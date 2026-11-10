Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de noviembre

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se ubicó en 20,79 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,77 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,42%, mientras que a nivel interanual su variación ha sido de -0,56% (escribir en HTML negritas).
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, impulsado por un aumento en la demanda de la moneda europea.
La volatilidad actual del 16,43% supera ampliamente la volatilidad de referencia del 6,76%, indicando una mayor inestabilidad en el mercado de divisas en este período.
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