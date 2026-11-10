Morena deja atrás el caso Taddei y denunciará el presunto fraude electoral de 2006

Morena pidió la participación de la población para aportar información que nutra la indagatoria legislativa sobre el fraude. Crédito: Cuartoscuro

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Morena pedirá a la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar el presunto fraude electoral de 2006, luego de que Vicente Fox reconoció públicamente que intervino para favorecer a Felipe Calderón , informó este 10 de noviembre la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes.

El comunicado señaló que ya pasó el plazo legal para presentar una inconformidad, pero la Cámara de Diputados todavía puede crear una comisión que investigue los hechos del presunto fraude. Morena también solicitará que se reproduzca el documental de Luis Mandoki sobre el proceso electoral y pedirá a la población entregar información para integrarla a la investigación.

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Montiel sostuvo que las declaraciones de Fox no deben quedarse en simples afirmaciones. “La Democracia en México debe saldar esa cuenta. Es algo que no debemos olvidar”, afirmó.

La dirigente recordó que, después de la elección, el movimiento exigió contar los votos y las casillas, además de organizar acciones en defensa de la democracia. Según Morena, esa movilización contribuyó a que actualmente existan elecciones sin fraudes y procesos democráticos.

Morena acusa una red de corrupción en el INE vinculada con SOMOS

Ariadna Montiel sostuvo que exintegrantes de la autoridad electoral habrían preservado privilegios y contratos irregulares. REUTERS/Luis Cortes

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, acusó que exfuncionarios del INE vinculados con el partido SOMOS conforman una “nueva mafia” que buscaría preservar privilegios y redes de corrupción dentro de la autoridad electoral. La dirigente enmarcó sus señalamientos en la discusión sobre las reformas electorales promovidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la oposición de la marea rosa a esos cambios.

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Montiel sostuvo que SOMOS surgió de la marea rosa, movilización que describió como una convocatoria ciudadana detrás de la cual habrían estado el PRI, el PAN y sectores de la llamada burocracia dorada del INE. Según su postura, ese movimiento se presentó como defensor del instituto ante las modificaciones electorales conocidas como Plan C.

La morenista afirmó que aquellas propuestas buscaban reducir el costo de las elecciones, disminuir los recursos públicos destinados a los partidos y colocar la participación ciudadana en el centro del modelo democrático. Atribuyó el rechazo a las reformas a la defensa del funcionamiento que mantenía el organismo electoral.

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“Hubo una férrea defensa para no cambiar el status quo que tenía el INE”, expresó Montiel. La dirigente añadió que la marea rosa respaldó un modelo institucional diferente al planteado por Morena: “Esta marea rosa tuvo que ver justo con defender esta idea de parte de ellos frente a la idea de democratizar, de tener instituciones austeras que le sirvan al pueblo”.

Montiel afirmó que el INE dejó de desempeñarse como un árbitro neutral y se incorporó a la confrontación política. Bajo ese argumento, cuestionó que antiguos integrantes de la institución hayan asumido funciones partidistas o representen a SOMOS ante órganos electorales.

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Luis Carlos Ugalde exige pruebas sobre el presunto fraude electoral de 2006

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, emite un mensaje grabado frente a una estantería de libros sobre las acusaciones relacionadas con su desempeño al frente del organismo. En el video, Ugalde se refiere a la valoración de pruebas presentadas y cuestiona los señalamientos formulados en torno a comicios pasados.

El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, rechazó las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo señaló como presunto ejecutor de un fraude electoral fraguado por Vicente Fox y Felipe Calderón en 2006. El exfuncionario exigió pruebas concretas y sostuvo que la elección fue revisada por el Tribunal Electoral, que declaró válida la votación tras resolver las impugnaciones.

Ugalde afirmó que no ocupa actualmente un cargo como diputado, senador o gobernador, ni milita en algún partido político. Reconoció que su paso por el servicio público lo mantiene sujeto al escrutinio ciudadano, pero sostuvo que eso no obliga a aceptar acusaciones personales sin sustento.

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El exconsejero difundió un video en su cuenta de X para defender su actuación al frente del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE. Recordó que han transcurrido 20 años desde los comicios presidenciales y cuestionó que persistan señalamientos sobre hechos que, dijo, ya fueron examinados por la autoridad electoral.

“Han pasado 20 años desde aquella elección y se siguen repitiendo y repitiendo acusaciones sobre hechos que ya fueron examinados por el Tribunal Electoral, una autoridad independiente del IFE y del Gobierno que resolvió las impugnaciones, valoró las pruebas presentadas y declaró válida aquella elección”, expresó.

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Ugalde pide pruebas sobre una presunta intervención electoral

El exfuncionario exigió la presentación de pruebas como grabaciones, correos o testimonios para sustentar las acusaciones. (Foto: Facebook@luis.c.ugalde)

La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó a Ugalde con un supuesto fraude después de que Fox declarara en una entrevista que intervino para que Calderón triunfara en la elección de 2006. Sheinbaum consideró esas expresiones como una confesión de la participación del expresidente en el proceso.

Ante ello, Ugalde rechazó haber ejecutado un fraude y planteó que la acusación requeriría demostrar el mecanismo con el que habría ocurrido. “¡Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más: demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas!”, dijo.

El expresidente del IFE cuestionó la ausencia de elementos que acrediten su participación. “¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?”, preguntó.

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También afirmó que las recientes declaraciones de Vicente Fox alimentaron la confrontación y la confusión. Ugalde calificó los dichos del exmandatario como irresponsables y erráticos.