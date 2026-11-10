Acusan en EEUU a un hombre por tener lazos con el Cártel de Sinaloa, el CJNG y ser cercano a Ryan Wedding (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un presunto miembro de una pandilla del sur de Los Ángeles llamada Calle 38 que vivía prófugo en México fue formalmente acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos de usar contactos políticos y policiales para ayudar al exsnowboarder olímpico canadiense Ryan James Wedding a traficar drogas y evadir la captura.

El Departamento de Justicia anunció los cargos este martes como parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), que investiga a cárteles y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

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Los cargos contra el presunto pandillero prófugo

Roberto Gómez, de 51 años, conocido por los alias “Rob Flores”, “Fat Boy”, “Fats” y “Rooster”, fue acusado en una acusación federal de seis cargos. Entre ellos figuran conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, conspiración para importar sustancias controladas, tres cargos de complicidad posterior al hecho y un cargo de intento de transacción con un narcotraficante especialmente designado.

Un fiscal federal acusó a Gómez, exresidente del área de Central Alameda, de ayudar a Wedding a dirigir una operación de narcotráfico multimillonaria y de obtener información confidencial de las fuerzas del orden para que el canadiense evitara ser detectado por Estados Unidos. Gómez es ciudadano estadounidense y huyó a México tras ser acusado en el año 2000 por dos cargos de robo en segundo grado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

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En enero de 2018, un gran jurado federal lo acusó formalmente de narcotráfico y lavado de dinero. Gómez es considerado prófugo en ambos casos penales abiertos en su contra.

Vínculos con cárteles y filtración de información policial

Según la acusación, mientras se encontraba en México, Gómez se reunió y se comunicó con líderes de organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). También cultivó relaciones con personas que tenían acceso a información confidencial de las fuerzas del orden de agencias mexicanas y estadounidenses.

Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gómez obtuvo datos sobre operaciones policiales, como arrestos, incautaciones de drogas, ejecución de órdenes judiciales y presentación de cargos penales, y se los entregó a sus cómplices, entre ellos Wedding. Entre 2016 y 2026, Gómez operó como proveedor intermediario de narcóticos para múltiples organizaciones criminales transnacionales. Su método consistía en transportar cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia México por vía aérea y marítima a través de Centroamérica, con posterior traslado terrestre hacia Estados Unidos y Canadá.

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Entre octubre de 2024 y enero de 2026, Gómez ayudó a Wedding a obstaculizar su detección, juicio y castigo en Estados Unidos. En ese período, además, intentó intermediar la venta de 453,6 kilogramos de metanfetamina entre un proveedor y Wedding por aproximadamente 550 mil dólares en criptomonedas.

Lo que enfrenta Rob Flores y quiénes investigan su caso

Roberto Gómez, alias “Rob Flores”, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y a una pena máxima legal de cadena perpetua si es declarado culpable de los seis cargos que pesan en su contra.

El FBI investigó este asunto junto con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Real Policía Montada de Canadá, a través de su División Federal de Policía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con sede en Buffalo, brindó asistencia adicional en la causa.

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El enjuiciamiento contra Gómez está a cargo de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Los fiscales federales adjuntos Lyndsi Allsop y Joshua J. Lee, de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional, llevan el caso, con asistencia sustancial de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Ryan Wedding y su detención

Ryan James Wedding, nacido el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Canadá, compitió por su país en la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde terminó en el puesto 24.

Tras retirarse del deporte, Wedding se convirtió en líder de una organización transnacional de narcotráfico que, según la fiscal general Pam Bondi, generaba más de mil millones de dólares anuales y traficaba 60 toneladas métricas de cocaína por año desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Canadá y otras ciudades de Estados Unidos.

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En marzo de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, bajo los alias “El Jefe”, “Giant”, “Public Enemy”, “James Conrad King” y “Jesse King”. El Departamento de Estado ofreció entonces una recompensa de USD 10 millones por información que condujera a su arresto, monto que se elevó a USD 15 millones en noviembre de 2025 tras una nueva acusación por intimidación de testigos, asesinato y lavado de dinero.

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un cabecilla del tráfico de cocaína vinculado a varios asesinatos relacionados con las drogas, es escoltado por agentes del FBI a su llegada —esposado— al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos, el 23 de enero de 2026, según se observa en esta captura de pantalla tomada de un video. FBI/Material cedido vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Según la acusación federal, Wedding ordenó el asesinato de un testigo cooperante, Jonathan Acebedo García, ejecutado de cinco disparos en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero de 2025. También se le atribuye haber dirigido el homicidio de dos miembros de una familia en Caledon, Ontario, en noviembre de 2023, como represalia por un cargamento de droga robado que había pasado por el sur de California.

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En noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Wedding junto con otras nueve personas y nueve entidades vinculadas a su organización, que utilizaba criptomonedas para mover y lavar las ganancias del narcotráfico.

Wedding fue finalmente detenido en la Ciudad de México en la noche del 22 de enero de 2026. Su abogado, Anthony Colombo, disputó la versión de que se hubiera entregado voluntariamente y afirmó que la aprehensión fue forzada. El 26 de enero de 2026 compareció por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos y se declaró no culpable de los cargos en su contra.

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