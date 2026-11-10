Secretaría Anticorrupción se desvincula de revisión al INE porque es un órgano autónomo

La Secretaría Anticorrupción no tiene atribuciones legales para indagar al INE. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

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Este martes, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro reveló que al tratarse de un órgano autónomo, la dependencia a su cargo no intervendrá en la revisión al Instituto Nacional Electoral (INE).

Al ser cuestionada por reporteros tras su participación en el Alacero Summit 2026, la funcionaria descartó su colaboración en las indagatorias que rodean al INE sobre los casos de presunta corrupción y conflicto de interés durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

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“El INE es un órgano autónomo, no está dentro de la competencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo ha dicho muchas veces la presidenta. Todo eso corresponde a la Auditoría Superior de la Federación”, dijo la funcionaria.

Secretaría Anticorrupción informa que se desvincula de la revisión al INE

Llama la atención la aclaración que hizo Buenrostro Sánchez hoy, ya que la semana pasada, desde la conferencia mañanera de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal llevó a cabo una extensa exposición sobre la red de operación histórica de los hermanos Hernández en el INE.

El pasado 5 de noviembre, Sheinbaum adelantó que presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México e incorporar a un grupo interdisciplinario que elabore el material electoral, con el fin de que el país deje de depender de empresas privadas para estos procesos. El anuncio ocurrió mientras el Instituto Nacional Electoral enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en contratos.

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Claudia Sheinbaum

Buenrostro presentó investigación en mañanera de Sheinbaum

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación durante la conferencia matutina del pasado jueves 5 de noviembre sobre lo que la presidenta calificó como un monopolio empresarial con al menos 27 años de historia en contrataciones con el INE.

Dicha indagatoria destapó una red de empresas fachada vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, que acumuló contratos electorales por dos mil 740.3 millones de pesos con organismos públicos locales electorales (OPLEs) entre 2015 y 2025.

“Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”, afirmó.

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ASF ya está llevando a cabo sus indagatorias

Sheinbaum explicó que solicitó la investigación luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en contratos por materiales electorales entre el INE y una empresa asociada con Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del órgano electoral. La ahora exfuncionaria renunció tras los escándalos de corrupción.

Los hechos llevaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a iniciar una indagatoria de oficio para determinar el estatus de los contratos entre el INE y las empresas señaladas.

¿Qué presentó Buenrostro durante el Alacero Summit 2026?

Dado que ya no tendrá nada que ver con la presunta corrupción en el INE, Raquel Buenrostro participó este 10 de noviembre en el Alacero Summit 2026.

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Durante su intervención, la funcionaria afirmó que se han identificado 115 proyectos estratégicos de infraestructura pública, con una demanda de más de 720 mil toneladas de acero, de las cuales la industria nacional puede proveer el 91 por ciento.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro participó en el Alacero Summit 2026. Crédito: X/ @BuenGobierno_mx

¿Cómo avanzan los proyectos estratégicos?

De los proyectos estratégicos del Gobierno, 60 se encuentran en etapa de planeación y 55 ya están en ejecución, según el reporte presentado por la funcionaria.

A esa cifra se suman otros 31 proyectos en ejecución a los que se aplicaron criterios de contenido nacional, de acuerdo con el mismo corte informativo.

“Este dato es especialmente importante porque demuestra que en México contamos con una base productiva capaz de atender una parte significativa de las necesidades de acero de nuestros proyectos de infraestructura..

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“Se trabajó de manera conjunta con la industria del acero y con los contratistas para ver cómo podíamos incluir en nuestra fórmula de contenido nacional algo que fuera realmente un incentivo real que impulsara la compra de la producción del acero y que fuera cuantificable”, explicó Buenrostro Sánchez.

Industria acerera urge a implementar reglas de competencia

Asimismo, la funcionaria federal coincidió con la industria acerera sobre la urgencia de establecer reglas de competencia que permitan equilibrar el mercado y que a la postre beneficie tanto a gobierno como empresarios.

“Cuando nosotros estuvimos como antecedente en la Secretaría de Economía hace 3 años, sí nos dimos cuenta que hay países que tienen mucho subsidio a la industria del acero.

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Las autoridades le apuestan al acero con proyectos estratégicos, reveló Raquel Buenrostro. Crédito: X/ @BuenGobierno_mx

“Lo que nosotros creemos es que sí es buena la competencia siempre, pero en condiciones iguales”, sostuvo.

Aunque hizo una extensa exposición sobre los contratos que ha signado el INE en los últimos años, por norma, la Secretaría Anticorrupción y Gobierno no cuenta con atribuciones para indagar al organismo autónomo, cosa que sí puede hacer la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, la ASF debe ser cuidadosa al investigar las cifras del INE, ya que –de acuerdo con varios expertos– algunas auditorías y sus respectivas denuncias y/o delitos podrían haber ya prescrito.