450 millones de pesos

Una de las investigaciones contra Gómez Mont señala que habría recibido depósitos en sus cuentas bancarias provenientes de una presunta estructura de empresas fantasma, utilizada para triangular recursos y desviar alrededor de 2 mil 450 millones de pesos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Los recursos estaban relacionados con contratos para servicios destinados al sistema penitenciario federal. De acuerdo con las indagatorias, la expresentadora habría recibido parte del dinero mediante operaciones financieras vinculadas con esa estructura empresarial.

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A estos señalamientos se suma una presunta evasión de impuestos superior a los 13 millones de pesos, relacionada con ejercicios fiscales investigados por las autoridades mexicanas.

Las acusaciones forman parte de los expedientes que dieron origen a los mandamientos judiciales. Hasta ahora, se trata de señalamientos ministeriales que deberán ser acreditados ante los tribunales.

La defensa de Inés Gómez Mont busca su liberación en Florida

Mientras la FGR realiza las gestiones para conseguir su regreso a México, Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en el Broward Transitional Center, ubicado en Florida.

Su equipo legal presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal estadounidense con el propósito de cuestionar la legalidad de su detención y solicitar su liberación.

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Este procedimiento se desarrolla de manera independiente a las órdenes de aprehensión emitidas en México y a la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por la FGR.

En caso de que las autoridades estadounidenses determinen su deportación, la Fiscalía mexicana informó que ejecutará las órdenes de aprehensión pendientes cuando la expresentadora llegue al país. Si se concreta la extradición, el procedimiento deberá seguir los mecanismos de cooperación judicial correspondientes.

Por ahora, el regreso de Gómez Mont permanece sujeto a las decisiones de las autoridades estadounidenses y a las gestiones que mantiene la Fiscalía mexicana. La expresentadora conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

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