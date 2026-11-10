Asesinan a Claudia Guadalupe a plena luz del día y frente a cuartel de la Marina en Mazatlán

Claudia Guadalupe ya habría sido atacada previamente en otras ocasiones pero esta vez fue fatal Foto: Redes Vecinos Mazatlán

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Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este lunes frente a las instalaciones de la Cuarta Región Naval de la Secretaría de Marina, sobre la avenida Emilio Barragán, en la colonia Gabriel Leyva de Mazatlán, conocida como la “Ciudad Perdida”. Sujetos armados que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon contra ella en al menos cinco ocasiones.

Con este homicidio, el número de víctimas durante noviembre llegó a 29, de las cuales cuatro correspondieron a feminicidios. El crimen ocurrió frente a una sede militar con presencia constante de vehículos oficiales y elementos de seguridad.

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La víctima fue identificada como Claudia Guadalupe “N”, de entre 35 y 40 años. Los primeros informes indicaron que presentó al menos dos heridas de bala: una en el tórax y otra en el abdomen.

La mujer habría sido blanco de dos agresiones previas en el mismo sector. En una ocasión, hombres armados dispararon contra su domicilio; en otra, su pareja fue atacada mientras la acompañaba.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, acompañado del secretario de Marina, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del comandante de la Guardia Nacional y de autoridades civiles y militares locales, presidió la firma de convenios para el fortalecimiento de la estructura de seguridad pública del estado de Sinaloa, en las instalaciones del 8/o. Batallón de Infantería, Mazatlán, Sinaloa. Foto: Defensa

Después del reporte de las detonaciones, elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo en la zona. Las autoridades resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Claudia Guadalupe quedó sin vida en el sitio, prácticamente frente a las instalaciones navales ubicadas sobre la avenida Emilio Barragán. El ataque ocurrió a plena luz del día en uno de los puntos con mayor presencia institucional y vigilancia militar del puerto.

Sedena concentra a casi un cuarto de todo el Ejército mexicano en Sinaloa para contener la violencia

Casi uno de cada cuatro soldados en activo del Ejército mexicano permanece desplegado en Sinaloa, el estado donde desde hace más de dos años se libra una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El C4 Carretero permitirá fortalecer la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán–Mazatlán–Durango, mediante 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas.. Foto: SSPC

El General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió este 9 de noviembre la firma de convenios para reforzar la estructura de seguridad pública de la entidad, en un evento realizado en las instalaciones del 8/o. Batallón de Infantería, en Mazatlán.

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Uno de cada cuatro soldados del Ejército están en Sinaloa

El despliegue militar en Sinaloa asciende actualmente a 22,667 efectivos, lo que representa el 23% de todo el despliegue institucional del Ejército en el país, según detalló Trevilla Trejo durante el evento. Esa cifra equivale a que casi uno de cada cuatro soldados mexicanos en activo esté hoy concentrado en un solo estado, resultado directo de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que desde septiembre de 2024 ha dejado más de 4 mil homicidios y miles de personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

El contingente incluye, además de personal terrestre, aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, drones, equipos antidrones y más de mil 700 vehículos, según precisó el secretario de la Defensa Nacional.

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Harfuch y la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, firmaron un acuerdo para equipar a las policías municipales de Culiacán, Mazatlán, y la estatal. Foto: SSPC

El funcionario encabezó la firma de los acuerdos acompañado del secretario de Marina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el comandante de la Guardia Nacional, además de autoridades civiles y militares locales.

Los hechos que marcaron la guerra entre Chapitos y Mayos

El conflicto estalló el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un episodio que enfrentó a las dos facciones que antes operaban como socias dentro del Cártel de Sinaloa.

Este reforzamiento contempla una inversión de 900 millones de pesos para la puesta en operación del C4 Carretero y el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Estatal de Sinaloa y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán. Foto: SSPC

Uno de los episodios más violentos ocurrió el 21 de octubre de 2024, cuando fuerzas del Ejército reportaron la muerte de 19 civiles en una agresión registrada en el ejido Plan de Oriente, conocido como El Doce, a las afueras de Culiacán, de acuerdo con datos de la Sedena.

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El 19 de enero de 2025, los hermanos Gael y Alexander, de 12 y 9 años, murieron junto a su padre cuando viajaban en un vehículo por el sector Los Ángeles, en Culiacán. Tres meses después, el 7 de abril, un ataque contra el centro de rehabilitación Shaddai dejó nueve muertos.

El 29 de junio de 2025 fueron encontrados 20 cuerpos en el puente del Seminario y en una camioneta al norte de Culiacán, el mismo día en que se registraron 27 homicidios en todo el estado. En agosto, un ataque armado afuera del área de Urgencias del Hospital Civil de Culiacán dejó cuatro muertos ajenos a la agresión.

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