Claudia Sheinbaum expresa condolencias por la muerte de su maestro Boris Graizbord

Claudia Sheinbaum reconoció el compromiso de Boris Graizbord con el desarrollo sustentable. EFE/Sáshenka Gutiérrez

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Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de su maestro Boris Graizbord en un tuit publicado este 10 de noviembre y reconoció su compromiso con el desarrollo sustentable.

La presidenta Sheinbaum también expresó sus condolencias a la familia del maestro Boris Graizbord y envió un abrazo solidario a quienes formaron parte de LEAD-México, así como a sus colegas y amigos.

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Sheinbaum sostuvo que la pasión, visión y generosidad de Graizbord contribuyeron a formar generaciones, y afirmó que sus enseñanzas permanecen en quienes tuvieron la oportunidad de aprender de él.

Boris Graizbord, el investigador de El Colegio de México que estudió por 30 años estudiando el medio ambiente urbano en México

Graizbord fue especialista en geografía urbana y transporte metropolitano, perteneció al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III y ha publicado obras sobre política ambiental mexicana con la UNAM y El Colegio de México. Crédito: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

El investigador Boris Graizbord coordinó desde 1995 el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México) y fue profesor investigador de El Colegio de México, de acuerdo con la ficha académica de la institución.

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